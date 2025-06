Depois de dois GPs satisfatórios, Lewis Hamilton voltou a ter dificuldades com a Ferrari, desta vez em Barcelona, terminando somente com a sétima colocação e se beneficiando de uma punição a Max Verstappen para subir um lugar e fechar em sexto. O resultado, obviamente, não agradou o heptacampeão, que disse que a prova deste domingo (1) "foi a pior" que já correu.

O veterano cruzou a linha de chegada duas posições abaixo de onde partiu no grid de largada, mesmo que tenha tido um bom início ao ultrapassar George Russell na Curva 1. Ele, no entanto, teve dificuldades para manter o ritmo até o final. Tanto que, já na décima volta, foi ordenado pela Scuderia a deixar seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, passar e, depois, cair para sétimo após os pit stops.

Embora Hamilton tenha recuperado a sexta posição devido ao abandono de Andrea Kimi Antonelli, ele caiu para sétimo novamente após Nico Hulkenberg, da Sauber, o passar na relargada após a intervenção do safety car e só recuperou por que Verstappen foi punido por uma colisão com Russell. O desempenho fez com que ele aparecesse abatido nas conversas com a imprensa e não alongasse nas respostas.

Hamilton fez boa largada no GP da Espanha, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo e despencou no grid ao longo da prova. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Questionado se ele foi prejudicado por calçar pneus gastos no pit stop durante o carro de segurança, respondeu com um simples: "Todos estavam com os mesmos pneus". Depois, quando indagado se o oversteer foi o que o fez mais sofrer, disse: "Naturalmente".

Os repórteres insistiram em tentar tirar algumas palavras do heptacampeão. A próxima pergunta foi se o carro da Ferrari rende mais em momentos específicos da corrida e quais seriam, e ele despistou completamente. "Não tenho ideia do por que você diz isso", disse o piloto, que logo depois, declarou: "Foi a pior corrida que já vivi".

Hamilton, realmente, mostrou que não queria papo quando, questionado sobre os planos para melhorar no Canadá, respondeu que "só seguiria em frente" e que o próximo passo após Barcelona seria "ir para casa". Em suma, muito abatimento do britânico, que ainda viu Leclerc, conquistar o segundo pódio consecutivo ao ultrapassar Verstappen nas últimas voltas.

Leclerc, companheiro do heptacampeão na Ferrari, conseguiu um pódio inesperado após intervenção do safety car. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar de ter sido segundo colocado em Mônaco, o terceiro lugar em Barcelona foi mais satisfatório para o monegasco, segundo ele, pois foi uma surpresa. "Começando o fim de semana, eu não esperava isso. Em Monte Carlo, a decepção foi grande porque fomos muito fortes TL1, TL2 e TL3, o que não foi o caso aqui", analisou o integrante do pódio em Barcelona.

"Eu sabia que tinha sacrificado a qualidade ontem para ser forte na corrida de hoje, e parece que isso valeu a pena com um pouco de sorte também, nos dando o top 3. Então, nesse aspecto, é uma boa surpresa", acrescentou Leclerc, relembrando do momento em que deixou de fazer uma última volta no Q3 da classificação como "sacrifício" para guardar pneus. "Estou muito feliz, mas não com o desempenho geral. Nesse aspecto, precisamos dar um passo à frente", concluiu.

Classificação final do GP da Espanha de F1:

