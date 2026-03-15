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Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Ao longo dos seus 76 anos, a principal categoria do automobilismo já entregou cenas que facilmente virariam um filme vencedor da maior premiação internacional

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Neste domingo acontece uma das mais famosas cerimônias de premiação internacional: o Oscar. E, entrando nesse clima, o Motorsport.com Brasil definiu alguns momentos dignos da estatueta mais cobiçada do mundo na história da Fórmula 1.

Leia também:

Melhor drama - Abu Dhabi 2021

A última volta do GP de Abu Dhabi 2021, com certeza, fez com que todo expectador - seja ele fã de Lewis Hamilton, Max Verstappen ou de nenhum dos dois - prendesse a respiração. Empatados com a mesma quantidade de pontos, quem vencesse a última corrida do ano, se sagraria campeão.

A vitória de Hamilton parecia certa, até que a batida de Nicholas Latifi, o safety car na pista e a última volta sob bandeira verde mudou totalmente o rumo daquela prova. Verstappen foi para os boxes, o britânico da Mercedes não. Com pneus desgastados, o piloto das 'Flechas de Prata' não conseguiu impedir o ímpeto do holandês e acabou perdendo a corrida e o título.

Melhor terror - Interlagos 2008

A conta para o brasileiro Felipe Massa ser campeão em 2008, dentro de casa, não era muito difícil. Mas o destino quis que isso não acontecesse. Disputando a temporada com Lewis Hamilton, Massa precisava vencer a corrida e torcer para o britânico cruzar a linha de chegada em, pelo menos, sexto lugar. 

E o cenário estava se concretizando até que a chuva resolveu dar as caras e, Lewis, que estava em sexto, conseguiu ultrapassar Timo Glock - calçados com pneus de pista seca - garantiu o título por apenas um ponto de diferença. 

Melhor comédia - Bélgica 2021

O GP de três voltas e incontáveis memes. Por conta da forte chuva que caiu na região do circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica, a largada da corrida foi adiada por mais de três horas. Neste intervalo, pilotos, mecânicos e o público presente tentou se distrair de diversas maneiras, gerando imagens engraçadas para o mundo todo. 

Ao fim, apenas três voltadas atrás do safety car foram completada e a prova cancelada.

Melhor suspense - Hungria 2014

O GP da Hungria de 2014 ficou muito marcado pela sensação de ninguém saber o que iria acontecer até o fim da corrida. Logo no início, um acidente envolvendo Marcus Ericsson provocou a entrada do safety car na pista, embaralhando completamente as estratégias. 

Por conta disso, uma parte do grid foi para os boxes, enquanto outros resolveram permanecer 'fora', o que gerou uma mudança frenética na tabela. Na liderança, Fernando Alonso tentou sobreviver com compostos desgastados, enquanto Lewis Hamilton, que largou do pit lane, chegava cada vez mais próximo. 

Por fim, enquanto Alonso e Hamilton duelam, Daniel Ricciardo - de pneus novos - apareceu na briga, ultrapassou os dois e, no fim, venceu a corrida. 

Melhor ação - França 1979

O GP da França de 1979 proporcionou uma das batalhas por posição mais intensas da história da categoria. Enquanto Jean-Pierre Jabouille liderava a prova tranquilamente com a Renault, atrás dele a situação era completamente difernete.

Nas voltas finais, Gilles Villeneuve e René Arnoux travaram uma luta insana pelo segundo lugar. Ao longo das voltas, os dois se ultrapassaram diversas vezes, bateram toda, saíram lado a lado das curvas e conseguiram cruzar a linha de chegada - sem abandonar. 

Na derradeira, Villeneuve segurou a posição mesmo com Arnoux tentando atacar até na última curva.

Melhor trilha sonora - GP2 Engine

O ano era 2015 e o local GP do Japão. Fernando Alonso pilotava pela McLaren que na época utilizava unidade de potência da Honda. O problema era que o motor era fraco e pouco confiável. 

Durante a corrida, Alonso, frustrado por ser ultrapassado por diversos carros de forma tranquilal, vociferou no rádio: "GP2 engine! GP2 engine!", na casa da Honda. A audácia do espanhol se tornou 'imortal' e é lembrada até hoje. 

Melhor curta - Hadjar na Austrália 2025

Fazendo sua estreia na Fórmula 1, Isack Hadjar não durou apenas meia volta de apresentação. Por conta da chuva, o traçado de Albert Park estava bastante escorregadio. O piloto não conseguiu segurar o carro, bateu e ficou de corra da corrida na Austrália, abertura da temporada 2025.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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