Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos

Há 22 pilotos no grid atual da Fórmula 1 e alguns deles estão no automobilismo profissional há muito tempo, mas isso não quer dizer que as equipes não estejam procurando a próxima geração. Muitas têm seu próprio programa júnior, com alguns nomes que nem eram nascidos quando Lewis Hamilton estreou na F1, muito menos Fernando Alonso!

Nesta nota, o Motorsport.com faz uma recapitulação dos pilotos que fazem parte das Academias de cada equipe do grid atual.

Racing Bulls e Red Bull

Nikola Tsolov - Fórmula 2

Fionn McLaughlin - Fórmula 3

Ernesto Rivera - Fórmula 3

Mattia Colnaghi - Fórmula 3

Enzo Tarnvanichkul - Eurocup-3

Chiara Bättig - Fórmula 4

Rocco Coronel - Fórmula 4

Scott Lindblom - Fórmula 4

Alisha Palmowski - F1 Academy

Rafaela Ferreira - F1 Academy

Melvin Kalousdian - Campeonato Júnior Ginetta

Provavelmente o programa de talentos mais bem-sucedido da F1. Desde sua criação em 2001, revelou Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Sebastien Buemi (campeão da Fórmula E de 2015 a 2016), Brendon Hartley (bicampeão do WEC e vencedor de Le Mans), Jean-Eric Vergne (bicampeão da Fórmula E), Carlos Sainz Junior e, mais recentemente, Max Verstappen.

A marca austríaca possui um grupo grande de jovens pilotos, mas é importante frisar que apenas alguns conseguem chegar à categoria principal.

Mercedes

Rashid Al Dhaheri - Fórmula Regional Europeia

Andy Consani - Fórmula 4

Ethan Jeff-Hall - Fórmula 4

Kenzo Craigie - Fórmula 4

Luna Fluxa - Fórmula 4

Payton Westcott - F1 Academy

James Anagnostiadis - Kart

Many Nuvolini - Karting

Devin Titz - Kart

Niccolò Perico - Kart

O primeiro nome da Academia da Mercedes foi Pascal Wehrlein, que ingressou como reserva em 2014 e, dois anos depois, foi para a Manor como titular. Em 2018, ingressou na Fórmula E e deixou a marca alemã. Esteban Ocon também passou pelo programa, seguido pelos atuais titulares das Flechas de Prata: George Russell e Kimi Antonelli.

Ferrari

Dino Beganovic - Fórmula 2

Rafael Câmara - Fórmula 2

Tuukka Taponen - Fórmula 3

Niccolò Maccagnani - Fórmula 4

Alba Hurup Larsen - F1 Academy

Noah Baglin - Kart

Filippo Sala - Kart

Maya Weug - A anunciar

Sergio Perez, Lance Stroll e Charles Leclerc são nomes que estão no grid da F1 em 2026 e que passaram pela Academia da Ferrari, mas apenas o último se tornou titular da Scuderia. Jules Bianchi também fez parte do programa e era tido como promessa para assumir uma vaga no time de Maranello na F1, mas sua morte precoce, nove meses após o acidente GP do Japão de 2014, quando estava na Marussia, não permitiu que isso acontecesse.

Mick Schumacher também foi piloto da Academia, tendo sido contratado em 2019. O alemão venceu a F2 em 2020, derrotando Callum Ilott e Robert Shawrtzman, que também eram 'júniores' do time italiano. A contratação mais recente da Academia foi Oliver Bearman, que estreou como titular na F1 em 2025 pela Haas.

Alpine

Kush Maini - Fórmula 2

Gabriele Mini - Fórmula 2

Kabir Anurag - Formula Regional Europeia

Keanu Al Azhari - Eurocup-3

Nina Gademan - F1 Academy

Sukhmani Kaur Khera - Kart

A Academia Alpine - que mudou de nome quando a equipe deixou de ser chamada Renault - foi fundada em 2002, sendo um dos programas de talentos mais antigos do esporte. Ao longo dos anos, Jerome d'Ambrosio, Lucas di Grassi (campeão da Fórmula E de 2016 a 2017), Giedo van der Garde, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Robert Kubica e Pastor Maldonado, entre outros, foram apoiados pela Renault. Apenas os últimos três conquistaram uma vitória na F1, tendo cruzado a linha de chegada como vencedores apenas uma vez.

Mais recentemente, passaram pelo programa: Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Christian Lundgaard e Jack Doohan.

Williams

Luke Browning - Fórmula 2

Alessandro Giusti - Fórmula 3

Kean Nakamura-Berta - Formula Regional Europeia

Oleksandr Bondarev - Fórmula 4

Jade Jacquet - F1 Academy

Dean Hoogendoorn - Kart

Lucas Palacio - Karting

Will Green - Kart

O programa de jovens pilotos é recente, com Logan Sargeant e Franco Colapinto entre os que conseguiram uma vaga na F1 mais recentemente.

McLaren

Pato O'Ward - IndyCar

Richard Verschoor - ELMS

Leonardo Fornaroli - A anunciar

Matteo De Palo - Fórmula 3

Christian Costoya - Fórmula 4

Dries van Langendonck - Fórmula 4

Ella Lloyd - F1 Academy

Ella Stevens - F1 Academy

Ella Häkkinen - Kart

O Programa de Jovens Pilotos da McLaren existe desde 1998 e passou por várias mudanças de nome desde então. Os dois primeiros talentos a serem contratados foram os kartistas britânicos Wesley Graves e Lewis Hamilton. Ao longo dos anos, vários outros nomes da Academia chegaram à F1: Giedo van der Garde, Alex Albon, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries e Lando Norris, sendo o último campeão mundial de 2025.

Audi

Freddie Slater - Fórmula 3

Emma Felbermayr - F1 Academy

Ralph Boschung - A anunciar

A Sauber Junior Team foi fundada em 2018 em colaboração com a parceira Charouz Racing System, mas após o término desse acordo, fundou a Sauber Academy em junho de 2020. O programa foi consideravelmente reduzido nos últimos anos. Em 2025, havia apenas uma piloto: Emma Felbermayr. Em 2026, o time adota a identidade da Audi e a piloto austríaca será acompanhado no programa de desenvolvimento por Freddie Slater e Ralph Boschung.

Haas

Kaylee Countryman - F1 Academy

A Haas é um dos dois times sem um programa oficial de talentos. No entanto, desde sua entrada na F1 em 2016, nomeou alguns jovens pilotos como pilotos reservas ou de desenvolvimento. Santino Ferrucci, Arjun Maini e Louis Deletraz têm estado envolvidos com a equipe nos últimos anos e Pietro Fittipaldi também esteve ligado com o time.

Aston Martin

Jak Crawford - A definir

Mari Boya - Fórmula 2

Mathilda Paatz - F1 Academy

Desde 2023, a Aston Martin tem seu próprio programa de jovens pilotos e Felipe Drugovich passou por ele, se despedindo do time no fim de 2025, quando se tornou titular da Andretti na Fórmula E.

Estreando na F1 em 2026, a Cadillac ainda não tem uma Academia de Pilotos.

