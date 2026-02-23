Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos
Dez das onze equipes do grid possuem programas de desenvolvimento, visando a chegada à principal categoria do automobilismo nacional
Cars line up on the grid for the race start.
Foto de: Mark Thompson - Getty Images
Há 22 pilotos no grid atual da Fórmula 1 e alguns deles estão no automobilismo profissional há muito tempo, mas isso não quer dizer que as equipes não estejam procurando a próxima geração. Muitas têm seu próprio programa júnior, com alguns nomes que nem eram nascidos quando Lewis Hamilton estreou na F1, muito menos Fernando Alonso!
Nesta nota, o Motorsport.com faz uma recapitulação dos pilotos que fazem parte das Academias de cada equipe do grid atual.
Racing Bulls e Red Bull
Nikola Tsolov - Fórmula 2
Fionn McLaughlin - Fórmula 3
Ernesto Rivera - Fórmula 3
Mattia Colnaghi - Fórmula 3
Enzo Tarnvanichkul - Eurocup-3
Chiara Bättig - Fórmula 4
Rocco Coronel - Fórmula 4
Scott Lindblom - Fórmula 4
Alisha Palmowski - F1 Academy
Rafaela Ferreira - F1 Academy
Melvin Kalousdian - Campeonato Júnior Ginetta
Provavelmente o programa de talentos mais bem-sucedido da F1. Desde sua criação em 2001, revelou Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Sebastien Buemi (campeão da Fórmula E de 2015 a 2016), Brendon Hartley (bicampeão do WEC e vencedor de Le Mans), Jean-Eric Vergne (bicampeão da Fórmula E), Carlos Sainz Junior e, mais recentemente, Max Verstappen.
A marca austríaca possui um grupo grande de jovens pilotos, mas é importante frisar que apenas alguns conseguem chegar à categoria principal.
Mercedes
Rashid Al Dhaheri - Fórmula Regional Europeia
Andy Consani - Fórmula 4
Ethan Jeff-Hall - Fórmula 4
Kenzo Craigie - Fórmula 4
Luna Fluxa - Fórmula 4
Payton Westcott - F1 Academy
James Anagnostiadis - Kart
Many Nuvolini - Karting
Devin Titz - Kart
Niccolò Perico - Kart
O primeiro nome da Academia da Mercedes foi Pascal Wehrlein, que ingressou como reserva em 2014 e, dois anos depois, foi para a Manor como titular. Em 2018, ingressou na Fórmula E e deixou a marca alemã. Esteban Ocon também passou pelo programa, seguido pelos atuais titulares das Flechas de Prata: George Russell e Kimi Antonelli.
Ferrari
Dino Beganovic - Fórmula 2
Rafael Câmara - Fórmula 2
Tuukka Taponen - Fórmula 3
Niccolò Maccagnani - Fórmula 4
Alba Hurup Larsen - F1 Academy
Noah Baglin - Kart
Filippo Sala - Kart
Maya Weug - A anunciar
Sergio Perez, Lance Stroll e Charles Leclerc são nomes que estão no grid da F1 em 2026 e que passaram pela Academia da Ferrari, mas apenas o último se tornou titular da Scuderia. Jules Bianchi também fez parte do programa e era tido como promessa para assumir uma vaga no time de Maranello na F1, mas sua morte precoce, nove meses após o acidente GP do Japão de 2014, quando estava na Marussia, não permitiu que isso acontecesse.
Mick Schumacher também foi piloto da Academia, tendo sido contratado em 2019. O alemão venceu a F2 em 2020, derrotando Callum Ilott e Robert Shawrtzman, que também eram 'júniores' do time italiano. A contratação mais recente da Academia foi Oliver Bearman, que estreou como titular na F1 em 2025 pela Haas.
Alpine
Kush Maini - Fórmula 2
Gabriele Mini - Fórmula 2
Kabir Anurag - Formula Regional Europeia
Keanu Al Azhari - Eurocup-3
Nina Gademan - F1 Academy
Sukhmani Kaur Khera - Kart
A Academia Alpine - que mudou de nome quando a equipe deixou de ser chamada Renault - foi fundada em 2002, sendo um dos programas de talentos mais antigos do esporte. Ao longo dos anos, Jerome d'Ambrosio, Lucas di Grassi (campeão da Fórmula E de 2016 a 2017), Giedo van der Garde, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Robert Kubica e Pastor Maldonado, entre outros, foram apoiados pela Renault. Apenas os últimos três conquistaram uma vitória na F1, tendo cruzado a linha de chegada como vencedores apenas uma vez.
Mais recentemente, passaram pelo programa: Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Christian Lundgaard e Jack Doohan.
Williams
Luke Browning - Fórmula 2
Alessandro Giusti - Fórmula 3
Kean Nakamura-Berta - Formula Regional Europeia
Oleksandr Bondarev - Fórmula 4
Jade Jacquet - F1 Academy
Dean Hoogendoorn - Kart
Lucas Palacio - Karting
Will Green - Kart
O programa de jovens pilotos é recente, com Logan Sargeant e Franco Colapinto entre os que conseguiram uma vaga na F1 mais recentemente.
McLaren
Pato O'Ward - IndyCar
Richard Verschoor - ELMS
Leonardo Fornaroli - A anunciar
Matteo De Palo - Fórmula 3
Christian Costoya - Fórmula 4
Dries van Langendonck - Fórmula 4
Ella Lloyd - F1 Academy
Ella Stevens - F1 Academy
Ella Häkkinen - Kart
O Programa de Jovens Pilotos da McLaren existe desde 1998 e passou por várias mudanças de nome desde então. Os dois primeiros talentos a serem contratados foram os kartistas britânicos Wesley Graves e Lewis Hamilton. Ao longo dos anos, vários outros nomes da Academia chegaram à F1: Giedo van der Garde, Alex Albon, Kevin Magnussen, Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries e Lando Norris, sendo o último campeão mundial de 2025.
Audi
Freddie Slater - Fórmula 3
Emma Felbermayr - F1 Academy
Ralph Boschung - A anunciar
A Sauber Junior Team foi fundada em 2018 em colaboração com a parceira Charouz Racing System, mas após o término desse acordo, fundou a Sauber Academy em junho de 2020. O programa foi consideravelmente reduzido nos últimos anos. Em 2025, havia apenas uma piloto: Emma Felbermayr. Em 2026, o time adota a identidade da Audi e a piloto austríaca será acompanhado no programa de desenvolvimento por Freddie Slater e Ralph Boschung.
Haas
Kaylee Countryman - F1 Academy
A Haas é um dos dois times sem um programa oficial de talentos. No entanto, desde sua entrada na F1 em 2016, nomeou alguns jovens pilotos como pilotos reservas ou de desenvolvimento. Santino Ferrucci, Arjun Maini e Louis Deletraz têm estado envolvidos com a equipe nos últimos anos e Pietro Fittipaldi também esteve ligado com o time.
Aston Martin
Jak Crawford - A definir
Mari Boya - Fórmula 2
Mathilda Paatz - F1 Academy
Desde 2023, a Aston Martin tem seu próprio programa de jovens pilotos e Felipe Drugovich passou por ele, se despedindo do time no fim de 2025, quando se tornou titular da Andretti na Fórmula E.
Estreando na F1 em 2026, a Cadillac ainda não tem uma Academia de Pilotos.
