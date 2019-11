Veja como foi o segundo treino livre para o GP do México de F1

Suspensão frontal da Toro Rosso STR14 1 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Vários tubos servem para transportar o fluxo de ar ao redor da dianteira e para os freios

Cobertura do motor da Toro Rosso STR14 2 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Toro Rosso não apenas usará uma saída de refrigeração muito maior na parte traseira de seu carro no México, atendendo às demandas de altitude e da unidade de potência, mas também levou uma solução ampliada e em forma de T nas entradas de ar.

Lateral da Ferrari SF90 3 / 15 Foto de: Giorgio Piola As aletas dos elementos superiores servem para espelhar e direcionar o ar em relação às aletas das superfícies inferiores.

Suspensão traseira da Ferrari SF90 4 / 15 Foto de: Giorgio Piola A área ao redor do pneu traseiro foi desenvolvida fortemente por equipes na história recente e, como podemos ver pela A Ferrari usa uma grande quantidade de aletas e asas para controlar a forma como o fluxo de ar é derramado no pneu traseiro e como colide com o fluxo do difusor traseiro. É interessante ver as fendas no assoalho para expulsar parte do fluxo para as laterais.

Asa trasiera da Ferrari SF90 5 / 15 Foto de: Giorgio Piola A equipe usará uma configuração de alta pressão aerodinâmica no México.

Racing Point RP19 6 / 15 Foto de: Giorgio Piola O grande apêndice em forma de torpedo na lateral do RP19 inclui uma câmera de imagem térmica que monitora o comportamento do pneu durante os treinos livres, fornecendo aos engenheiros dados vitais para trabalhar na qualificação e na corrida. O objetivo é limitar o impacto aerodinâmico em outras áreas do carro.

Racing Point RP19 7 / 15 Foto de: Giorgio Piola Este complemento em forma de lágrima no Racing Point RP19 não só oferece suporte para o capacete do piloto quando ele está no cockpit, mas também reduz as inconsistências aerodinâmicas nessa região.

Red Bull Racing RB15 8 / 15 Foto de: Giorgio Piola O resfriamento é primordial no ar rarefeito do GP do México, então a Red Bull bolou mais resfriamento na transição em torno do halo.

Red Bull Racing RB15 9 / 15 Foto de: Giorgio Piola Na parte traseira do carro, a Red Bull também optou por mais resfriamento, com saídas abertas em volta dos braços superiores da suspensão.

Red Bull Racing RB15 10 / 15 Foto de: Giorgio Piola Esta foto lateral do RB15 mostra o tamanho dessas novas aberturas em torno da perna traseira do braço superior, enquanto a equipe também optou por um único elemento T-Wing, já que o arrasto é reduzido significativamente em altitude.

Williams Racing FW42 11 / 15 Foto de: Giorgio Piola A nova asa (à esquerda) é proporcionalmente diferente em termos de abas superiores, com menos espaço para a seção ajustável.

Williams Racing FW42 12 / 15 Foto de: Giorgio Piola Uma bela foto da asa dianteira da Williams, mais recente, por trás.

Williams Racing FW42 13 / 15 Foto de: Giorgio Piola Uma visão geral do bargeboard, do defletor do painel lateral e dos outros apêndices laterais no Williams FW42.

Asa da Racing Point RP19 14 / 15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Outro olhar sobre o bico revisado introduzido pela Racing Point no GP da Bélgica, que apresenta pilares de asa alongados com quatro fendas.