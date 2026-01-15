Adidas revela coleção 2026 da Mercedes na F1; veja fotos
Lançamento marca o segundo ano de parceria entre a equipe da Flechas de Prata e a marca esportiva alemã
Foto de: adidas
A adidas revelou, nesta quinta-feira (15) a nova coleção de uniformes Mercedes. Mantendo a identidade visual de sua primeira coleção, o lançamento desta temporada traz novos elementos de design baseados nas cores, formas e valores das 'Flechas de Prata' no segundo ano da marca esportiva alemã como Parceira Oficial da Mercedes na Fórmula 1.
Com recursos visuais distintos e tecnologias aplicadas a polos, jaquetas, camisetas e agasalhos esportivos, a coleção foi desenvolvida para atender às demandas da equipe ao longo dos fins de semana de corrida, além de contemplar o público nas arquibancadas.
As peças destinadas aos pilotos trazem camisetas com estampa hexagonal em acabamento brilhante, referência ao conceito de união da equipe, combinadas ao azul-petróleo característico da Mercedes e à tecnologia adidas CLIMACOOL, voltada ao controle térmico e ao conforto fora do carro.
Para os mecânicos, a linha inclui versões de manga curta e longa com modelagem atualizada e grafismos curvos em azul-petróleo, reforçando um visual técnico e funcional.
Já as roupas dos engenheiros adotam o preto como base principal, substituindo o branco, com logotipos e detalhes destacados em contraste, mantendo o foco em conforto, mobilidade e desempenho.
A coleção também inclui uma linha de calçados, com destaque para o Ultraboost 5 atualizado, que combina o calcanhar azul-petróleo com transição para o preto no restante do solado, além de bonés nas cores da Mercedes.
Os artigos esportivos da Mercedes podem ser comprados no site da Mercedes F1 e em lojas da Adidas selecionadas.
Veja fotos da coleção adidas x Mercedes 2026
Coleção adidas x Mercedes 2026
Foto de: adidas
Coleção adidas x Mercedes 2026
Foto de: adidas
Coleção adidas x Mercedes 2026
Foto de: adidas
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários