Adidas revela coleção 2026 da Mercedes na F1; veja fotos

A adidas revelou, nesta quinta-feira (15) a nova coleção de uniformes Mercedes. Mantendo a identidade visual de sua primeira coleção, o lançamento desta temporada traz novos elementos de design baseados nas cores, formas e valores das 'Flechas de Prata' no segundo ano da marca esportiva alemã como Parceira Oficial da Mercedes na Fórmula 1.

Com recursos visuais distintos e tecnologias aplicadas a polos, jaquetas, camisetas e agasalhos esportivos, a coleção foi desenvolvida para atender às demandas da equipe ao longo dos fins de semana de corrida, além de contemplar o público nas arquibancadas.

As peças destinadas aos pilotos trazem camisetas com estampa hexagonal em acabamento brilhante, referência ao conceito de união da equipe, combinadas ao azul-petróleo característico da Mercedes e à tecnologia adidas CLIMACOOL, voltada ao controle térmico e ao conforto fora do carro.

Para os mecânicos, a linha inclui versões de manga curta e longa com modelagem atualizada e grafismos curvos em azul-petróleo, reforçando um visual técnico e funcional.

Já as roupas dos engenheiros adotam o preto como base principal, substituindo o branco, com logotipos e detalhes destacados em contraste, mantendo o foco em conforto, mobilidade e desempenho.

A coleção também inclui uma linha de calçados, com destaque para o Ultraboost 5 atualizado, que combina o calcanhar azul-petróleo com transição para o preto no restante do solado, além de bonés nas cores da Mercedes.

Os artigos esportivos da Mercedes podem ser comprados no site da Mercedes F1 e em lojas da Adidas selecionadas.

Veja fotos da coleção adidas x Mercedes 2026

Coleção adidas x Mercedes 2026 Foto de: adidas

Coleção adidas x Mercedes 2026 Foto de: adidas

Coleção adidas x Mercedes 2026 Foto de: adidas

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!