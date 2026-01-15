Adidas revela coleção 2026 da Mercedes na F1; veja fotos

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

Adidas revela coleção 2026 da Mercedes na F1; veja fotos

Lançamento marca o segundo ano de parceria entre a equipe da Flechas de Prata e a marca esportiva alemã

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Coleção adidas x Mercedes 2026

Foto de: adidas

A adidas revelou, nesta quinta-feira (15) a nova coleção de uniformes Mercedes. Mantendo a identidade visual de sua primeira coleção, o lançamento desta temporada traz novos elementos de design baseados nas cores, formas e valores das 'Flechas de Prata' no segundo ano da marca esportiva alemã como Parceira Oficial da Mercedes na Fórmula 1.

Leia também:

Com recursos visuais distintos e tecnologias aplicadas a polos, jaquetas, camisetas e agasalhos esportivos, a coleção foi desenvolvida para atender às demandas da equipe ao longo dos fins de semana de corrida, além de contemplar o público nas arquibancadas.

As peças destinadas aos pilotos trazem camisetas com estampa hexagonal em acabamento brilhante, referência ao conceito de união da equipe, combinadas ao azul-petróleo característico da Mercedes e à tecnologia adidas CLIMACOOL, voltada ao controle térmico e ao conforto fora do carro.

Para os mecânicos, a linha inclui versões de manga curta e longa com modelagem atualizada e grafismos curvos em azul-petróleo, reforçando um visual técnico e funcional.

Já as roupas dos engenheiros adotam o preto como base principal, substituindo o branco, com logotipos e detalhes destacados em contraste, mantendo o foco em conforto, mobilidade e desempenho.

A coleção também inclui uma linha de calçados, com destaque para o Ultraboost 5 atualizado, que combina o calcanhar azul-petróleo com transição para o preto no restante do solado, além de bonés nas cores da Mercedes.

Os artigos esportivos da Mercedes podem ser comprados no site da Mercedes F1 e em lojas da Adidas selecionadas.

Veja fotos da coleção adidas x Mercedes 2026

Coleção adidas x Mercedes 2026

Coleção adidas x Mercedes 2026

Foto de: adidas

Coleção adidas x Mercedes 2026

Coleção adidas x Mercedes 2026

Foto de: adidas

Coleção adidas x Mercedes 2026

Coleção adidas x Mercedes 2026

Foto de: adidas

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Qual o valor e o peso da temporada 2026 para as equipes?
Próximo artigo Ex-F1 revela que Mercedes estaria com problemas com nova unidade de potência

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros