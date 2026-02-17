A Fórmula 1 entra na sua terceira semana de pré-temporada, a segunda no Bahrein, com atividades em pista no Sakhir de quarta a sexta-feira,

Assim como anteriormente, a sessão se inicia às 4h (Brasília) com o turno da manhã e vai até às 8h (Brasília). Posteriormente, os carros retornam à ação ás 9h (Brasília) para o turno da 'tarde' que vai até as 13h (Brasília).

Confira abaixo a 'escalação' das equipes para os três dias.

Quarta-feira

EQUIPE PILOTO Haas Esteban Ocon - Manhã Oliver Bearman - Tarde Racing Bulls Arvid Lindblad - Manhã Liam Lawson - Tarde Ferrari Charles Leclerc Williams Alex Albon - Manhã Carlos Sainz - Tarde Audi Nico Hulkenberg - Manhã Gabriel Bortoleto - Tarde Aston Martin Lance Stroll - Manhã Fernando Alonso - Tarde Alpine Pierre Gasly - Manhã Franco Colapinto - Tarde Cadillac Sergio Pérez - Manhã Valtteri Bottas - Tarde Red Bull Isack Hadjar

Quinta--feira

EQUIPE PILOTO Haas Oliver Bearman - Manhã Esteban Ocon - Tarde Racing Bulls Liam Lawson Ferrari Lewis Hamilton Williams Alex Albon Audi Gabriel Bortoleto - Manhã Nico Hulkenberg - Tarde Aston Martin Fernando Alonso Alpine Franco Colapinto Cadillac Valtteri Bottas - Manhã Sergio Pérez - Tarde Red Bull Max Verstappen

Sexta-feira

EQUIPE PILOTO Haas Esteban Ocon - Manhã Oliver Bearman - Tarde Racing Bulls Arvid Lindblad Ferrari Lewis Hamilton - Manhã Charles Leclerc - Tarde Williams Carlos Sainz Audi Nico Hulkenberg - Manhã Gabriel Bortoleto - Tarde Aston Martin Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Cadillac Valtteri Bottas - Manhã Sergio Pérez - Tarde Red Bull Isack Hadjar - Manhã Max Verstappen - Tarde

