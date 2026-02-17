Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

Veja em que sessões Bortoleto e companhia estarão no circuito de Sakhir

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

A Fórmula 1 entra na sua terceira semana de pré-temporada, a segunda no Bahrein, com atividades em pista no Sakhir de quarta a sexta-feira, 

Leia também:

Assim como anteriormente, a sessão se inicia às 4h (Brasília) com o turno da manhã e vai até às 8h (Brasília). Posteriormente, os carros retornam à ação ás 9h (Brasília) para o turno da 'tarde' que vai até as 13h (Brasília).

Confira abaixo  a 'escalação' das equipes para os três dias. 

Quarta-feira

EQUIPE PILOTO
Haas

Esteban Ocon - Manhã

Oliver Bearman - Tarde
Racing Bulls

Arvid Lindblad - Manhã

Liam Lawson - Tarde
Ferrari

Charles Leclerc
Williams

Alex Albon - Manhã

Carlos Sainz - Tarde
Audi

Nico Hulkenberg - Manhã

Gabriel Bortoleto - Tarde
Aston Martin

Lance Stroll - Manhã

Fernando Alonso - Tarde
Alpine

Pierre Gasly - Manhã

Franco Colapinto - Tarde
Cadillac

Sergio Pérez - Manhã

Valtteri Bottas - Tarde
Red Bull

Isack Hadjar

Quinta--feira

EQUIPE

PILOTO
Haas

Oliver Bearman - Manhã

Esteban Ocon - Tarde

 
Racing Bulls

Liam Lawson
Ferrari

Lewis Hamilton
Williams

Alex Albon
Audi

Gabriel Bortoleto - Manhã

Nico Hulkenberg - Tarde
Aston Martin

Fernando Alonso
Alpine Franco Colapinto
Cadillac

Valtteri Bottas - Manhã

Sergio Pérez - Tarde
Red Bull

Max Verstappen

Sexta-feira

EQUIPE PILOTO
Haas

Esteban Ocon - Manhã

Oliver Bearman - Tarde
Racing Bulls

Arvid Lindblad 
Ferrari

Lewis Hamilton - Manhã

Charles Leclerc - Tarde
Williams

Carlos Sainz
Audi 

Nico Hulkenberg - Manhã

Gabriel Bortoleto - Tarde
Aston Martin

Lance Stroll
Alpine

Pierre Gasly
Cadillac

Valtteri Bottas - Manhã

Sergio Pérez - Tarde
Red Bull

Isack Hadjar - Manhã

Max Verstappen - Tarde

