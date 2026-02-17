AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?
Veja em que sessões Bortoleto e companhia estarão no circuito de Sakhir
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 entra na sua terceira semana de pré-temporada, a segunda no Bahrein, com atividades em pista no Sakhir de quarta a sexta-feira,
Assim como anteriormente, a sessão se inicia às 4h (Brasília) com o turno da manhã e vai até às 8h (Brasília). Posteriormente, os carros retornam à ação ás 9h (Brasília) para o turno da 'tarde' que vai até as 13h (Brasília).
Confira abaixo a 'escalação' das equipes para os três dias.
Quarta-feira
|EQUIPE
|PILOTO
|Haas
|
Esteban Ocon - Manhã
Oliver Bearman - Tarde
|Racing Bulls
|
Arvid Lindblad - Manhã
Liam Lawson - Tarde
|Ferrari
|
Charles Leclerc
|Williams
|
Alex Albon - Manhã
Carlos Sainz - Tarde
|Audi
|
Nico Hulkenberg - Manhã
Gabriel Bortoleto - Tarde
|Aston Martin
|
Lance Stroll - Manhã
Fernando Alonso - Tarde
|Alpine
|
Pierre Gasly - Manhã
Franco Colapinto - Tarde
|Cadillac
|
Sergio Pérez - Manhã
Valtteri Bottas - Tarde
|Red Bull
|
Isack Hadjar
Quinta--feira
|EQUIPE
|
PILOTO
|Haas
|
Oliver Bearman - Manhã
Esteban Ocon - Tarde
|Racing Bulls
|
Liam Lawson
|Ferrari
|
Lewis Hamilton
|Williams
|
Alex Albon
|Audi
|
Gabriel Bortoleto - Manhã
Nico Hulkenberg - Tarde
|Aston Martin
|
Fernando Alonso
|Alpine
|Franco Colapinto
|Cadillac
|
Valtteri Bottas - Manhã
Sergio Pérez - Tarde
|Red Bull
|
Max Verstappen
Sexta-feira
|EQUIPE
|PILOTO
|Haas
|
Esteban Ocon - Manhã
Oliver Bearman - Tarde
|Racing Bulls
|
Arvid Lindblad
|Ferrari
|
Lewis Hamilton - Manhã
Charles Leclerc - Tarde
|Williams
|
Carlos Sainz
|Audi
|
Nico Hulkenberg - Manhã
Gabriel Bortoleto - Tarde
|Aston Martin
|
Lance Stroll
|Alpine
|
Pierre Gasly
|Cadillac
|
Valtteri Bottas - Manhã
Sergio Pérez - Tarde
|Red Bull
|
Isack Hadjar - Manhã
Max Verstappen - Tarde
