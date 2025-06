Alex Albon acha que as regras de corrida da Fórmula 1, divulgadas nesta quinta-feira (26), precisam de mais ajustes depois de ter sido alvo de várias investidas na Espanha e no Canadá.

No GP da Espanha, em Barcelona, Albon foi forçado a sair da pista na Curva 1 pelo piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, mas como o neozelandês estava à frente, não precisou deixar espaço para Albon na saída, forçando o piloto da Williams a entrar na pista de escape. Uma batalha semelhante ocorreu em Montreal, com o piloto da Alpine Franco Colapinto.

Como a FIA, órgão regulador da F1, publicou as diretrizes atuais na íntegra, oferecendo uma ideia melhor de como os comissários podem julgar os incidentes entre rodas, Albon disse que não era um grande fã da forma como os pilotos da F1 estão sendo forçados a correr no momento.

"Não gosto de como estamos correndo no momento", respondeu ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre seus incidentes recentes. "A curva 1 de Barcelona foi um bom exemplo disso".

"Se o outro carro o espreme, solta o pedal do freio e não lhe dá espaço para ir, é verdade que a curva é dele. Mas, obviamente, nesse ponto, você se comprometeu tão tarde na curva que a única coisa que pode fazer é sair da pista e cortar o caminho".

"Tive o mesmo problema no Canadá. Se eu entrar no carro que está soltando o pedal do freio por dentro e ele fizer contato comigo, ele recebe a penalidade. Portanto, se eu entrar na curva, mesmo sabendo que não é possível e que ele vai me atingir, isso me beneficia. Então, você está criando um esporte de contato".

Alexander Albon, Williams Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"O que eu sinto que tenho feito é sair do caminho do outro carro e evitar a batida, mas na verdade fui penalizado por isso". Albon disse que o documento, que foi alterado antes de 2025 após discussões no GP do Catar do ano passado, depois de vários incidentes em 2024, continua sendo um alvo de controvérsia e continuará a ser discutido entre os pilotos.

Mas, enquanto isso, ele admitiu que terá de adaptar a maneira como correrá com seus colegas nas próximas corridas: "Acho que continuaremos conversando sobre isso. Nossas instruções aos pilotos geralmente falam bastante sobre essas situações. Entendemos as dificuldades que existem. Não é que achemos que sabemos o que é melhor e estamos apenas tentando trabalhar com a FIA para esclarecer o assunto e entender o que podemos e o que não podemos fazer".

"Acho que também preciso mudar minha abordagem e seguir mais as regras. Como pilotos, estamos explorando essas regras e isso torna tudo mais desafiador quando você está do lado de fora [de uma curva]".

Lawson disse que entendia perfeitamente a frustração de Albon em relação à sua investida tardia em Barcelona para estar à frente no ponto de tangência da curva. "Sim, 100%", ele reconheceu. "Se eu fosse ele, estaria totalmente irritado. Porque é exatamente o que estamos fazendo. Já estive do lado de lá e do lado de cá. Entendo perfeitamente".

"Como pilotos, sempre encontramos uma maneira de tirar o máximo proveito da forma como as regras são escritas. E, da forma como estão escritas, elas criam uma maneira de soltar o freio e garantir que haja espaço [suficiente]. Mas acho que também é muito difícil ter um conjunto claro de regras que não permita isso".

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls, Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Lawson achava que os circuitos com áreas de escape de asfalto também contribuem para que os pilotos tomem mais liberdade. "Se você observar o incidente que tive com Fernando [Alonso] em Miami, onde ele acabou indo parar no muro. Nunca foi minha intenção", acrescentou.

"Não são apenas as diretrizes, são os limites da pista que também estão criando problemas. O fato de eu ter a capacidade de ser ligeiramente empurrado para fora e voltar para a pista cria esse problema".

"De volta às corridas de kart, você sabia instintivamente como correr, quando a curva era sua, quando a curva não era sua. Se você tentasse ficar ali e a curva não fosse sua, você era empurrado por uma roda e ia para a grama. Mas agora, muitas vezes, há espaço para sair da pista e voltar".

