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Fórmula 1 GP da Áustria

Alerta de calor extremo é emitido para GP da Áustria de F1

Sistema metereológico do país da Europa Central apontou que todo o final de semana no Red Bull Ring deve ser afetado por altas temperaturas

Neşe Akkoyun Redação Motorsport.com
Publicado:
AustrianGP

Devido à onda de calor que atinge toda a Europa, o sistema meteorológico da Áustria emitiu um alerta oficial de nível laranja para o GP da Áustria de Fórmula 1, que será realizado neste fim de semana.

Leia também:

Enquanto se espera que recordes de temperatura sejam quebrados em junho em toda a Europa, prevê-se que, em alguns países, os termômetros ultrapassem os 40°C.

De acordo com o serviço nacional de meteorologia da Áustria, a temperatura em Spielberg poderá subir até 35°C, emitindo um alerta de nível laranja para o domingo (28).  Essa situação pode resultar no final de semana de corrida mais quente do calendário de 2026 até o momento.

O céu quase totalmente sem nuvens e a ausência quase total de vento durante a semana tornarão as condições ainda mais difíceis para os pilotos, as equipes e os torcedores nas arquibancadas.

McLaren MCL40

McLaren MCL40

Foto: Erik Junius

Por isso, as autoridades enfatizam que a proteção contra o sol, a hidratação e permanecer à sombra são de vital importância para todos na pista.

As condições climáticas atuais representam um grande teste de resistência não apenas para as pessoas, mas também para os carros.

No GP da Áustria, que tem tudo para ser a corrida mais quente da temporada, as novas unidades de potência fabricadas de acordo com as regras de 2026 serão levadas ao limite em termos de refrigeração e gerenciamento de energia, especialmente quando combinadas com a topografia de alta altitude da pista.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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