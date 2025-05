Alex Albon, da Williams, foi um breve candidato ao pódio no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, embora tenha se saído pior em sua batalha com Charles Leclerc, da Ferrari, e terminado na quinta colocação em Ímola. O anglo-tailandês revelou que ficou um pouco decepcionado com o resultado final, já que o carro FW47 teve uma boa performance na Itália.

Após as sete primeiras rodadas do calendário de 2024, a Williams era uma das duas equipes que ainda não haviam marcado um ponto; a Alpine havia quebrado o tabu em Miami, deixando apenas a equipe britânica e a Sauber como aquelas que ainda não haviam registrado um top 10.

Alex Albon fez com que a equipe saísse do zero em Mônaco com o nono lugar, em uma corrida que ficou atrás de Yuki Tsunoda, já que a Williams continuava a sofrer os efeitos colaterais da construção de um FW46 que ultrapassava em muito o limite mínimo de peso.

Um ano depois, Albon marcou pontos em todas as sete etapas até agora, com exceção de uma, três delas entre os cinco primeiros, já que o piloto anglo-tailandês encontrou uma excelente forma com o pacote 2025 da Williams, que melhorou muito.

Albon está atrás de seu novo companheiro de equipe, Carlos Sainz, por 3 a 4 nos confrontos diretos de classificação (quali sprint não incluída), mas Sainz teve menos sorte nas corridas e muitas vezes se saiu pior nas decisões estratégicas. O curto período de abertura do espanhol em Ímola o deixou para trás no tráfego, resultando em uma batalha para voltar aos pontos.

Albon, por sua vez, admitiu que estava um pouco decepcionado com o quinto lugar devido ao seu ritmo no final da corrida; ele achava que, se tivesse sido um pouco mais cauteloso ao lutar com Charles Leclerc na última volta, poderia até ter começado a aumentar a pressão sobre o terceiro colocado, Oscar Piastri.

"É estranho, não é?" Albon comentou com a Sky Sports F1 após a corrida de Ímola. "Em uma corrida pura, estávamos lutando pelo P3, P4, mas sem safety car, é apenas uma situação pura".

"Talvez tenhamos tido um pouco de sorte com o SC virtual, é verdade, mas, ao mesmo tempo, tivemos azar novamente no último safety car. Conseguimos dois P5s consecutivos e estamos saindo hoje um pouco decepcionados, o que é um pouco estranho de se dizer".

"Acho que talvez eu pudesse ter disputado a corrida com Charles de forma um pouco diferente, poderia ter feito um pouco melhor, obviamente perdi para Lewis [Hamilton] e, depois, talvez pudesse ter sido um pouco mais paciente com minha ultrapassagem sobre Charles".

Charles Leclerc, Ferrari, Alexander Albon, Williams Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

"Eu estava, pra ser honesto, até lambendo os lábios — achei que conseguiria até passar o Oscar também, de tão bom que estava o ritmo e os pneus novos que tínhamos no carro."

Albon se destaca enquanto a Williams continua a melhorar a forma de 2025

O ex-piloto da Red Bull encontrou uma excelente forma nas corridas desta temporada, muitas vezes provando ser mais rápido do que Sainz nas paradas de longa duração.

Ao longo de seu tempo na Williams, ele provou ser adepto de corridas com forte gerenciamento de pneus, o que oferece à equipe um pouco mais de latitude estratégica - lembre-se da Austrália 2022, onde ele fez toda a stint final com o mesmo conjunto de pneus para conquistar o 10º lugar

Agora que a Williams está em posição de desafiar regularmente o 'meio do campo', Albon está finalmente recebendo os elogios que merece - tendo passado grande parte de sua carreira pós-Red Bull aprimorando sua arte na parte de trás do grid.

Mas, de acordo com seus comentários sobre Ímola, Albon sente que há mais disponível; a Williams pode não ter o ritmo de ponta necessário para colocar o carro entre os quatro primeiros do grid, mas seu ritmo de corrida lento colocou o FW47 na equação - mesmo com pouco trabalho de desenvolvimento ao longo do ano.

E isso é reconfortante, mesmo que Albon tenha tido que acreditar um pouco mais; ele admitiu estar um pouco duvidoso sobre a durabilidade do desempenho da equipe de Grove - e não esperava ser particularmente forte em Ímola.

"É uma situação estranha. Sinceramente, eu fico dizendo a mim mesmo que não vai acontecer de novo, e é essa corrida, e então vamos para a próxima corrida, e ainda estamos muito rápidos de novo, e é um pouco como, é circunstancial, não é?"

"Sinceramente, eu diria que em Miami e aqui, fomos rápidos. Na minha opinião, quase inesperadamente rápidos neste fim de semana; eu esperava que Miami fosse bom, mas não aqui, e isso meio que abre a janela para o que mais".

"Talvez na próxima semana [em Monte Carlo] sejamos bons. Na verdade, acho que Mônaco não será tão ruim, acho que em Barcelona teremos dificuldades, mas vamos continuar, aproveitando enquanto durar".

Alex Albon, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

O chefe de equipe da Williams, James Vowles, explicou em uma sessão de mídia antes de Ímola que a adição de Sainz estava estimulando Albon a dar o melhor de si - e que um relacionamento genuinamente colaborativo entre os dois deu a ambos os pilotos uma nova perspectiva.

Explicando a harmonia da equipe, Vowles afirmou que, embora Albon tenha se preocupado ocasionalmente com a ideia de a Williams começar a favorecer Sainz, sua postura não política na equipe manteve essa colaboração durante as primeiras rodadas.

"Alex, como qualquer ser humano, precisa ser pressionado para que se obtenha o máximo deles", disse Vowles. "Não conheço nenhum atleta de elite que seja capaz de encontrar o limite absoluto sozinho, eles precisam de alguém que lhes mostre isso um pouco. Então, antes de mais nada, é isso".

"Agora estamos analisando os dados, Alex consegue ver duas ou três curvas em que Carlos está fazendo algo um pouco diferente, e eles se tocam. Alex não tem nenhum tipo de política com ele, o que permite que Carlos seja completamente ele mesmo. Ele não precisa se preocupar com o fato de que uma situação possa ser jogada contra ele".

"Na verdade, foi isso que causou parte do problema em Miami, ele estava preocupado com essa circunstância, mas não é nada disso.

"Com Alex, temos uma pessoa que adora dirigir e correr com carros velozes e adora falar sobre isso, e desde os primeiros encontros que tivemos, Alex dizia tudo a Carlos: 'Tente isso, faça isso, dê uma olhada nisso, eu fiz isso nesta curva e isso o ajudará a chegar lá'. Isso não é normal. Normalmente, nas equipes, o que se faz é um dos pilotos tentar segurar tudo isso para que você ganhe vantagem por mais tempo".

Reportagem adicional de Ben Hunt

