Alfa Romeo põe a venda carro da temporada 2022 da F1

Carregar reprodutor de áudio

Há alguns anos, a Fórmula 1 iniciou a venda de produtos utilizados durante os GPs, incluindo capacetes, macacões, peças dos carros ou qualquer elemento verificado pela categoria. E esse serviço, chamado F1 Authentics, acaba de ganhar uma opção de peso: um carro da Alfa Romeo da temporada 2022.

Essa é a primeira vez que o serviço oferece ao público a possibilidade de comprar um carro de verdade e atual da categoria. A Alfa Romeo pôs a disposição uma unidade do C42 à venda, cujo leilão será finalizado às 23h59 do dia 31 de maio.

A equipe suíça anunciou a novidade em suas redes sociais, com divulgação da própria F1 e da F1 Authentics. O carro é, na verdade um show car com o chassi #1. No leilão, é colocado ainda equipamentos que serão usados no GP de Mônaco pelos pilotos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Assim, o comprador do pacote poderá disfrutar do carro, os macacões, balaclavas e roupas anti-chamas, que serão emoldurads.

O C42 que será leiloado é um show car, construído pela equipe com o mesmo processo de um F1 real, com fibra de carbono e o design que representa a Alfa Romeo reais. A equipe utilizou dados virtuais com ferramentas de composição para criar padrões, usados para moldar as peças com fibra de carbono. Cada molde cria uma parte específica do carro, que vem equipado com elementos eletrônicos, um volante impresso em 3D com painel funcional e luzes de freio.

O volante está conectado às rodas dianteiras através de uma barra de direção que permite girar os pneus mas, se você quiser mover o carro, sempre poderá remover as asas dianteiras e traseiras, além de levantá-las.

O peso do carro é de aproximadamente 550kg, ou seja, cerca de 250kg a menos que os modelos atuais, com 5,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,5 de altura.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: