Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, disse que o GP de Emilia Romagna foi a primeira vez que se sentiu à vontade com um carro de Fórmula 1 da Ferrari desde a vitória na sprint da China. A surpreendente vitória de Hamilton da pole à bandeirada em Xangai provou ser uma exceção no que tem sido uma campanha difícil que não trouxe os resultados que ele esperava alcançar em seu novo começo em um novo ambiente.

Também não parecia provável que Ímola mudasse a sorte de Hamilton, depois que ele se classificou em 12º lugar, uma posição atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc, mas o britânico mostrou um forte ritmo de corrida e usou a estratégia e um pouco de sorte com os tempos do safety car para subir na classificação e chegar em quarto lugar.

O heptacampeão sentiu que era a primeira vez, desde a vitória na China, que se sentia em sintonia com o carro da Ferrari, que recebeu sutis atualizações neste fim de semana.

"A China foi muito boa, mas eu sempre adorei quando você está lutando desde o final da corrida e conseguindo se recuperar", disse Hamilton. "Foi assim que comecei quando era criança. Essa é sempre uma sensação melhor do que começar e terminar em primeiro. Mas, definitivamente, foi uma mega corrida e há muitos aspectos positivos a serem levados em conta. A estratégia foi realmente fantástica hoje, eles fizeram ótimas escolhas. Na China, eu me senti realmente conectado com o carro e a única outra vez foi hoje. Senti essa sinergia real e acho que a configuração foi ótima. Melhoramos um pouco o nosso desempenho na corrida."

Um ponto negativo continua sendo o ritmo intrigante da Ferrari nos treinos de classificação, com Hamilton e Leclerc não conseguindo passar para o Q2, às custas dos carros da Williams, Alpine, Aston Martin e Racing Bulls.

"Temos apenas que liberar o potencial na classificação", reconheceu. "Se tivéssemos nos classificado [mais alto], estaríamos lutando por um pódio, algo que não achamos que seria possível."

A corrida de Hamilton para levantar a moral veio no momento perfeito, pois fez a estreia em casa como piloto da Ferrari diante de um número recorde de espectadores, com 242.000 presentes em todos os dias combinados.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Tem sido incrível, que experiência maravilhosa", disse. "Já no desfile dos pilotos, todos estavam falando normalmente, mas eu queria muito ver o memorial para Ayrton [Senna]. Até tirei uma foto dele. Eu estava tirando fotos da multidão só para ver o vermelho por toda parte."

"Foi realmente uma reminiscência de quando eu estava crescendo e assistia no meu sofá, comendo um sanduíche de bacon, vendo Michael Schumacher correr aqui com a Ferrari e vendo a conexão. Uma experiência incrível pensar que agora estou aqui em uma das duas Ferraris e ter essa conexão com uma paixão tão grande, para mim, é inacreditável", finalizou.

