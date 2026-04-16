Alonso chegaria à Lua? A distância percorrida por cada piloto da F1 ao longo da carreira
Bicampeão espanhol está quase no meio do caminho depois de tantos anos correndo na categoria
Fernando Alonso não é o piloto mais velho no grid da Fórmula 1, mas sua carreira surpreende, principalmente por conta dos números que o espanhol alcança. Desta vez, a distância percorrida pelo bicampeão ao longo de todos os anos na categoria se tornou assunto.
A própria categoria levantou os números percorridos por todos os pilotos desde suas estreias na F1. Aproveitando o gancho da viagem lunar da Artemis II, o vídeo comparou as distâncias dos competidores à distância da Terra à Lua.
A NASA confirmou que, no último dia 6 de abril, a nave Orion bateu o recorde de maior distância alcançada por seres humanos, cerca de 406.778 quilômetros na missão Artemis II, superando o recorde que existia desde 1970 e que havia sido alcançado pela Apollo 13.
E como a própria F1 avisou… fiquem atentos para ver até onde Alonso teria chegado.
Distância em quilômetros percorrida por cada piloto da F1 de 2026
- Arvid Lindblad 908 quilômetros
- Gabriel Bortoleto 6.782 quilômetros
- Isack Hadjar 7.422 quilômetros
- Andrea Kimi Antonelli 7.590 quilômetros
- Franco Colapinto 8.108 quilômetros
- Oliver Bearman 8.586 quilômetros
- Liam Lawson 10.699 quilômetros
- Oscar Piastri 20.499 quilômetros
- Alex Albon 35.675 quilômetros
- George Russell 44.041 quilômetros
- Lando Norris 44.708 quilômetros
- Charles Leclerc 48,218 km
- Pierre Gasly 49,272 km
- Esteban Ocon 49,909 km
- Lance Stroll 52,601 km
- Carlos Sainz 62,708 km
- Max Verstappen 64,850 km
- Nico Hulkenberg 67,557 km
- Valtteri Bottas 70,663 quilômetros
- Sergio Pérez 79,497 quilômetros
- Lewis Hamilton 109,985 quilômetros
- Fernando Alonso 116.242 quilômetros
Como você pode ver, nenhum piloto do grid atual, nem na história da F1, percorreu uma distância tão grande quanto a que separa a Terra da Lua, mas Alonso é quem mais se aproximou, ficando a 384.400 quilômetros de distância do único satélite natural do nosso planeta.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: "Alonso é um piloto de testes" em meio a drama da Aston Martin, avalia Palmer
F1: Motor Honda tem déficit de 90cv, mas chassi também é parte do problema
F1: Stroll vive “campeonato próprio da Aston Martin” com Alonso em 2026
Últimas notícias
Ex-diretor de provas da F1: Masi é um “bode expiatório” que “não cometeu grandes erros” no GP de Abu Dhabi de 2021
F1: Racing Bulls planeja atualização dupla após pausa de abril
NASCAR Cup: Após perder 88 posições em paradas, Penske troca equipe de pit stops de Blaney
F1: Aston Martin deve ter versão 'B' do carro na temporada europeia, afirma comentarista da Sky
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários