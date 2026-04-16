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Alonso chegaria à Lua? A distância percorrida por cada piloto da F1 ao longo da carreira

Bicampeão espanhol está quase no meio do caminho depois de tantos anos correndo na categoria

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso

Fernando Alonso não é o piloto mais velho no grid da Fórmula 1, mas sua carreira surpreende, principalmente por conta dos números que o espanhol alcança. Desta vez, a distância percorrida pelo bicampeão ao longo de todos os anos na categoria se tornou assunto.

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A própria categoria levantou os números percorridos por todos os pilotos desde suas estreias na F1. Aproveitando o gancho da viagem lunar da Artemis II, o vídeo comparou as distâncias dos competidores à distância da Terra à Lua.

A NASA confirmou que, no último dia 6 de abril, a nave Orion bateu o recorde de maior distância alcançada por seres humanos, cerca de 406.778 quilômetros na missão Artemis II, superando o recorde que existia desde 1970 e que havia sido alcançado pela Apollo 13.

E como a própria F1 avisou… fiquem atentos para ver até onde Alonso teria chegado.

 

Distância em quilômetros percorrida por cada piloto da F1 de 2026

  • Arvid Lindblad 908 quilômetros
  • Gabriel Bortoleto 6.782 quilômetros
  • Isack Hadjar 7.422 quilômetros
  • Andrea Kimi Antonelli 7.590 quilômetros
  • Franco Colapinto 8.108 quilômetros
  • Oliver Bearman 8.586 quilômetros
  • Liam Lawson 10.699 quilômetros
  • Oscar Piastri 20.499 quilômetros
  • Alex Albon 35.675 quilômetros
  • George Russell 44.041 quilômetros
  • Lando Norris 44.708 quilômetros
  • Charles Leclerc 48,218 km
  • Pierre Gasly 49,272 km
  • Esteban Ocon 49,909 km
  • Lance Stroll 52,601 km
  • Carlos Sainz 62,708 km
  • Max Verstappen 64,850 km
  • Nico Hulkenberg 67,557 km
  • Valtteri Bottas 70,663 quilômetros
  • Sergio Pérez 79,497 quilômetros
  • Lewis Hamilton 109,985 quilômetros
  • Fernando Alonso 116.242 quilômetros

Como você pode ver, nenhum piloto do grid atual, nem na história da F1, percorreu uma distância tão grande quanto a que separa a Terra da Lua, mas Alonso é quem mais se aproximou, ficando a 384.400 quilômetros de distância do único satélite natural do nosso planeta.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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