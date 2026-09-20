Alonso considera aposentadoria definitiva da F1 e ida ao WEC em 2027, diz site
Bicampeão deixou a F1 em 2018 para disputar WEC, Indy e Dakar, mas retornou ao grid em 2021 pela Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A permanência de Fernando Alonso nas próximas temporadas da Fórmula 1 continua sendo um mistério. O bicampeão mundial tem feito declarações enigmáticas durante coletivas ao ser questionado sobre a sequência de sua carreira, e uma aposentadoria definitiva do espanhol do grid da F1 pode estar mais próxima do que se imaginava.
Alonso já se afastou do Mundial uma vez, no final da temporada 2018. Na ocasião, o espanhol voltou suas atenções para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), projeto que já conciliava com a F1 pela McLaren em 2018, conquistando o título da temporada 2018/19 e duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans (2018 e 2019), ambas como piloto da Toyota.
A pausa na F1, contudo, não foi definitiva: o espanhol retornou ao grid do Mundial em 2021 para defender a Alpine.
De acordo com o portal holandês GPblog, o espanhol deve deixar a F1 de forma definitiva no final do campeonato de 2026 para migrar novamente para o endurance em 2027. No entanto, o retorno ao WEC não seria ao lado da Toyota, mas sim acompanhando outra marca que já conhece bem: a Aston Martin.
Alonso já declarou publicamente que deseja continuar contribuindo com a marca, seja como um embaixador ou consultor de automobilismo, mas também como participante de outros braços esportivos da Aston.
A tradicional fabricante britânica - que soma uma vitória na classe principal de Le Mans em 1959 - estreou no regulamento de hipercarros do WEC e da IMSA em 2025.
Os protótipos Aston Martin Valkyrie AMR-LMH #007 e #009, operados pela equipe THOR Team, têm como melhores resultados no WEC os dois quartos lugares obtidos nas 6 Horas de Spa-Francorchamps de 2026 e na etapa do Lone Star Le Mans, disputado no Circuito das Américas em Austin, no estado americano do Texas.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Tatiana Calderón vence corrida 2 e faz história em Curvelo
MotoGP: Moreira lamenta falta de "sensação positiva" com a moto no GP da Áustria
Alonso considera aposentadoria definitiva da F1 e ida ao WEC em 2027, diz site
MotoGP: Martín deixa de lado cirurgia no braço após desempenho no GP da Áustria
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários