Alonso considera aposentadoria definitiva da F1 e ida ao WEC em 2027, diz site

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Bicampeão deixou a F1 em 2018 para disputar WEC, Indy e Dakar, mas retornou ao grid em 2021 pela Alpine

Redação Motorsport.com
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A permanência de Fernando Alonso nas próximas temporadas da Fórmula 1 continua sendo um mistério. O bicampeão mundial tem feito declarações enigmáticas durante coletivas ao ser questionado sobre a sequência de sua carreira, e uma aposentadoria definitiva do espanhol do grid da F1 pode estar mais próxima do que se imaginava.

O editor recomenda:

Alonso já se afastou do Mundial uma vez, no final da temporada 2018. Na ocasião, o espanhol voltou suas atenções para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC), projeto que já conciliava com a F1 pela McLaren em 2018, conquistando o título da temporada 2018/19 e duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans (2018 e 2019), ambas como piloto da Toyota.

A pausa na F1, contudo, não foi definitiva: o espanhol retornou ao grid do Mundial em 2021 para defender a Alpine.

De acordo com o portal holandês GPblog, o espanhol deve deixar a F1 de forma definitiva no final do campeonato de 2026 para migrar novamente para o endurance em 2027. No entanto, o retorno ao WEC não seria ao lado da Toyota, mas sim acompanhando outra marca que já conhece bem: a Aston Martin.

Alonso já declarou publicamente que deseja continuar contribuindo com a marca, seja como um embaixador ou consultor de automobilismo, mas também como participante de outros braços esportivos da Aston.

A tradicional fabricante britânica - que soma uma vitória na classe principal de Le Mans em 1959 - estreou no regulamento de hipercarros do WEC e da IMSA em 2025.

Os protótipos Aston Martin Valkyrie AMR-LMH #007 e #009, operados pela equipe THOR Team, têm como melhores resultados no WEC os dois quartos lugares obtidos nas 6 Horas de Spa-Francorchamps de 2026 e na etapa do Lone Star Le Mans, disputado no Circuito das Américas em Austin, no estado americano do Texas.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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