Fernando Alonso revelou que o desafio das curvas mais difíceis da Fórmula 1 mudou em 2026, com os pilotos passando de “lutar pela vida” para “recuperar energia da bateria”.

Isso se deve à reformulação do regulamento deste ano, que traz mudanças tanto no chassi quanto na unidade de potência — esta última se tornando mais dependente de energia elétrica, o que significa que o gerenciamento da bateria é fundamental.

Um piloto pode reduzir a marcha em uma reta para recuperar energia ou fazer lift-and-coast antes de entrar nas curvas, o que, segundo Lewis Hamilton, antes era feito apenas para economizar combustível e preservar os pneus.

Essas mudanças têm sido controversas, já que os pilotos afirmam que vão contra tudo o que fizeram até agora, com opiniões divididas em todo o grid.

Alonso, portanto, disse antes da segunda etapa da temporada neste fim de semana na China: “É um desafio diferente. É aí que você traça a linha, se esses carros são mais divertidos ou menos divertidos, e todos terão sua própria opinião porque é um desafio diferente".

“Costumávamos lutar pela vida na Curva 12 no Bahrein, na Curva 11 em Melbourne, no Setor 1 em Suzuka, na 130R, na Curva 7 e na Curva 8 aqui na China".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

“Sempre houve certas curvas na F1 que desafiavam os limites da física ao serem percorridas, e o piloto precisava usar todas as suas habilidades e ser corajoso em alguns momentos também".

“Quando você coloca pneus novos e passa pela curva a uma velocidade que nunca atingiu antes em nenhum dos treinos livres, esse desafio, de certa forma, desaparece. Você usa essas curvas para recarregar a bateria, não mais para melhorar o tempo de volta".

“Portanto, é um desafio diferente o que você enfrenta agora ao volante. Ainda é divertido? Sim, adoramos correr. É o futuro? Não sabemos".

“Mas sim, é um desafio diferente e, como cresci com o outro e me desafiava nas curvas, provavelmente prefiro o outro. Mas tive muita sorte de correr naquela época e ainda me sinto sortudo por correr agora, então gosto dos dois".

Aston Martin ainda está “no ponto de partida”

O que muito provavelmente torna o desafio mais difícil para Alonso, porém, é que a Aston Martin passou por um péssimo início da nova era, com vibrações no motor Honda causando enormes problemas para os pilotos e para os carros.

As vibrações causaram repetidas falhas na bateria, levando a equipe a ficar sem peças de reposição em Melbourne, onde ambos os pilotos não conseguiram terminar a corrida, e espera-se que a situação seja semelhante em Xangai.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Lars Baron / Getty Images

Quando questionado sobre o que seria um fim de semana positivo, Alonso respondeu: “Acho que, obviamente, quando conseguimos dar voltas sem nenhum problema, essas voltas são muito importantes, porque mesmo agora aqui com Esteban [Ocon] e Pierre [Gasly], elas não foram otimizadas para a Austrália e, aparentemente, foi o mesmo caso para todo mundo".

“Eles estão, não sei, talvez 10 vezes à nossa frente. Se eles completaram 1.000 voltas desde os testes em Barcelona, nós completamos talvez 100, então estamos nove ou dez vezes atrás".

“Então, se eles ainda não estão perfeitamente otimizados, imagine nós. Estamos na estaca zero, então precisamos mesmo das voltas, precisamos mesmo poder treinar e encontrar a janela ideal no carro e no chassi".

“Isso obviamente será muito importante para o fim de semana, e ficarei feliz se sairmos da China com um treino livre mais ou menos normal, uma classificação mais ou menos normal, acumulando voltas e provavelmente tentando a corrida completa no domingo, se nos permitirem".

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