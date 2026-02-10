Alonso define prazo para decisão sobre aposentadoria da F1

A aposentadoria de Fernando Alonso, o piloto mais velho do grid atual da Fórmula 1, já foi abordado pelo piloto espanhol no ano passado e, agora, ele voltou a comentar sobre uma data limite para decidir se vai deixar ou não a categoria máxima do automobilismo no próximo ano.

Com a mudança do regulamento técnico da F1, nada está definido em relação à briga na pista e de qual equipe disputará o título de 2026 e qual permanecerá no meio ou no fundo do pelotão de, agora, 22 carros.

Ao longo do ano, no entanto, é possível que o mercado de pilotos se aqueça, pela hierarquia de forças do Campeonato Mundial estar mais clara.

Por isso, Alonso, em entrevista ao jornal espanhol AS, não garantiu que irá (ou não) aposentar no ano que vem: "Não sei, acho que este ano é preciso esperar um pouco mais porque a progressão e a evolução dos carros vai ser incrível".

"Em vez de melhorar um ou dois décimos com um pacote de atualizações, talvez melhore oito décimos ou um segundo. Então, acho que ao longo da temporada veremos grandes mudanças de desempenho por parte das equipes".

No entanto, o piloto da Aston Martin já definiu uma data limite para decidir sobre a aposentadoria: "Tomar uma decisão em abril ou maio pode ser certo ou errado em setembro, depende de como forem as evoluções. Quanto mais se puder esperar, melhor".

Essa seria a minha intenção, esperar até setembro para tomar uma decisão.

No entanto, o bicampeão da F1 destacou que o desempenho em pista não é o único fator levado em conta: "Não acho que seja apenas uma questão de desempenho. Tenho que ver como me sinto, quão motivado estou, quanto me pesam as viagens, os eventos, o marketing e tudo o que se faz fora da pista".

"Acho que a equipe vai melhorar muito desde o início do ano, vamos começar devagar e melhorar claramente. Isso vai ser motivador em relação à possibilidade de continuar, ver que o carro está a melhorar e que vamos melhorar os resultados".

"Mas para poder tomar uma decisão 100% segura é preciso esperar o máximo possível... se a Aston aguentar. Porque o que você quer é uma coisa, mas se a equipe quiser saber na primavera [outono no Brasil] se vai continuar ou não, para não ficar sem opções de outros pilotos que estejam no mercado, terei pressão para tomar uma decisão o mais rápido possível", concluiu.

