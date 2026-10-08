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Alonso descarta participação no Rally Dakar em 2027

Segundo espanhol, 'exigências físicas da F1 não são compatíveis com o Dakar'

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Bicampeão de Fórmula 1, Fernando Alonso negou nesta quinta-feira (08) que correrá no Rally Dakar em 2027. A possibilidade de que o espanhol participasse da edição do ano que vem surgiu na última segunda-feira em meios de comunicação espanhóis, no entanto, Alonso descartou esse cenário. 

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"Sim, li esses rumores, mas não acho que seja fisicamente possível. Não acredito que as exigências da F1 sejam compatíveis com o Dakar”, explicou Alonso durante o dia de mídia do GP de Singapura. O bicampeão já confirmou sua permanência como titular da Aston Martin na F1 em 2027. 

O bicampeão, que já demonstrou interesse por categorias diferentes da F1 no passado, como comprovam participações no WEC, 500 Milhas de Indianápolis e no próprio Rally Dakar, lembrou que encarar um novo desafio em alto nível exige muito mais do que simplesmente assumir o volante de outro veículo.

Questionado sobre alternativas, como disputar provas de GT3, algo que Max Verstappen tem feito nos últimos meses, Alonso também descartou a possibilidade: “Não. É preciso ter uma boa preparação. Cada um desses desafios, porque já foram realizados no passado, pode fazer as pessoas pensarem que são fáceis, mas eles exigem muita preparação, determinação e sorte para ter sucesso". 

Apesar disso, o espanhol deixou aberta a possibilidade de voltar a encarar uma nova aventura esportiva no futuro, embora tenha ressaltado que isso não acontecerá por meio de especulações.

“Quando eu encarar o próximo desafio, eu mesmo vou anunciá-lo. Não será um rumor, e serei eu quem vai comunicá-lo. E farei isso porque acredito que estarei suficientemente preparado e porque haverá um risco que será o adequado”, concluiu.

Mike Krack, diretor de pista da Aston Martin, também foi questionado sobre o assunto antes das declarações de Alonso e apoiou os planos do piloto fora da F1.

“Tenho que dizer que tivemos Robert correndo no rally, Kimi no rally, Max com os GT3, Lance também com GT3. Pessoalmente, gosto disso, acho bom para o automobilismo em geral que os pilotos façam esse tipo de coisa", falou.  

“Não posso dizer nada no caso de Fernando para o ano que vem, mas, de modo geral, acho algo muito bom. Mostra qual é a abordagem de competição ou que tipo de pilotos eles são. Com o nosso calendário, eles querem fazer outras coisas. Acho que, no caso do Max, foram sete fins de semana seguidos de corridas com os GT3. Isso mostra que tipo de pilotos eles são e também me deixa grudado à TV", finalizou.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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