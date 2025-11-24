Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"
Espanhol pediu para a FIA revisar o asfalto do circuito de rua na Cidade dos Cassinos
Fernando Alonso fez uma avaliação pesada do GP de Las Vegas, classificando o asfalto da pista como 'abaixo do padrão' da Fórmula 1 e questionando o fato de a corrida ter sido realizada no final da temporada.
O bicampeão largou em sétimo na pista da Cidade dos Cassinos, mas aos poucos foi ficando fora dos pontos depois de sofrer danos no início da corrida, terminando em 13º. Embora ele tenha descartado a ideia de que seguir os outros carros tenha se tornado mais difícil, ele foi muito mais crítico com relação à superfície da pista.
"O circuito de corrida é divertido, porque é de alta velocidade, mas acho que o tipo de asfalto não é o padrão da F1", disse Alonso. "Para ser honesto, é muito escorregadio e não podemos colocar os pneus na temperatura [ideal] e não há aderência. É extremamente irregular, no limite de ser seguro para correr".
Ele argumentou que o problema agora precisa ser resolvido em nível de órgão regulador. "Portanto, acho que, no futuro, precisamos conversar com a FIA se isso é aceitável ou não para os próximos anos", acrescentou. "E o lugar no calendário, para ser totalmente honesto, é difícil para nós".
O momento da corrida é outro problema para o veterano da F1, pois, além de ser uma corrida noturna no final de novembro, também dá início ao trio final de corridas da temporada. Catar e Abu Dhabi seguem em fins de semana consecutivos para fechar um calendário de 24 etapas.
"Chegar aqui com a diferença de fuso horário e a distância da Europa e do Brasil há duas semanas e irmos para o Catar agora direto é um[a viagem de] avião de 17 horas e 13 horas de diferença de fuso horário. Não acho que nenhum outro esporte no mundo aceite isso", disse ele. "Então, quero dizer, circuito ok, asfalto e momento no calendário, para mim não é... é, está no limite."
Perguntado se ele achava que mudar Vegas para uma época diferente do ano ajudaria, o craque da F1 não ficou insatisfeito com a ideia.
"Sim, sim, talvez", ele respondeu. "Quero dizer, acho que ouvi dizer que fazemos isso agora porque é o fim de semana mais tranquilo do ano para Vegas, mas não podemos fazer coisas assim. Se não, iremos para Mônaco em fevereiro, porque é tranquilo, sabe, mas há certas coisas que precisamos pensar sobre o esporte primeiro".
