Alonso deve correr Rally Dakar com a Aston Martin em 2027, diz site espanhol
Segundo SoyMotor, bicampeão estará a bordo de um ex-Dacia Sandriders
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso deve competir na edição de 2027 do Rally Dakar, com um carro da categoria principal, T1+. A informação é do portal SoyMotor.
De acordo com o site espanhol, Alonso utilizará um antigo Dacia administrado pela Prodrive, modificado externamente em um Aston Martin, sua atual equipe na F1.
Na última quinta-feira, dia de mídia do GP do Bahrein na Malásia, o espanhol já havia indicado um possível envolvimento em novas categorias. "Talvez haja mais surpresas nas próximas semanas. Há coisas que as pessoas provavelmente consideram impossíveis, mas quero encontrar os limites do possível”, falou.
Alonso já participou do Rally Dakar em 2020 e, na ocasião, terminou na 13ª colocação, pilotando uma Toyota Hilux e tendo como navegador Marc Coma, pentacampeão nas motos. No ano que vem ele deve estar a bordo de um T1+, o outro carro da categoria principal. Coma é o atual diretor do Rally do Marrocos e não compete há algum tempo na categoria, mas, segundo o SoyMotor, é a principal escolha do bicampeão de F1.
Ainda de acordo com o site espanhol, o engenheiro de Alonso no primeiro teste será "Daniel Gratacós, que possui ampla experiência e prestígio tanto nas pistas — foi engenheiro de Carlos Sainz Vázquez de Castro na Fórmula Renault — quanto no Dakar, onde recentemente trabalhou com Nasser Al-Attiyah no Dacia que agora será transformado em Aston Martin".
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