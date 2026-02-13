Alonso diz que papel do piloto "está morrendo" na F1: "Um chef de cozinha faria a curva 12 do Bahrein"

Será que os pilotos gostam dos novos carros da Fórmula 1? Essa é a pergunta que circula no paddock de Sakhir e, como costuma acontecer, as respostas não são unânimes.

Alguns, como Max Verstappen, falaram abertamente; outros preferiram uma abordagem mais cautelosa; e outros, por outro lado, defenderam os novos regulamentos, enfatizando os desafios técnicos que eles representam e a necessidade de adaptação, inclusive em termos de pilotagem.

É evidente que, num mundo ideal, todos os pilotos simplesmente desejariam pilotar no limite, sem se preocuparem com a gestão de pneus ou com o consumo de energia. Mas o regulamento de 2026 criou uma clara divisão, gerando opiniões bastante controversas.

O mais recente a juntar-se à lista é Fernando Alonso, que, há alguns dias, durante a apresentação da pintura do AMR26, não escondeu as suas reservas.

Esses receios foram confirmados após os testes do carro na pista. E, além das dificuldades que a Aston Martin está enfrentando, há aspectos que refletem um sentimento agora generalizado no paddock: esses carros exigirão um estilo de pilotagem diferente do passado.

Verstappen chamou-a de "Fórmula E com esteroides", e embora a comparação não seja totalmente precisa do ponto de vista técnico, já que os princípios de funcionamento das duas categorias são bastante diferentes, a questão é clara: pilotar gira cada vez mais em torno do gerenciamento da recarga e da otimização da energia, um aspecto que afeta profundamente o quão forte você pode forçar na pista.

E essa é mais ou menos a mesma visão de Alonso, que explicou que ter que pensar nas curvas, talvez usando marchas muito baixas para manter a rotação do motor alta, é quase antinatural para um piloto, embora a diferença possa surgir posteriormente em outros aspectos da pilotagem.

Segundo o espanhol, no entanto, essa necessidade de "sacrificar" a velocidade nas curvas para favorecer o carregamento da bateria, uma variável que também dependerá muito do tipo de pista, acaba não melhorando o desempenho do piloto.

“São diferentes. Toda essa energia tira um pouco do desafio para o piloto. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, eram os melhores carros para guiar, leves, com muito som, onde você ganhava tempo correndo mais riscos, entrando a fundo em uma curva rápida e só aliviando um pouco o pé”, disse o piloto da Aston Martin à Sky.

“Antes, você assumia riscos como piloto. Agora, você não precisa mais assumir riscos como piloto; trata-se de ter mais energia, porque todos nós a usamos nas retas e não queremos desperdiçá-la nas curvas. Então, isso significa que andamos bem devagar nas curvas, enquanto nas retas temos toda a energia disponível. Mas, ao andar devagar nas curvas, a principal função do piloto, que é arriscar tudo nas curvas, acaba se perdendo um pouco. Nas curvas, você faz muito pouco.”

Essa característica dos carros de 2026 é evidente não apenas em curvas de baixa velocidade, mas também em curvas mais rápidas, onde, em alguns casos, o motor elétrico para de fornecer energia para recarregar. Esse comportamento foi claramente visto no Bahrein, na curva 12: os pilotos, na volta única, ainda aceleram ao máximo, mas o fazem contando exclusivamente com o auxílio do motor a combustão interna.

Isso significa que, enquanto o piloto guia o carro em aceleração máxima com o motor de combustão interna em potência máxima, o MGU-K não está na fase ativa, mas sim "desativado", deixando de fornecer energia porque o sistema busca conservar energia para as próximas duas retas. Esse aspecto em Sakhir está ligado ao número de retas consecutivas, mas em outras pistas se deve à menor probabilidade de recarga.

“Aqui no Bahrein, a curva 12 sempre foi muito exigente. Você escolhia o nível de downforce para poder contorná-la em velocidade máxima. Era a sensibilidade do piloto que fazia a diferença ao longo da volta”, disse Alonso.

“Agora, na curva 12, estamos cerca de 50 km/h mais lentos porque não queremos desperdiçar energia ali: queremos ter tudo para as retas. Então, em vez de fazer a curva a 260 km/h, fazemos a 200 km/h, e nessa velocidade qualquer um consegue pilotar o carro, até um chef consegue fazer a curva 12. Mas não queremos desperdiçar energia, porque precisamos dela na próxima reta.”

Nesse aspecto, trata-se de uma combinação de fatores, já que os carros deste ano também têm menos downforce do que os do ano passado, então uma queda era esperada, mas o problema subjacente está principalmente ligado à "desativação" do MGU-K, com o motor de combustão não tão potente quanto o do ano passado e, portanto, incapaz de garantir o mesmo desempenho. Enquanto em 2025, Oscar Piastri, na pole position, atingiu 276 km/h naquele trecho, ontem a melhor volta do dia de Charles Leclerc chegou a 238 km/h, aproximadamente 40 km/h a menos.

“Então eu entendo os comentários do Max, porque da perspectiva de um piloto, você gostaria de fazer a diferença nas curvas, indo 5 km/h mais rápido, mas agora você é ditado pela quantidade de energia que tem na reta seguinte. Mas, ao mesmo tempo, isso é F1 e sempre foi assim. Agora é energia. Dois anos atrás, quando [Verstappen] venceu todas as corridas, era downforce. Ele podia entrar nas curvas a 280 km/h e nós podíamos ir a 250 km/h porque não tínhamos o mesmo downforce.”

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!