Prestes a voltar à Fórmula 1 em 2021, Fernando Alonso segue sem papas na língua e deu opiniões polêmicas sobre Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Questionado sobre sua preferência entre seus ex-rivais, o bicampeão deu uma opinião taxativa e explicou suas razões.

"Lembro de Michael como um piloto muito difícil de vencer. Ele simplesmente tinha algo a mais. Lewis é muito bom, o melhor de sua geração, mas não ganhou o título mundial quando era companheiro de Jenson Button (na McLaren) e também perdeu o jogo para Nico Rosberg em 2016 (pela Mercedes", afirmou Alonso, justificando a escolha por Schumacher, superado na briga pelo título da F1 2006.

"Michael nunca teve momentos assim. Sempre venceu [os companheiros]. Então, para mim, Michael está um passo à frente", seguiu Alonso, que 'ignorou' o fato de que Schumi, em sua segunda passagem pela F1, foi batido por Nico Rosberg na Mercedes entre 2010 e 2012.

Alonso também 'se comparou' ao seu algoz Sebastian Vettel, para o qual perdeu dois campeonatos da F1. Questionado sobre o fato de Vettel não ter sido campeão pela Ferrari, pela qual também correu sem vencer títulos, o bicampeão 'mordeu e assoprou' a escuderia.

"Acredito que faltou, para nós dois, um carro adequado e as capacidades técnicas no momento adequado. Quando você assina com a Ferrari, assume que poderá ganhar o Mundial. Após quatro títulos, Vettel provavelmente pensou que poderia conseguir mais com a Ferrari. Mas, às vezes, você não tem sorte no momento adequado e as oportunidades escapam pelos dedos", afirmou. O Motorsport.com traz detalhes da fala de Alonso no vídeo abaixo:

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

