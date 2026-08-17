Alonso: “Estou otimista em relação ao futuro” da F1
Espanhol analisou a situação dos algoritmos que gerenciam o uso da bateria das unidades de potência, mas admitiu uma visão positiva
Fernando Alonso afirmou que os algoritmos que determinam o consumo de energia dos carros de 2026 “precisam ser corrigidos e aprimorados”. No entanto, o espanhol, que é um dos mais críticos do atual regulamento da Fórmula 1, afirmou estar otimista com o futuro da categoria.
Na atual era dos motores híbridos, um algoritmo de autoaprendizado é responsável por decidir como a energia da bateria será utilizada ao longo da volta e se adapta constantemente às ações do piloto. Isso gerou críticas do paddock, incluindo falas duras de Oscar Piastri, da McLaren.
Embora Alonso reconheça que a situação em 2026 não seja exatamente nova, já que o uso de software nos carros de F1 acontece desde a década de 1990, ele também admitiu que o uso de algoritmos de computador dentro do quadro das regras atuais precisa ser modificado.
“Acho que há coisas que precisam ser corrigidas e aprimoradas no que diz respeito às regras atuais e ao uso da energia da bateria. Acho que isso está bem claro".
"Ainda estamos na primeira metade desse conjunto de regras, ainda estamos no primeiro ano, e já se fala em 2030 ou 2031 e nos motores V8. Para o ano que vem, já foi aprovada a mudança entre as partes de combustão interna e elétrica do motor".
“Algumas medidas estão sendo tomadas em prol do progresso, e o esporte, as equipes e todos estão bem cientes disso. Estou otimista em relação ao futuro. Acredito que a situação vai melhorar e que haverá uma compreensão melhor do que as regras significam e do que os carros precisam", concluiu.
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