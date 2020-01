Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 1 / 40 Foto de: Art Fleischmann O time do Cadillac #10, formado por Renger Van Der Zande, Jordan Taylor, Fernando Alonso e Kamui Kobayashi, se classificou na sexta posição para o grid de largada.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 2 / 40 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Em seu primeiro turno de pilotagem, Alonso assumiu o carro na quinta posição e superou um a um os adversários para assumir a liderança e ainda abrir 21s de vantagem para o Konica Minolta Cadillac #10

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 3 / 40 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Sob forte chuva, o espanhol acelerou para retomar a liderança da prova em seu segundo turno ao volante do Cadillac #10. Ele ainda abriu 55s de vantagem para o segundo colocado.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 4 / 40 Foto de: Art Fleischmann Em seu terceiro e último turno, Alonso assumiu o volante na segunda posição e se aproveitou de um erro de Felipe Nasr para retomar a ponta e cruzar a bandeirada em primeiro.

Vitória nas 24H de Daytona (IMSA) 5 / 40 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Foi a primeira vitória do Príncipe das Astúrias em Daytona. Em 2018 ele havia abandonado a corrida com problemas mecânicos depois de largar na 13ª posição.

Testes com McLaren no Bahrein 6 / 40 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Em fevereiro a McLaren anunciou que o espanhol assumiria um cargo de embaixador da marca e que testaria o carro de 2019 em algum momento da temporada

Testes com McLaren no Bahrein 7 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Em abril, Alonso assumiu o volante do carro da equipe de Woking e apoiou o time nos testes de pneus da Pirelli

Testes com McLaren no Bahrein 8 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O espanhol deu 64 voltas no primeiro dia de treinos e mais 69 no segundo, acumulando quilometragem e ajudando a equipe a compreender melhor a próxima geração de pneus da marca italiana.

Testes com McLaren no Bahrein 9 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Como o objetivo da equipe avaliar os novos compostos, os tempos de volta foram considerados pouco relevantes.

Testes com McLaren no Bahrein 10 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Depois da experiência, o espanhol afirmou que se considerava o melhor piloto do mundo.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 1000 milhas de Sebring 11 / 40 Foto de: Alexander Trienitz Em 2018 os pilotos do carro #8 da Toyota, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi já haviam conquistado vitórias em Spa e Le Mans, além de dois segundos lugares, no Japão e na China. Em Sebring, largaram na pole.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 1000 milhas de Sebring 12 / 40 Foto de: Alexander Trienitz E os pilotos do carro #8 não deram margem aos rivais e venceram a corrida em Sebring, em março.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 13 / 40 Foto de: JEP / Motorsport Images Na corrida seguinte, o trio de Alonso, Buemi e Nakagima voltou a vencer, desta vez nas 6 Horas de Spa.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 14 / 40 Foto de: Paul Foster Foi a segunda vitória consecutiva de Alonso e seus companheiros no circuito Belga.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 6H de Spa 15 / 40 Foto de: JEP / Motorsport Images Poucos dias antes da vitória, Alonso e Toyota confirmaram que o piloto deixaria a equipe após o término da temporada.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 16 / 40 Foto de: JEP / Motorsport Images Alonso e seus companheiros chegaram à etapa final do campeonato, em Le Mans, com situação confortável na briga pelo título.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 17 / 40 Foto de: Marc Fleury Por já ter vencido a prova em 2018, Alonso afirmou que a prioridade seria garantir o título ao invés de brigar pela vitória.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 18 / 40 Foto de: Jose Mario Dias Depois de partir da segunda posição, o trio formado por Alonso, Buemi e Nakajima conseguiu superar os rivais da Toyota nas últimas horas da prova para garantir a segunda vitória consecutiva na lendária prova.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 19 / 40 Foto de: Jose Mario Dias Com a segunda vitória em La Sarhte, o espanhol se tornou o primeiro piloto na história a vencer duas vezes em Mônaco e em Le mans, superando Tazio Nuvolari, Bruce McLaren e Jochen Rindt e Maurice Trintignant.

Campeão mundial do WEC - Vitória nas 24H de Le Mans 20 / 40 Foto de: Jose Mario Dias Com duas vitórias em cada uma das provas lendárias da Eurpa, Alonso precisa 'apenas' de uma vitória na Indy500 para se tornar o segundo piloto na história a conquistar a tríplice coroa, feito alcançado apenas por Graham Hill entre 1963 e 1972.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 21 / 40 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Em 2017, Fernando Alonso chegou a liderar as 500 milhas de Indianápolis, mas su motor Honda falhou e ele abandonou a prova. Mesmo assim, ele foi premiado como melhor novato da corrida.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 22 / 40 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Em sua segunda tentativa, a McLaren fez uma parceria com a Carlin e construiu um carro exclusivamente para que Alonso competisse na prova.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 23 / 40 Foto de: McLaren No entanto, após um acidente nos treinos livres em Indianápolis, a equipe teve problemas de logística e não conseguiu entregar um novo volante a tempo para o espanhol e acumulou diversos problemas.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 24 / 40 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Somando-se às falhas da McLaren, Alonso não foi rápido o suficiente para se classificar entre os 30 melhores que garantiram acesso direto à corrida e precisou disputar uma espécie de repescagem, na qual também saiu derrotado, o que resultou na não participação do espanhol na corrida.

Indy500 - Segunda tentativa frustrada 25 / 40 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Após o fracasso de piloto e equipe, Gil de Ferran, diretor esportivo da McLaren, pediu desculpas ao espanhol pelas trapalhadas da equipe em Indianápolis.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 26 / 40 Foto de: Toyota Racing Mas 2019 não se resumiu à corridas no asfalto. Alonso começou em março uma série de testes com a Toyota, de olho em uma participação no Rally Dakar de 2020.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 27 / 40 Foto de: Toyota Racing A primeira experiência do espanhol foi na África do Sul, onde começou sua preparação.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 28 / 40 Foto de: Toyota Racing Após a primeira experiência, Alonso disse ter gostado de pilotar um carro de rali.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 29 / 40 Foto de: Toyota Racing Apoiado pela fabricante japonesa, Alonso afirmou que todas as experiências fora da F1 eram mais do que apenas diversão.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 30 / 40 Foto de: Toyota Racing Depois das primeiras impressões positivas de Alonso, a Toyota elaborou um plano de testes e competições para o espanhol se preparar para Dakar.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 31 / 40 Foto de: Toyota Racing Um momento de grande 'tensão' para o espanhol foi sua experiência com as dunas do Namíbia, onde disse ter ficado chocado com o tamanho do desafio.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 32 / 40 Foto de: Toyota Racing Depois da experiência no Namíbia, o espanhol participou de sua primeira prova, a Lichtenberg 400, na África do Sul, onde completou a prova, mas não foi classificado por ter perdido muito tempo após capotar e danificar seu para-brisa.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 33 / 40 Foto de: Toyota Em Lichtenberg, Alonso formou dupla com Marc Coma, pentacampeão do Dakar como piloto de motos. Espanhol, Coma será co-piloto do asturiano.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 34 / 40 Foto de: Toyota Em seguida, a dupla Alonso-Coma participou do Rally do Marrocos. No primeiro dia, o Toyota dos espanhóis sofreu com furos nos pneus e ficou para trás. Na sequência, entraram no top-10, mas o terceiro dia foi o pior, com a dupla precisando abandonar.

Preparação para o Dakar: Testes, competições e primeiro pódio 35 / 40 Foto de: Toyota Racing No último evento de preparação antes do Dakar, na Arábia Saudita, Alonso e Comas chegaram ao pódio pela primeira vez, comum terceiro lugar no rally Al Ula-Neom. A evolução do espanhol surpreendeu o experiente time da Toyota, que ficou empolgada para a lendária prova.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 36 / 40 Foto de: Toyota Racing Dias depois de chegar em terceiro na Arábia Saudita, Alonso participou de evento promocional da Toyota na Argentina, onde a marca japonesa oficializou sua participação na Stock Car 2020.

Fernando Alonso, Matias Rossi, Toyota Corolla Súper TC2000 37 / 40 Foto de: Toyota Racing Alonso guiou o carro da Toyota do Super TC 2000, competição argentina similar à Stock Car. Uma das celebridades a dar voltas ao lado do espanhol, foi Matías Rossi, astro da categoria que estará na Stock Car em 2020.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 38 / 40 Foto de: Toyota Racing Alonso deu várias voltas com o carro da Toyota no circuito argentino e impressionou por sua velocidade com o carro que havia acabado de conhecer.

Fernando Alonso, Toyota Corolla Súper TC2000 39 / 40 Foto de: Toyota Racing Em entrevista ao Motorsport.com, Alonso disse que não descarta participar de corridas da Stock Car no futuro, apontando conhecer a categoria através de Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet.