Com o anúncio de Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla da Cadillac para a estreia da equipe americana em 2026, os outros candidatos pelas vagas da marca da General Motors, incluindo o reserva da Aston Martin Felipe Drugovich, foram deixados de lado. Fernando Alonso comentou sobre o tema, lamentando a situação de seu parceiro de equipe, mas que a Fórmula 1 "não é caridade".

Na prévia do GP da Holanda, o bicampeão foi questionado se ele estaria feliz pelo retorno de Bottas e Pérez ou se estaria desapontado com a falta de oportunidades para o brasileiro: "É difícil dizer. Somos todos amigos e nos conhecemos, e acho que todos eles merecem a vaga na Fórmula 1. Eles provam isso e têm o talento".

"Infelizmente, como sempre acontece na Fórmula 1, há apenas 22 vagas, então há um momento em que alguém ficará de fora e talvez ele mereça uma chance. Eu vejo as notícias como positivas".

Alonso ficou alegre com a volta dos veteranos, mas afirmou que a falta de vagas para pilotos como Felipe é comum na F1: "Ter Checo e Valtteri é uma boa notícia para o esporte, é uma boa notícia para eles. Estou feliz por eles. Feliz aniversário para Valtteri - acho que hoje é o aniversário dele também. É uma boa semana para ele e estou feliz".

"Como sempre, quando há algum tipo de notícia, ou alguém está renovando o contrato ou qualquer outra coisa, você pensa que os pilotos de teste não têm chance, mas... o mesmo acontece com as atualizações. Isso não é uma coisa de academia ou de caridade. Aqui estão apenas os melhores".

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!