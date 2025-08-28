Alonso lamenta ausência de Drugovich em 2026, mas avisa: "F1 não é caridade"
Bicampeão parabenizou Sergio Pérez e Valtteri Bottas pelo retorno à F1 com a Cadillac
Com o anúncio de Valtteri Bottas e Sergio Pérez como dupla da Cadillac para a estreia da equipe americana em 2026, os outros candidatos pelas vagas da marca da General Motors, incluindo o reserva da Aston Martin Felipe Drugovich, foram deixados de lado. Fernando Alonso comentou sobre o tema, lamentando a situação de seu parceiro de equipe, mas que a Fórmula 1 "não é caridade".
Na prévia do GP da Holanda, o bicampeão foi questionado se ele estaria feliz pelo retorno de Bottas e Pérez ou se estaria desapontado com a falta de oportunidades para o brasileiro: "É difícil dizer. Somos todos amigos e nos conhecemos, e acho que todos eles merecem a vaga na Fórmula 1. Eles provam isso e têm o talento".
"Infelizmente, como sempre acontece na Fórmula 1, há apenas 22 vagas, então há um momento em que alguém ficará de fora e talvez ele mereça uma chance. Eu vejo as notícias como positivas".
Alonso ficou alegre com a volta dos veteranos, mas afirmou que a falta de vagas para pilotos como Felipe é comum na F1: "Ter Checo e Valtteri é uma boa notícia para o esporte, é uma boa notícia para eles. Estou feliz por eles. Feliz aniversário para Valtteri - acho que hoje é o aniversário dele também. É uma boa semana para ele e estou feliz".
"Como sempre, quando há algum tipo de notícia, ou alguém está renovando o contrato ou qualquer outra coisa, você pensa que os pilotos de teste não têm chance, mas... o mesmo acontece com as atualizações. Isso não é uma coisa de academia ou de caridade. Aqui estão apenas os melhores".
CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Holanda
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"
F1: McLaren discute estratégia após Hungria e estabelece abordagem para restante da temporada
F1: "Verstappen é muito leal, mas só até certo ponto", diz ex-engenheiro de performance do holandês
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários