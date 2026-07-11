Alonso não tem ideia do que fazer após aposentadoria da F1

Em meio a dúvidas sobre sua continuidade no grid da Fórmula 1 após o fim da temporada 2026, o bicampeão Fernando Alonso admite que ainda não tem ideia do que fazer assim que decidir encerrar sua carreira no Mundial.

O espanhol vem afirmando de forma consistente que tomará uma decisão sobre seu futuro na F1 durante a pausa de meio de ano, descartando que a melhora (ou não) da Aston Martin não terá influência nisso.

Em meio às dificuldades da Aston, Alonso se vê com três possíveis caminhos para o futuro: seguir com a equipe de Silverstone por mais um ano, uma mudança surpreendente para a Alpine, ou a aposentadoria de uma vez.

Mas, independentemente de quando Alonso decidir encerrar sua carreira na F1, o piloto de 44 anos afirma não ter feito planos sobre o que virá a seguir. Quando questionado se sabia o que faria caso não estivesse na F1, ele simplesmente respondeu: “Não, não faço ideia.”

Durante a mesma coletiva em Silverstone, Alonso foi questionado sobre percorrer o Caminho de Santiago – uma peregrinação pela Espanha até a Galícia, com uma das rotas passando por sua cidade natal, Oviedo –, algo a que ele se mostrou aberto anteriormente, mas não antes de seu filho recém-nascido ficar mais velho.

“Gostaria de fazer isso um dia, mas não será logo após a aposentadoria”, disse ele. “Especialmente agora, com meu filho tendo três meses de idade, não consigo pensar em passar três semanas caminhando pela Espanha com ele. Então, terei que esperar mais alguns anos".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso mencionou o objetivo de permanecer no automobilismo, seja em uma categoria diferente ou em uma função que não envolva pilotar em uma equipe de F1.

“Definitivamente, tenho alguns desafios pela frente. A maioria deles está relacionada a um e do automobilismo. Quero vencer o Dakar, já disse isso muitas vezes”, afirmou. “Talvez eu queira conquistar outras coisas. Quero me desafiar novamente no endurance, especialmente se Max [Verstappen] também quiser fazer isso. Quando eu parar de correr, disse que gostaria de continuar com essa equipe em uma função diferente".

“Estou na Fórmula 1 há 26 anos e acho que posso ajudar a equipe. Provavelmente sou o segundo ou terceiro piloto mais experiente da equipe no momento. Acho que há coisas que podem ser úteis para a equipe e prefiro usar essa experiência a ficar em casa assistindo à TV".

As conquistas de Alonso fora da F1 durante seu período longe da categoria, no final da década de 2010, o levaram a se tornar campeão mundial de endurance em 2018-19, com duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans com a Toyota em 2018 e 2019, além de ter vencido as 24 Horas de Daytona com a Cadillac em 2019. O espanhol também disputou duas edições das 500 Milhas de Indianápolis, além de uma participação no Dakar de 2020.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Foto: A.S.O.

O piloto também deu a entender que poderia retornar às corridas de carros esportivos, mas que permanecer na Aston Martin era o cenário mais provável. Atualmente, a Aston Martin compete tanto no WEC quanto na IMSA na classe Hypercar.

O futuro de Alonso também é um dos principais pontos de foco do mercado de pilotos de F1 para esta temporada, pois, caso ele opte por se aposentar, isso deixará uma vaga na Aston Martin ao lado de Lance Stroll.

Por parte da Aston, a equipe está ansiosa para ver Alonso permanecer em 2027, com o chefe da equipe, Adrian Newey, afirmando que espera que o pacote de atualizações da equipe para a Hungria o convença a ficar no próximo ano.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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