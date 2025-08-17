Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
"Não quero parecer rude para ninguém — nós amamos os fãs — mas não pensamos se eles percebem o quão bem ou mal pilotamos, isso é mais para o time"
Se você já assistiu ao filme F1 de Brad Pitt ou, pelo menos, sabe qual é a história, também sabe que alguns fãs da Fórmula 1 comparam a carreira de Fernando Alonso e Nico Hulkenberg com o personagem Sony Hayes.
No filme, Hayes retorna à categoria para ajudar uma equipe do fundo do grid a se reestruturar e divide a garagem com um jovem talento. Isso te lembra algo? Pois bem, Alonso foi um dos pilotos que apoiou o lançamento do longa e, inclusive, tem falas na produção.
No entanto, o espanhol não concorda com as brincadeiras e rejeita a opinião dos fãs sobre sua idade e seu desempenho em pista.
"Não acho que Nico ou eu nos importamos muito com o que os fãs da próxima geração pensam", disse o espanhol, segundo informações do RacingNews365.
"Nós apenas tentamos vencer corridas, trabalhar com a nossa equipe da melhor forma possível e entregar o melhor desempenho possível. Os fãs e as pessoas assistindo à TV do lado de fora não têm a noção completa do que está acontecendo e da diferença de desempenho entre os carros".
Alonso não conquista uma vitória desde o GP da Espanha de 2013, mas já somou 415 largadas na F1, tendo uma das carreiras mais longas da categoria. Seu segundo e último título foi conquistado em 2006.
"Então, se no ano que vem Nico e eu tivermos um carro vencedor e vencermos oito corridas consecutivas e lutarmos pelo campeonato, eles pensarão que comemos algo diferente no inverno ou tivemos um programa de treinamento diferente e aprendemos a pilotar no fim do ano".
"Quando alcançamos o resultado, tentamos compartilhá-lo com eles e nossos fãs ao redor do mundo — mas eles não são nossa prioridade".
"Não quero parecer rude para ninguém — nós amamos os fãs — mas não pensamos se eles percebem o quão bem ou mal pilotamos, isso é mais para o time".
