Se você já assistiu ao filme F1 de Brad Pitt ou, pelo menos, sabe qual é a história, também sabe que alguns fãs da Fórmula 1 comparam a carreira de Fernando Alonso e Nico Hulkenberg com o personagem Sony Hayes.

No filme, Hayes retorna à categoria para ajudar uma equipe do fundo do grid a se reestruturar e divide a garagem com um jovem talento. Isso te lembra algo? Pois bem, Alonso foi um dos pilotos que apoiou o lançamento do longa e, inclusive, tem falas na produção.

No entanto, o espanhol não concorda com as brincadeiras e rejeita a opinião dos fãs sobre sua idade e seu desempenho em pista.

"Não acho que Nico ou eu nos importamos muito com o que os fãs da próxima geração pensam", disse o espanhol, segundo informações do RacingNews365.

"Nós apenas tentamos vencer corridas, trabalhar com a nossa equipe da melhor forma possível e entregar o melhor desempenho possível. Os fãs e as pessoas assistindo à TV do lado de fora não têm a noção completa do que está acontecendo e da diferença de desempenho entre os carros".

Alonso não conquista uma vitória desde o GP da Espanha de 2013, mas já somou 415 largadas na F1, tendo uma das carreiras mais longas da categoria. Seu segundo e último título foi conquistado em 2006.

"Então, se no ano que vem Nico e eu tivermos um carro vencedor e vencermos oito corridas consecutivas e lutarmos pelo campeonato, eles pensarão que comemos algo diferente no inverno ou tivemos um programa de treinamento diferente e aprendemos a pilotar no fim do ano".

"Quando alcançamos o resultado, tentamos compartilhá-lo com eles e nossos fãs ao redor do mundo — mas eles não são nossa prioridade".

"Não quero parecer rude para ninguém — nós amamos os fãs — mas não pensamos se eles percebem o quão bem ou mal pilotamos, isso é mais para o time".

