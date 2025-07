Felipe Drugovich é um dos nomes cogitados para uma das vagas da Cadillac, equipe norte-americana que estreará na Fórmula 1 em 2026. O próprio piloto admitiu isso no último fim de semana em entrevista à repórter Mariana Becker, da Band.

Outros veículos de imprensa também colocam o brasileiro com chances e nesta quinta-feira, no dia de mídia da F1 antes do GP da Hungria deste fim de semana, um personagem importante comentou esta possibilidade: Fernando Alonso.

O espanhol que trabalha com Drugovich desde 2023, com o brasileiro no papel de reserva desde então, falou sobre as qualidades do piloto de Maringá, interior do Paraná.

“Claro, será ótimo vê-lo na F1”, disse Alonso. “Ele tem um talento incrível. A Fórmula 2 foi uma demonstração disso, mas podemos ver isso aqui todos os dias quando trabalhamos com ele.”

“O trabalho no simulador, alguns dos treinos livres que ele fez, ele sempre apresentou o desempenho que a equipe pedia, mesmo com quilometragem muito limitada.”

“Será interessante vê-lo em tempo integral e espero que isso aconteça”, completou Alonso.

