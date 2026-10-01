Alonso revela motivo para renovar com Aston Martin e permanecer na F1

A notícia já era esperada há muito tempo, mas antes do GP do Bahrein na Malásia, foi finalmente anunciado oficialmente que Fernando Alonso acrescentará mais um ano à sua ilustre carreira na Fórmula 1, o que fará de 2027 sua 24ª temporada na categoria. Agora, o espanhol da Aston Martin revelou o motivo para permanecer no Mundial.

Quase todo mundo no paddock já sabia que Alonso ficaria, o que também explica por que Mike Krack repetidamente disse que estava “tranquilo”, apesar de o anúncio ter demorado meses para sair.

O processo que levou à nova assinatura para 2027 foi bastante simples, como explicou Alonso durante o dia da imprensa em Sepang.

“Tomei a decisão há pouco tempo, e a conversa com o Lawrence foi muito simples”, começou o espanhol. “Não tivemos muito o que discutir. Nós dois queríamos continuar naquele momento. Foi uma conversa de cinco minutos e, em seguida, anunciamos".

No entanto, o momento do anúncio é interessante. Em Madri, Alonso afirmou que seu futuro dependeria em grande parte das mudanças no regulamento para 2027. Nos próximos anos, a proporção entre o motor de combustão interna e o elétrico evoluirá para 60/40 em duas etapas, com a divisão para 2027 definida em 58/42.

No entanto, nada mudou nos regulamentos do próximo ano desde Madri, mas mesmo assim Alonso deu sinal verde para continuar. A verdadeira razão para seguir em frente, portanto, acaba sendo um pouco diferente: Alonso diz que ainda sente a chama interior e não quer abrir mão disso.

“Não tenho garantias de que 2027 será mais divertido, mas é um compromisso que você precisa assumir consigo mesmo”, continuou. “E, no fim das contas, me sinto rápido, me sinto motivado e sinto que estou curtindo o que faço".

Questionado pelo Motorsport.com sobre sua motivação para continuar, o espanhol disse: “Se eu estiver em casa assistindo à TV e vendo as corridas, vou sentir que posso fazer melhor do que eles".

“Foi isso que senti, de certa forma, quando estava longe da F1 e assistia às corridas. Eu pensava: ‘Uau, isso e aquilo não estão certos’. Sempre senti essa chama interior de querer estar lá e tentar fazer melhor. Ainda sinto isso agora e disse: sabe, enquanto tiver essa chama dentro de mim, acho que não é hora de parar".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O novo contrato significa que Alonso ainda estará competindo na F1 no ano que vem, aos 46 anos.

Quando, após seus comentários sobre a conversa com Stroll que durou apenas cinco minutos, perguntaram ao piloto da Aston Martin quanto tempo ele levou para discutir mais um ano de F1 com sua família, ele brincou: “Bem, isso não teve a ver com os deveres familiares, mas sim com a minha maneira de entender a vida e o automobilismo".

“Minha esposa me apoia muito; ela também está sofrendo com isso este ano e fica preocupada com a minha saúde quando não estamos competitivos! Então, acho que é melhor… ela prefere que eu esteja longe quando não estamos competitivos!”

Dito isso, Alonso continua pressionando por novas mudanças no regulamento. Em Madri, ele disse que não havia perdido totalmente a esperança de novos ajustes antes do início da próxima temporada, antes mesmo de apresentar uma proposta concreta em Baku.

O bicampeão sugeriu limitar a potência máxima da bateria por períodos mais longos, para que as velocidades voltem a ser mais naturais e os pilotos só atinjam a máxima no final de uma reta – em vez de na metade dela, antes de entrarem no “superclipping”.

Nada mudou nesse aspecto desde Madri, mas quando Motorsport.com perguntou a Alonso o quanto ele ainda acredita em novas mudanças, o piloto espanhol respondeu: “Tenho esperanças, sim".

Fernando Alonso, Aston Martin Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Segundo o piloto da Aston Martin, mais mudanças também são necessárias para melhorar o esporte como um todo, algo que a visita pontual a Sepang ressalta mais uma vez.

“Chegamos agora a um circuito incrível, mas vai ser triste no setor intermediário porque não podemos usar a bateria ali”, continuou. “Se você usar, não terá [bateria] para as três retas consecutivas da curva 15 até a última curva, da última curva até a curva 1 e da curva 1 até a curva 3".

“É preciso usar toda a bateria nessas três retas, então o resto do tempo é só para recarregá-la. Esse é o problema que estamos enfrentando agora, em termos de levar os carros ao limite da aderência. Mas decidi que, talvez no ano que vem, com a divisão 60/40 e no segundo ano dessas regras, talvez haja um equilíbrio um pouco melhor nesse aspecto".

Além disso, Alonso também quer dar ao ambicioso projeto da Aston mais uma chance, mais um ano em que ele espera colher mais frutos de todos os investimentos feitos nos bastidores.

“Eu disse: 'vamos tentar mais uma vez, vamos dar outra chance'. Especialmente no que diz respeito à unidade de potência, começamos com o pé esquerdo e ainda é uma incógnita o que vai acontecer no ano que vem. Mas sim, acho que eles merecem outra oportunidade e ainda me sinto rápido".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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