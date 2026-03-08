Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

F2
Albert Park
F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Geral
Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

Copa Truck
Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato

Stock Car
Curvelo
Stock: Fraga aproveita 'apagão' de di Mauro, vence em Curvelo e lidera campeonato

VÍDEO: Colapinto quase bate em Lawson na largada e manobra impressiona pilotos do pódio da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
VÍDEO: Colapinto quase bate em Lawson na largada e manobra impressiona pilotos do pódio da Austrália

Em reestreia na Globo, F1 volta a liderar audiência na TV aberta após quatro anos

Fórmula 1
GP da Austrália
Em reestreia na Globo, F1 volta a liderar audiência na TV aberta após quatro anos

F1: Ferrari explica estratégia de não parar durante safety car virtual na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Ferrari explica estratégia de não parar durante safety car virtual na Austrália
Reações
Fórmula 1 GP da Austrália

Alonso sobre sua ótima largada na Austrália: "Há 24 anos, me sentia superior e, no 25º ano, me sinto superior"; assista

Apesar do bom salto inicial em Melbourne, bicampeão foi limitado pelo equipamento da Aston Martin-Honda, como se esperava; o espanhol comentou sobre a crise

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

O GP da Austrália de Fórmula 1 de 2026 já tinha chegado ao fim antes mesmo de começar para os dois pilotos da Aston Martin, pois eles sabiam, antes mesmo de chegar a Melbourne, que os problemas com o motor Honda não lhes permitiriam cruzar a linha de chegada, e foi exatamente isso que aconteceu.

O editor recomenda:

Tanto Fernando Alonso quanto Lance Stroll encararam a corrida como um teste, 'abandonando' várias vezes antes de voltarem à pista com muitas voltas de desvantagem, só para continuar acumulando aprendizado.

No entanto, para o bicampeão mundial da F1, houve um motivo de alegria na largada que, embora breve, mostrou (assista abaixo) que ele ainda está em um ótimo nível de desempenho: “A volta 1 é mais instinto do que motor. Há 24 anos eu me sentia superior e, no 25º ano, me sinto superior a eles novamente”.

 

Quanto aos problemas que o levaram a passar pelos boxes e finalmente a abandonar, o espanhol explicou que foram duas avarias diferentes, mas o veterano se mostrou contente por ter podido dar um grande número de voltas para ajudar a Aston Martin-Honda.

“Tento ajudar dando o máximo de voltas possível. Na volta 14 ou 15, eles viram um dado anômalo na telemetria, tivemos que parar, fizemos algumas alterações no carro e o problema foi resolvido, mas tivemos outro problema algumas voltas depois e tivemos que parar também por precaução. Então... mais ou menos o esperado. Sabíamos que seria uma corrida quase impossível de terminar. Mas, bem, Lance e eu demos muitas voltas e espero que possamos dar mais um passo nessa direção na China”.

Embora todos apontem o dedo para a Honda, o bicampeão mundial reconheceu que a primeira corrida da temporada foi útil para a equipe e apontou vários pontos a serem melhorados. "Foi a primeira vez que fizemos uma volta de formação, a primeira vez que fizemos a largada, que gerenciamos o gasto de energia na primeira volta... Nos testes no Bahrein, nunca conseguimos nada assim, então foi a primeira vez em muitas coisas".

"Fizemos isso com os dois carros, algumas coisas funcionaram e outras não. Também foi a primeira vez que fizemos uma parada nos boxes, que não foi bem, então temos que melhorar nesse aspecto. Mas, enquanto não tivermos um motor para terminar as corridas, temos que, como equipe, melhorar em todas as pequenas áreas que pudermos", completou Alonso.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"
Próximo artigo F1 - Insatisfeitos e confusos: Verstappen e cia apontam 'artificialidade' em novo sistema de ultrapassagem

Principais comentários

Mais de
Juanjo Sáez

F1: Mercedes lança oficialmente o W17, carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
F1: Mercedes lança oficialmente o W17, carro para temporada 2026

Alonso revela do que sente falta da F1 de 20 anos atrás, quando conquistou o primeiro título

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Alonso revela do que sente falta da F1 de 20 anos atrás, quando conquistou o primeiro título

Verstappen explica o que seria necessário para fazê-lo mudar de equipe na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Verstappen explica o que seria necessário para fazê-lo mudar de equipe na F1
Mais de
Fernando Alonso

F1: Aston Martin em alerta vermelho com punições severas na 'última chance' de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin em alerta vermelho com punições severas na 'última chance' de Alonso

F1 - Newey: Alonso está em um “estado psicológico difícil” após início da Aston Martin em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Newey: Alonso está em um “estado psicológico difícil” após início da Aston Martin em 2026

F1: Aston Martin não sabia da real situação da Honda quando assinou acordo em 2023

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin não sabia da real situação da Honda quando assinou acordo em 2023
Mais de
Aston Martin Racing

F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Aston Martin limita número de voltas na Austrália por risco à saúde dos pilotos; entenda

F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: De novo? Relembre dia em que Alonso não completou uma volta sequer em corrida por causa do motor Honda

Últimas notícias

F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

F2
Albert Park
F2: Rafa Câmara celebra final de semana de estreia com pódio na Austrália

Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Geral
Pedro Lima repete quarto lugar na F4 Winter Series em Aragon

Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

Copa Truck
Copa Truck: Leandro Totti e Felipe Giaffone vencem em domingo de grandes duelos em Campo Grande

NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas

NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Cup: Blaney vence corrida em Phoenix marcada por recorde de bandeiras amarelas