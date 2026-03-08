Alonso sobre sua ótima largada na Austrália: "Há 24 anos, me sentia superior e, no 25º ano, me sinto superior"; assista
Apesar do bom salto inicial em Melbourne, bicampeão foi limitado pelo equipamento da Aston Martin-Honda, como se esperava; o espanhol comentou sobre a crise
O GP da Austrália de Fórmula 1 de 2026 já tinha chegado ao fim antes mesmo de começar para os dois pilotos da Aston Martin, pois eles sabiam, antes mesmo de chegar a Melbourne, que os problemas com o motor Honda não lhes permitiriam cruzar a linha de chegada, e foi exatamente isso que aconteceu.
Tanto Fernando Alonso quanto Lance Stroll encararam a corrida como um teste, 'abandonando' várias vezes antes de voltarem à pista com muitas voltas de desvantagem, só para continuar acumulando aprendizado.
No entanto, para o bicampeão mundial da F1, houve um motivo de alegria na largada que, embora breve, mostrou (assista abaixo) que ele ainda está em um ótimo nível de desempenho: “A volta 1 é mais instinto do que motor. Há 24 anos eu me sentia superior e, no 25º ano, me sinto superior a eles novamente”.
Quanto aos problemas que o levaram a passar pelos boxes e finalmente a abandonar, o espanhol explicou que foram duas avarias diferentes, mas o veterano se mostrou contente por ter podido dar um grande número de voltas para ajudar a Aston Martin-Honda.
“Tento ajudar dando o máximo de voltas possível. Na volta 14 ou 15, eles viram um dado anômalo na telemetria, tivemos que parar, fizemos algumas alterações no carro e o problema foi resolvido, mas tivemos outro problema algumas voltas depois e tivemos que parar também por precaução. Então... mais ou menos o esperado. Sabíamos que seria uma corrida quase impossível de terminar. Mas, bem, Lance e eu demos muitas voltas e espero que possamos dar mais um passo nessa direção na China”.
Embora todos apontem o dedo para a Honda, o bicampeão mundial reconheceu que a primeira corrida da temporada foi útil para a equipe e apontou vários pontos a serem melhorados. "Foi a primeira vez que fizemos uma volta de formação, a primeira vez que fizemos a largada, que gerenciamos o gasto de energia na primeira volta... Nos testes no Bahrein, nunca conseguimos nada assim, então foi a primeira vez em muitas coisas".
"Fizemos isso com os dois carros, algumas coisas funcionaram e outras não. Também foi a primeira vez que fizemos uma parada nos boxes, que não foi bem, então temos que melhorar nesse aspecto. Mas, enquanto não tivermos um motor para terminar as corridas, temos que, como equipe, melhorar em todas as pequenas áreas que pudermos", completou Alonso.
