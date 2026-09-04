Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

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No Mundial de Construtores, há um impacto maior do que no de pilotos, conforme mostra o Motorsport.com

Jose Carlos de Celis Redação Motorsport.com
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

Quase três meses depois, o Tribunal Internacional de Apelação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu revalidar a punição imposta a Pierre Gasly, da Alpine, por exceder o limite de velocidade no pitlane durante o GP de Mônaco de Fórmula 1, de modo que o francês perdeu seu pódio, o que recoloca o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull, no top 3 da corrida de Monte Carlo.

Também recuperam uma posição Oscar Piastri, que sobe do quinto para o quarto lugar com a McLaren, e os dois Racing Bulls de Liam Lawson Arvid Lindblad, que obtêm assim, respectivamente, a quinta e a sexta posição à frente justamente de Gasly.

O editor recomenda:

Como fica o mundial de pilotos de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 242
2 United KingdomG. RussellMercedes 183
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 183
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 159
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 112
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 106
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 35
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 25
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HulkenbergAudi 6
16 SpainC. SainzWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas F1 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Impacto no Mundial de Pilotos

No topo da classificação, ninguém muda de posição. Aliás, para ver um impacto, é preciso olhar até o sétimo lugar, com Piastri ganhando dois pontos, mas ele não sobe na tabela.

Hadjar sobe de 68 para 71 pontos, mas permanece em oitavo, seguido por Lawson, que vai de 49 para 51. Atrás deles vem Gasly, que permanece em décimo, mas sofre uma queda significativa na pontuação, já que seus 44 pontos anteriores caem para 35, deixando-o apenas 10 pontos à frente de Lindblad, que ganha dois pontos.

Classificação do mundial de construtores de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 425
2 ItalyFerrari 338
3 United KingdomMcLaren 265
4 AustriaRed Bull 189
5 ItalyRacing Bulls 70
6 FranceAlpine 54
7 United StatesHaas F1 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

Quais equipes ganham ou perdem 'terreno' com esta decisão?

Na classificação de equipes, há sim uma mudança um pouco mais importante, já que a Racing Bulls respira mais tranquila na quinta posição com 70 pontos (antes tinha 66), enquanto sua principal perseguidora, Alpine, passa de ter 63 tentos para 54.

A McLaren, por sua vez, soma dois pontos (de 263 para 265), enquanto a Red Bull aumenta seus números em três unidades (de 186 para 189). No entanto, isso não representa uma grande mudança para nenhuma delas.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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