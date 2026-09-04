Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira
No Mundial de Construtores, há um impacto maior do que no de pilotos, conforme mostra o Motorsport.com
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Erik Junius
Quase três meses depois, o Tribunal Internacional de Apelação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu revalidar a punição imposta a Pierre Gasly, da Alpine, por exceder o limite de velocidade no pitlane durante o GP de Mônaco de Fórmula 1, de modo que o francês perdeu seu pódio, o que recoloca o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull, no top 3 da corrida de Monte Carlo.
Também recuperam uma posição Oscar Piastri, que sobe do quinto para o quarto lugar com a McLaren, e os dois Racing Bulls de Liam Lawson e Arvid Lindblad, que obtêm assim, respectivamente, a quinta e a sexta posição à frente justamente de Gasly.
Como fica o mundial de pilotos de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|242
|2
|G. RussellMercedes
|183
|3
|L. HamiltonFerrari
|183
|4
|L. NorrisMcLaren
|159
|5
|C. LeclercFerrari
|155
|6
|M. VerstappenRed Bull
|112
|7
|O. PiastriMcLaren
|106
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|51
|10
|P. GaslyAlpine
|35
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|25
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas F1
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HulkenbergAudi
|6
|16
|C. SainzWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas F1
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
Impacto no Mundial de Pilotos
No topo da classificação, ninguém muda de posição. Aliás, para ver um impacto, é preciso olhar até o sétimo lugar, com Piastri ganhando dois pontos, mas ele não sobe na tabela.
Hadjar sobe de 68 para 71 pontos, mas permanece em oitavo, seguido por Lawson, que vai de 49 para 51. Atrás deles vem Gasly, que permanece em décimo, mas sofre uma queda significativa na pontuação, já que seus 44 pontos anteriores caem para 35, deixando-o apenas 10 pontos à frente de Lindblad, que ganha dois pontos.
Classificação do mundial de construtores de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|425
|2
|Ferrari
|338
|3
|McLaren
|265
|4
|Red Bull
|189
|5
|Racing Bulls
|70
|6
|Alpine
|54
|7
|Haas F1
|21
|8
|Audi
|16
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin
|3
|11
|Cadillac
Quais equipes ganham ou perdem 'terreno' com esta decisão?
Na classificação de equipes, há sim uma mudança um pouco mais importante, já que a Racing Bulls respira mais tranquila na quinta posição com 70 pontos (antes tinha 66), enquanto sua principal perseguidora, Alpine, passa de ter 63 tentos para 54.
A McLaren, por sua vez, soma dois pontos (de 263 para 265), enquanto a Red Bull aumenta seus números em três unidades (de 186 para 189). No entanto, isso não representa uma grande mudança para nenhuma delas.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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