Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Quase três meses depois, o Tribunal Internacional de Apelação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu revalidar a punição imposta a Pierre Gasly, da Alpine, por exceder o limite de velocidade no pitlane durante o GP de Mônaco de Fórmula 1, de modo que o francês perdeu seu pódio, o que recoloca o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull, no top 3 da corrida de Monte Carlo.

Também recuperam uma posição Oscar Piastri, que sobe do quinto para o quarto lugar com a McLaren, e os dois Racing Bulls de Liam Lawson e Arvid Lindblad, que obtêm assim, respectivamente, a quinta e a sexta posição à frente justamente de Gasly.

Como fica o mundial de pilotos de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições

Pos Piloto Puntos 1 A. Antonelli Mercedes 242 2 G. Russell Mercedes 183 3 L. Hamilton Ferrari 183 4 L. Norris McLaren 159 5 C. Leclerc Ferrari 155 6 M. Verstappen Red Bull 112 7 O. Piastri McLaren 106 8 I. Hadjar Red Bull 71 9 L. Lawson Racing Bulls 51 10 P. Gasly Alpine 35 11 A. Lindblad Racing Bulls 25 12 F. Colapinto Alpine 19 13 O. Bearman Haas F1 18 14 G. Bortoleto Audi 10 15 N. Hulkenberg Audi 6 16 C. Sainz Williams 6 17 A. Albon Williams 5 18 E. Ocon Haas F1 3 19 F. Alonso Aston Martin 3 20 Y. Tsunoda Racing Bulls 21 L. Stroll Aston Martin 22 V. Bottas Cadillac 23 S. Pérez Cadillac

Impacto no Mundial de Pilotos

No topo da classificação, ninguém muda de posição. Aliás, para ver um impacto, é preciso olhar até o sétimo lugar, com Piastri ganhando dois pontos, mas ele não sobe na tabela.

Hadjar sobe de 68 para 71 pontos, mas permanece em oitavo, seguido por Lawson, que vai de 49 para 51. Atrás deles vem Gasly, que permanece em décimo, mas sofre uma queda significativa na pontuação, já que seus 44 pontos anteriores caem para 35, deixando-o apenas 10 pontos à frente de Lindblad, que ganha dois pontos.

Classificação do mundial de construtores de F1 2026 após a mudança de pódio em Mônaco: pontos e posições

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 425 2 Ferrari 338 3 McLaren 265 4 Red Bull 189 5 Racing Bulls 70 6 Alpine 54 7 Haas F1 21 8 Audi 16 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac

Quais equipes ganham ou perdem 'terreno' com esta decisão?

Na classificação de equipes, há sim uma mudança um pouco mais importante, já que a Racing Bulls respira mais tranquila na quinta posição com 70 pontos (antes tinha 66), enquanto sua principal perseguidora, Alpine, passa de ter 63 tentos para 54.

A McLaren, por sua vez, soma dois pontos (de 263 para 265), enquanto a Red Bull aumenta seus números em três unidades (de 186 para 189). No entanto, isso não representa uma grande mudança para nenhuma delas.

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