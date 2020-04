Ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone será pai novamente, desta vez com o fruto vindo do casamento com a brasileira Fabiana Flosi, com quem está casado desde 2012.

O britânico tem três filhas: Débora, de 65 anos, Tamara, de 35, e Petra, de 31. Ele também já é avô de cinco netos, que, portanto, terão um tio mais novo.

Além disso, um recorde pode acontecer. De acordo com a Universidade de Stanford, o pai mais velho da história tinha 88 anos. Mas em outras reportagens da mídia, no entanto, dizem que haveria um indiano que se tornou pai pela segunda vez aos 96, em 2012.

Confira outros fatos marcantes da relação entre Bernie Ecclestone e Fabiana Flosi