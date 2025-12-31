Todas as categorias

Fórmula 1

ANÁLISE: Bortoleto justificou aposta da Sauber pelo brasileiro em ano de estreia na F1

Brasileiro pode ter iniciado temporada de forma mais tímida, mas crescimento da Sauber a partir de Barcelona transformou o ano do jovem estreante

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

O brasileiro Gabriel Bortoleto pode ter chegado à Fórmula 1 com o hype dos títulos consecutivos na Fórmula 2 e na Fórmula 3 como estreante, mas sua primeira temporada no Mundial a bordo da Sauber estava destinada a passar despercebida.

Leia também:

Primeiro brasileiro no grid da F1 em oito anos, Bortoleto teve uma experiência de estreia complicada em Melbourne, rodando e batendo em meio circunstâncias às difíceis na chuva.

Mas o ex-piloto da Academia da McLaren se recuperou de forma admirável, mesmo que a falta de competitividade da Sauber tenha feito com que ele não tivesse nada para mostrar, resignado a terminar fora dos pontos nos primeiros dez finais de semana.

Na época, Bortoleto admitiu que aquela série de etapas sem pontos pesou mais sobre ele do que havia previsto, já que estava acostumado a lutar por vitórias todos os finais de semana na F3 e na F2.

A temporada 2025 da Sauber começou para valer em Barcelona, palco de um grande pacote de atualização que incluía um assoalho atualizado. As novas peças não mudaram drasticamente o C45, mas dadas as margens apertadas do pelotão do meio em 2025, isso foi tudo o que a Sauber precisou para entrar no meio da batalha, em vez de ficar na ponta (de trás).

E com isso, a temporada de estreia de Bortoleto também decolou. O jovem brasileiro finalmente conquistou seus primeiros pontos com o oitavo lugar na Áustria e teve mais dois desempenhos de destaque na Hungria - classificando-se em sétimo e terminando em sexto - e em Monza, que lhe rendeu outro oitavo lugar.

Embora a primeira temporada de Bortoleto tenha sido longe de ser perfeita, incluindo uma estreia em casa no Brasil que terminou com dois acidentes, ele demonstrou o ritmo necessário e a força da personalidade para prosperar nos mais altos escalões do automobilismo.

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Isso ficou particularmente evidente em seu ritmo bruto contra o companheiro veterano, Nico Hulkenberg. Enquanto o veterano alemão conquistou o principal resultado da Sauber com um pódio em Silverstone, Bortoleto embarcou em uma sequência de oito qualificações consecutivas, superando-o.

Hulkenberg se recuperou e empatou o placar dos treinos classificatórios em 15 a 15, mas, por muito tempo, ficou atrás de um jovem que ainda estava aprendendo.

"Acho que tudo tem a ver com a confiança que você tem no carro e, nesse sentido, tem sido uma ótima temporada estar no mesmo nível de um cara como Nico", disse Bortoleto. "Ele é conhecido como um dos melhores classificadores do grid, é algo impressionante do meu ponto de vista e estou muito feliz porque também pude aprender muito com ele".

Internamente, a Sauber ficou muito impressionada com a velocidade, a atitude e a ética de trabalho incansável de Bortoleto, justificando sua decisão de juntar um veterano com um novato promissor em vez de colocar outro velho conhecido ao lado de Hulkenberg, à medida que se transforma na equipe da Audi.

Analisando sua própria temporada, Bortoleto sentiu que melhorar sua compreensão técnica do que precisa em um carro de F1 foi a maior lição para 2026.

"No lado técnico das coisas, a quantidade de informações e lições que recebi durante o ano dos engenheiros, estudando e fazendo todas essas coisas juntos; foi ótimo", disse ele, antes de continuar com sua autocrítica característica. "No ano passado, na pós-temporada, eu basicamente não sabia de nada. Não tinha a menor ideia do que queria do carro, do que precisava do carro".

HAMILTON perdido? Red Bull? MCLAREN? Os PIORES DO ANO na F1 2025! | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

Filip Cleeren
Gabriel Bortoleto
Sauber
