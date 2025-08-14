Se a McLaren teve que ir com tudo até a última etapa da temporada 2024 para afastar o carro vermelho da Ferrari e conquistar seu primeiro Mundial de Construtores na Fórmula 1 desde 1998, agora ela caminha a passos largos para 'varrer' 2025.

Suas 11 vitórias em 14 GPs em 2025 já são quase o dobro dos seis triunfos conquistados no ano passado e, sem interferência desta vez, Lando Norris e Oscar Piastri decidirão entre si quem será o sucessor de Lewis Hamilton como o mais recente campeão mundial pela McLaren.

Naturalmente, os frutos de seu sucesso esmagador foram semeados anos atrás. Cuidadosamente cultivados pelo chefe de equipe Andrea Stella e pelo CEO Zak Brown, que se perguntavam por que o solo fértil do McLaren Technology Centre não estava produzindo os resultados que seu vasto talento em engenharia garantia.

Isso envolveu uma mistura de liberar todo o potencial de algumas das mentes mais brilhantes que já estavam na equipe, como o guru da aerodinâmica Peter Prodromou, cujo contrato foi prorrogado no início deste ano, e reforçar essas fileiras com contratações externas, como o reverenciado designer da Red Bull Rob Marshall.

A trajetória de seu carro para 2025 - o MCL39 - também tem sido de longo prazo. A perspectiva de 2025 ser o último do atual ciclo de regulamentações, tendo como pano de fundo a exigente revolução das regras de 2026, foi motivo para fazer um balanço e decidir se este deveria ser o ano da evolução ou da revolução.

Para muitas equipes mais abaixo no grid, a resposta foi simples: decidir que 2026 oferece uma excelente oportunidade de voltar ao jogo. Mas, à medida que a batalha pelo título de 2024 se acirrava contra Red Bull e Ferrari, Stella e sua equipe logo perceberam que jogar pelo seguro não seria uma opção para eles se a McLaren quisesse permanecer no topo.

O sucessor do MCL38 - que acabou conquistando o título - teria que ser ousado e ambicioso.

"Em algum momento durante a temporada de 2024, pensamos que em 2025 realmente precisávamos dar um passo à frente, porque tínhamos visto que as quatro principais equipes estavam muito, muito próximas umas das outras, o que significa que havia muita variabilidade no resultado de um fim de semana de corrida", explicou Stella ao se sentar com Motorsport.com no GP da Hungria.

"Isso também significa que, se você se esforçar um pouco mais e conseguir superar esse grupo, poderá competir por resultados muito importantes com bastante regularidade".

Lando Norris conquistou a 200ª vitória da McLaren no Grande Prêmio da Hungria, com Oscar Piastri garantindo a sétima vitória 1-2 da equipe em 2025. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Aceitando riscos de engenharia

Um benefício estratégico adicional foi a mudança da data mínima para o início do trabalho em cima do carro de 2026 (02 de janeiro de 2025). Com isso, seria mais fácil concentrar a atenção para o próximo ano se a abordagem arriscada do projeto deste ano saísse como o esperado.

"Ao mesmo tempo, pensamos que, se estivéssemos em uma boa posição em 2025 com um carro forte, poderíamos aliviar um pouco a pressão em 2025 e nos concentrar mais em 2026. Com base nisso, decidimos inovar bastante no carro de 2025, o MCL39, que inovamos de uma forma que exige muita coragem e comprometimento, porque em algumas áreas estávamos nos apoiando no limite do nosso conhecimento de engenharia".

Isso exigiu a máxima confiança dos engenheiros de Woking de que a McLaren não iria se exceder, com Stella admitindo que o departamento de design apresentou o tipo de soluções - que estão sendo mantidas em sigilo, mas que geraram muita especulação - que "nunca fizemos antes".

"A equipe está atualmente em uma posição em que podemos assumir esse tipo de risco de engenharia, e então aprenderemos ao longo do caminho", ele explica sua abordagem. "Você se compromete com esse risco e confia que desenvolverá a engenharia certa, os processos certos para realmente entregar algumas soluções que, por exemplo, podem parecer boas aerodinamicamente, mas implementá-las no carro pode ser algo que nunca fizemos antes".

"Com esse objetivo em mente, inovamos em praticamente todas as áreas e ganhamos eficiência. E acho que os resultados que vemos na pista são o resultado disso, um motivo a mais para toda a equipe se orgulhar do que conquistamos".

Detalhe técnico do McLaren MCL39 Foto de: Circuitpics.de

"Nós só queríamos ir para os fundamentos"

Ao empacotar o MCL39 de forma inteligente, a equipe de design deu ao departamento aerodinâmico um espaço maior para operar . O resultado foi um carro muito mais eficiente do ponto de vista aerodinâmico, uma área com a qual a equipe vinha tendo dificuldades, ao mesmo tempo em que era muito mais suave com os pneus durante uma corrida, especialmente no calor.

Algumas dessas inovações tiveram um pequeno custo, pois tornaram a extremidade dianteira do carro mais arisca na qualificação, o que afetou particularmente Norris no primeiro terço da temporada, mas desde então foi amplamente atenuado.

O carro do início da temporada foi então melhorado com elementos de asa e assoalho que aumentaram ainda mais o downforce do carro para um determinado nível de resistência. O resultado final é que a McLaren ainda é quase imbatível em circuitos com curvas longas e de velocidade média, mas agora se transformou em um carro versátil capaz de vencer em praticamente qualquer lugar, enquanto Red Bull, Ferrari e Mercedes têm seus pontos fortes, mas também pontos fracos muito pronunciados.

Isso explica por que a McLaren foi inicialmente tão dominante em pistas como Bahrein e Miami, mas enfrentou uma concorrência mais acirrada de Verstappen e da Red Bull nas curvas de alta velocidade de Suzuka e Ímola, e Montreal foi o campo de guerra de George Russell na Mercedes. Mas a equipe elevou seu nível de desempenho básico a um grau em que é apenas a segunda ou terceira melhor em qualquer área.

No entanto, Stella insiste que a criação de um carro versátil, com maior ênfase no desempenho utilizável do que no pico de downforce, não foi uma escolha deliberada, mas sim o subproduto de uma boa engenharia.

"Nós realmente não pensamos em algo como: 'Ah, queremos que o carro seja multifuncional e bom em todos os circuitos'", ele ressalta. "Queríamos apenas seguir os fundamentos em termos de eficiência de resfriamento, gerando o máximo possível de downforce de forma eficiente, tentando ter uma boa interação com os pneus. E isso parece compensar, também em termos de versatilidade e de ser um carro muito consistente em várias condições".

"Ao mesmo tempo, quando analisarmos os detalhes, veremos que, se fizermos curvas como as de alta velocidade de Silverstone, não teremos o melhor carro. A Red Bull e a Ferrari podem ser melhores do que nós. Ou se formos para um circuito de baixa velocidade com ondulações, como no Canadá, não éramos o melhor carro. Portanto, há algumas áreas da pista em que não somos os mais rápidos. Mas acho que, no geral, depois de investir nos fundamentos, parece que criamos um pacote bastante robusto".

Lando Norris e Oscar Piastri Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

Stella insistiu que a McLaren não seria a equipe dominante após todas as corridas depois da pausa de verão, com circuitos como Las Vegas ainda sendo um ponto de interrogação depois de ter sido derrotada pela Mercedes no ano passado.

Mas a consistência robusta da equipe garante que ela não será surpreendida no campeonato, com quaisquer esperanças do contrário evaporando por volta do GP da Espanha, quando uma nova diretriz técnica sobre as controversas asas dianteiras flexíveis provou não fazer grande diferença - como a equipe havia alertado seus rivais anteriormente.

Uma atualização do assoalho em Spa mostrou ainda mais que a McLaren não está dando como certa sua posição, e as asas traseiras mais eficientes também devem ajudá-la em Las Vegas e em outros circuitos de baixo downforce.

Para os fãs neutros, o lado bom da supremacia da McLaren é que ela coloca a equipe em uma posição para permitir que Norris e Piastri lutem pelo campeonato sem grandes interferências, o que será uma bênção para os fãs da F1 que estão famintos por uma disputa genuína ao título desde a notória temporada de 2021.

As bases técnicas foram estabelecidas em Woking, agora cabe aos dois pilotos fazer bom uso de seu foguete, enquanto Stella e Brown esperam manter intacto o senso de harmonia da equipe.

