ANÁLISE: Como estreia de Antonelli se compara a outros 'prodígios' da F1
Jovem italiano impressionou e chegou na maior categoria do automobilismo como 'promessa do esporte', mas caso do piloto da Mercedes não é o primeiro; relembre outros nomes e veja comparativo
De tempos em tempos, a Fórmula 1 recebe novos pilotos que, antes mesmo da estreia, já são considerados prodígios. Novatos que demonstraram muito talento em categorias de base e que tem grande potencial para se tornarem campeões mundiais. Em 2025, um novo 'prodígio' surgiu na Mercedes: o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos.
Antonelli começou no kart em 2014 e, em 2018, assinou com a Academia de Jovens Pilotos da Mercedes. Venceu diversos campeonatos de e, três semanas após o 15º aniversário, estreou nos monopostos, na F4 italiana, da qual foi campeão em 2022. Competiu também na F4 dos Emirados Árabes Unidos, onde chegou a substituir Rafael Câmara, campeão da F3 em 2025. Em 2023, o italiano conquistou o título da FRECA e, no ano seguinte, 'pulou' a F3, indo direto para a F2. No ano passado, foi anunciado para a vaga que pertencia a Lewis Hamilton na F1 após a ida do heptacampeão para a Ferrari.
A 'promoção' do jovem piloto para a principal categoria do automobilismo foi cercada de expectativas, especialmente devido a pouca idade e a rapidez com que chegou a F1 desde que começou em carros de fórmula, além de estar "assumindo o lugar" que foi de Hamilton, um heptacampeão.
No entanto, Antonelli não é o primeiro prodígio a alcançar a F1 e, chegada a metade da temporada de 2025, já é possível traçar alguns paralelos do cenário do italiano com o de outros 'novatos-sensação', como Max Verstappen, que, estreou aos 17 anos. Neste artigo, o Motorsport.com relembra outros nomes que também carregaram muita expectativa na estreia:
Andrea Kimi Antonelli (2025 - Mercedes)
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|16
|4º
|GP da China
|8
|6º
|GP do Japão
|6
|6º
|GP do Bahrain
|5
|11º
|GP da Arábia Saudita
|5
|6º
|GP de Miami
|3
|6º
|GP da Emilia Romagna
|13
|DNF
|GP de Mônaco
|15
|18º
|GP da Espanha
|6
|DNF
|GP do Canadá
|4
|3º
|GP da Áustria
|9
|DNF
|GP da Grã-Bretanha
|10
|DNF
|GP da Bélgica
|19
|16º
|GP da Hungria
|15
|10º
1. Max Verstappen (2015 - Toro Rosso)
O porquê da expectativa: Estreou na F1 com apenas 17 anos, quebrando recorde de pessoa mais jovem da história a participar de uma corrida na categoria
Acontecimentos marcantes:
- Apesar do primeiro ano conturbado, com batidas e comportamento 'agressivo', foi o mais jovem pontuador da história, no GP da Malásia de 2015
- Em números totais, superou todos os companheiro de equipe em classificações e corridas
- Venceu o primeiro título mundial após um duelo intenso contra Lewis Hamilton durante toda a temporada de 2021
- Com um carro imbatível, dominou 2022 e 2023, nesse último ano, venceu 19 de 22 corridas
Tetracampeão - 2021, 2022, 2023 e 2024
Semelhança com Antonelli: Também era muito novo quando estreou e 'pulou uma etapa' no caminho a F1 (no caso do holandês, a F2)
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|11
|DNF
|GP da Malásia
|6
|7º
|GP da China
|13
|17º
|GP do Bahrein
|15
|DNF
|GP da Espanha
|6
|11º
|GP de Mônaco
|9
|DNF
|GP do Canadá
|19
|15º
|GP da Áustria
|7
|8º
|GP da Grã-Bretanha
|13
|DNF
|GP da Hungria
|9
|4º
2. Lewis Hamilton (2007 - McLaren)
O porquê da expectativa: Dominou em categorias de base, tendo sido campeão da GP2 (atual F2) em 2006. Estreou por uma grande equipe e teve como companheiro de equipe Fernando Alonso, que já era bicampeão. Também é o primeiro piloto negro na F1.
Acontecimentos marcantes:
- Foi ao pódio na corrida de estreia; venceu quatro corridas e somou 12 pódios e seis poles na primeira temporada
- Quase foi campeão de 2007, perdendo o título para Kimi Raikkonen por apenas um ponto;
- Venceu o primeiro título mundial com apenas 23 anos, na última curva do GP do Brasil, superando Felipe Massa na classificação também por apenas um ponto;
- Em 2014, segundo ano com a Mercedes e início da era híbrida na F1, começou uma era de domínio total, vencendo títulos consecutivos, à exceção de 2016, quando o então companheiro de equipe, Nico Rosberg, foi campeão após uma temporada marcada por tensões e forte rivalidade (o alemão se aposentou no fim do ano);
- Em 2020, venceu o sétimo campeonato, igualando-se a Michael Schumacher em número de títulos;
- Chegou muito perto de se tornar octacampeão em 2021 após intensa batalha contra Verstappen, mas perdeu a última corrida do ano;
- Em 2025, se junta a Ferrari, equipe mais vitoriosa da categoria;
Heptacampeão - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de uma categoria de base
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|4
|3º
|GP da Malásia
|4
|2º
|GP do Bahrain
|2
|2º
|GP da Espanha
|4
|2º
|GP da Mônaco
|2
|2º
|GP do Canadá
|1
|1º
|GP dos EUA
|1
|1º
|GP da França
|2
|3º
|GP da Grã-Bretanha
|1
|3º
|GP da Europa
|10
|9º
|GP da Hungria
|1
|1º
3. Jacques Villeuneuve (1996 - Williams)
O porquê da expectativa: Filho de Gilles Villeuneuve, venceu as 500 Milhas de Indianápolis e a IndyCar em 1995
Acontecimentos marcantes:
- Foi pole e quase venceu a corrida de estreia; terminou o primeiro ano como vice-campeão;
- Quase foi campeão de 2007, perdendo o título para Kimi Raikkonen por apenas um ponto;
- Em 1999, liderou a equipe BAR, que não pontuou naquele ano e continuou fraca nas temporadas seguintes;
- Foi para a Renault em 2004 e também correu pela Sauber/BMW; se aposentou da F1 no fim de 2006;
Campeão - 1997
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão*
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|1
|2º
|GP do Brasil
|3
|DNF
|GP da Argentina
|3
|2º
|GP da Europa
|2
|1º
|GP de San Marino
|3
|DNF
|GP de Mônaco
|10
|DNF
|GP da Espanha
|2
|3º
|GP do Canadá
|2
|2º
|GP da França
|6
|2º
|GP da Grã-Bretanha
|2
|1º
*Não existia pausa de verão. Para efeito de comparação, utilizamos 10 das 16 corridas daquele ano
4. Juan Pablo Montoya (2001 - Williams)
O porquê da expectativa: Foi campeão da CART em 1999, sua estreia na categoria, e venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2000, também na sua primeira participação na prova icônica.
Acontecimentos marcantes:
- Na temporada de estreia, fez ultrapassagem histórica sobre Michael Schumacher no GP do Brasil;
- Abandonou várias corridas de 2001, porém, fez a pole em Hockenheim e venceu o GP da Itália daquele ano ;
- Foi terceiro colocado no campeonato de 2003, atrás de Raikkonen e Schumacher;
- Foi para a McLaren em 2005 e se aposentou da F1 no fim de 2006;
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|11
|DNF
|GP da Malásia
|6
|DNF
|GP do Brasil
|4
|DNF
|GP de San Marino
|7
|DNF
|GP da Espanha
|12
|2º
|GP da Áustria
|12
|DNF
|GP de Mõnaco
|7
|DNF
|GP do Canadá
|10
|DNF
|GP da Europa
|3
|2º
|GP da França
|6
|DNF
|GP da Grã-Bretanha
|8
|4º
|GP da Alemanha
|1
|DNF
5. Lando Norris (2019 - McLaren)
O porquê da expectativa: Foi campeão da Fórmula Renault e da F3, sendo apoiado pela Academia de Jovens Pilotos da McLaren desde 2017.
Acontecimentos marcantes:
- Pontuou no segundo GP da temporada de estreia, terminando o ano como 11º no campeonato, melhor colocação entre estreantes;
- Conseguiu o primeiro pódio em 2020;
- McLaren melhorou o desempenho e conseguiu mais pódios em 2023; primeira vitória veio em 2024, no GP de Miami;
- Chegou a liderar o campeonato em 2025 e, atualmente, é segundo colocado, estando na briga pelo título;
Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de categorias de base.
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP da Austrália
|8
|12º
|GP do Bahrein
|9
|6º
|GP da China
|15
|DNF
|GP do Azerbaijão
|7
|8º
|GP da Espanha
|10
|DNF
|GP de Mônaco
|12
|11º
|GP do Canadá
|8
|DNF
|GP da França
|5
|9º
|GP da Áustria
|5
|6º
|GP da Grã-Bretanha
|8
|11º
|GP da Alemanha
|19
|DNF
6. Oscar Piastri (2023 - McLaren)
O porquê da expectativa: Foi campeão da F3 e da F2 de maneira consecutiva, nos anos de estreia nessas categorias.
Acontecimentos marcantes:
- Em 2022, sem vaga na F1, era reserva da Alpine; a equipe francesa anunciou Piastri como titular para o ano seguinte, mas o australiano desmentiu nas redes sociais e, dias depois, foi confirmado na McLaren;
- No ano de estreia, subiu ao pódio no GP do Japão, quando foi terceiro; no Catar, venceu a sprint e foi segundo colocado na corrida principal;
- Vence a primeira corrida em 2024, na Hungria; ganha também o GP do Azerbaijão;
- Líder do campeonato em 2025;
Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de categorias de base.
Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão
|Classificação
|Corrida
|GP do Bahrein
|18
|DNF
|GP da Arábia Saudita
|8
|15º
|GP da Austrália
|16
|8º
|GP do Azerbaijão
|10
|11º
|GP de Miami
|19
|19º
|GP de Mônaco
|11
|10º
|GP da Espanha
|9
|13º
|GP do Canadá
|8
|11º
|GP da Áustria
|13
|16º
|GP da Grã-Bretanha
|3
|4º
|GP da Hungria
|4
|5º
|GP da Bélgica
|5
|DNF
Comparativo de resultados e conclusão
|Melhor quali
|Melhor corrida
|Pior quali
|Pior corrida
|Posição/ pontos
|K. Antonelli
|3
|3º
|19
|18º/DNF
|7º - 64
|M. Verstappen
|6
|4º
|19
|17º/DNF
|11º - 22
|L. Hamilton
|1
|1º
|10
|9º
|1º - 80
|J. Villeneuve
|1
|1º
|10
|3º/DNF
|2º - 48
|J. P. Montoya
|1
|2º
|12
|4º/DNF
|6º - 15
|L. Norris
|5
|6º
|19
|
12º/DNF
|
10º - 24
|O. Piastri
|3
|4º
|19
|19º/DNF
|11º - 34
Apesar dos resultados ruins nos últimos quatro GPs (dois DNFs, 16º e 10º), Antonelli tem tido uma estreia sólida, especialmente no início no ano, quando se manteve no top 6 e, mais tarde, conseguiu até mesmo ir ao pódio no Canadá. Porém, comparado aos 'estrelatos iniciais' de Villeneuve e, especialmente de Hamilton, ainda está atrás - os dois dominaram a categoria desde o início e dificilmente um estreante conseguirá tal feito novamente.
Começando com carros menos competitivos, Verstappen e Piastri evoluíram de maneira constante, enquanto Montoya e Norris tiveram que enfrentar cenários mais dramáticos.
