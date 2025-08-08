De tempos em tempos, a Fórmula 1 recebe novos pilotos que, antes mesmo da estreia, já são considerados prodígios. Novatos que demonstraram muito talento em categorias de base e que tem grande potencial para se tornarem campeões mundiais. Em 2025, um novo 'prodígio' surgiu na Mercedes: o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos.

Antonelli começou no kart em 2014 e, em 2018, assinou com a Academia de Jovens Pilotos da Mercedes. Venceu diversos campeonatos de e, três semanas após o 15º aniversário, estreou nos monopostos, na F4 italiana, da qual foi campeão em 2022. Competiu também na F4 dos Emirados Árabes Unidos, onde chegou a substituir Rafael Câmara, campeão da F3 em 2025. Em 2023, o italiano conquistou o título da FRECA e, no ano seguinte, 'pulou' a F3, indo direto para a F2. No ano passado, foi anunciado para a vaga que pertencia a Lewis Hamilton na F1 após a ida do heptacampeão para a Ferrari.

A 'promoção' do jovem piloto para a principal categoria do automobilismo foi cercada de expectativas, especialmente devido a pouca idade e a rapidez com que chegou a F1 desde que começou em carros de fórmula, além de estar "assumindo o lugar" que foi de Hamilton, um heptacampeão.

No entanto, Antonelli não é o primeiro prodígio a alcançar a F1 e, chegada a metade da temporada de 2025, já é possível traçar alguns paralelos do cenário do italiano com o de outros 'novatos-sensação', como Max Verstappen, que, estreou aos 17 anos. Neste artigo, o Motorsport.com relembra outros nomes que também carregaram muita expectativa na estreia:

Andrea Kimi Antonelli (2025 - Mercedes)

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP da Austrália 16 4º GP da China 8 6º GP do Japão 6 6º GP do Bahrain 5 11º GP da Arábia Saudita 5 6º GP de Miami 3 6º GP da Emilia Romagna 13 DNF GP de Mônaco 15 18º GP da Espanha 6 DNF GP do Canadá 4 3º GP da Áustria 9 DNF GP da Grã-Bretanha 10 DNF GP da Bélgica 19 16º GP da Hungria 15 10º

1. Max Verstappen (2015 - Toro Rosso)

O porquê da expectativa: Estreou na F1 com apenas 17 anos, quebrando recorde de pessoa mais jovem da história a participar de uma corrida na categoria

Acontecimentos marcantes:

- Apesar do primeiro ano conturbado, com batidas e comportamento 'agressivo', foi o mais jovem pontuador da história, no GP da Malásia de 2015

- Em números totais, superou todos os companheiro de equipe em classificações e corridas

- Venceu o primeiro título mundial após um duelo intenso contra Lewis Hamilton durante toda a temporada de 2021

- Com um carro imbatível, dominou 2022 e 2023, nesse último ano, venceu 19 de 22 corridas

Tetracampeão - 2021, 2022, 2023 e 2024

Semelhança com Antonelli: Também era muito novo quando estreou e 'pulou uma etapa' no caminho a F1 (no caso do holandês, a F2)

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP da Austrália 11 DNF GP da Malásia 6 7º GP da China 13 17º GP do Bahrein 15 DNF GP da Espanha 6 11º GP de Mônaco 9 DNF GP do Canadá 19 15º GP da Áustria 7 8º GP da Grã-Bretanha 13 DNF GP da Hungria 9 4º

2. Lewis Hamilton (2007 - McLaren)

O porquê da expectativa: Dominou em categorias de base, tendo sido campeão da GP2 (atual F2) em 2006. Estreou por uma grande equipe e teve como companheiro de equipe Fernando Alonso, que já era bicampeão. Também é o primeiro piloto negro na F1.

Acontecimentos marcantes:

- Foi ao pódio na corrida de estreia; venceu quatro corridas e somou 12 pódios e seis poles na primeira temporada

- Quase foi campeão de 2007, perdendo o título para Kimi Raikkonen por apenas um ponto;

- Venceu o primeiro título mundial com apenas 23 anos, na última curva do GP do Brasil, superando Felipe Massa na classificação também por apenas um ponto;

- Em 2014, segundo ano com a Mercedes e início da era híbrida na F1, começou uma era de domínio total, vencendo títulos consecutivos, à exceção de 2016, quando o então companheiro de equipe, Nico Rosberg, foi campeão após uma temporada marcada por tensões e forte rivalidade (o alemão se aposentou no fim do ano);

- Em 2020, venceu o sétimo campeonato, igualando-se a Michael Schumacher em número de títulos;

- Chegou muito perto de se tornar octacampeão em 2021 após intensa batalha contra Verstappen, mas perdeu a última corrida do ano;

- Em 2025, se junta a Ferrari, equipe mais vitoriosa da categoria;

Heptacampeão - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de uma categoria de base

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP da Austrália 4 3º GP da Malásia 4 2º GP do Bahrain 2 2º GP da Espanha 4 2º GP da Mônaco 2 2º GP do Canadá 1 1º GP dos EUA 1 1º GP da França 2 3º GP da Grã-Bretanha 1 3º GP da Europa 10 9º GP da Hungria 1 1º

3. Jacques Villeuneuve (1996 - Williams)

O porquê da expectativa: Filho de Gilles Villeuneuve, venceu as 500 Milhas de Indianápolis e a IndyCar em 1995

Acontecimentos marcantes:

- Foi pole e quase venceu a corrida de estreia; terminou o primeiro ano como vice-campeão;

- Quase foi campeão de 2007, perdendo o título para Kimi Raikkonen por apenas um ponto;

- Em 1999, liderou a equipe BAR, que não pontuou naquele ano e continuou fraca nas temporadas seguintes;

- Foi para a Renault em 2004 e também correu pela Sauber/BMW; se aposentou da F1 no fim de 2006;

Campeão - 1997

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão*

Classificação Corrida GP da Austrália 1 2º GP do Brasil 3 DNF GP da Argentina 3 2º GP da Europa 2 1º GP de San Marino 3 DNF GP de Mônaco 10 DNF GP da Espanha 2 3º GP do Canadá 2 2º GP da França 6 2º GP da Grã-Bretanha 2 1º

*Não existia pausa de verão. Para efeito de comparação, utilizamos 10 das 16 corridas daquele ano

4. Juan Pablo Montoya (2001 - Williams)

O porquê da expectativa: Foi campeão da CART em 1999, sua estreia na categoria, e venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 2000, também na sua primeira participação na prova icônica.

Acontecimentos marcantes:

- Na temporada de estreia, fez ultrapassagem histórica sobre Michael Schumacher no GP do Brasil;

- Abandonou várias corridas de 2001, porém, fez a pole em Hockenheim e venceu o GP da Itália daquele ano ;

- Foi terceiro colocado no campeonato de 2003, atrás de Raikkonen e Schumacher;

- Foi para a McLaren em 2005 e se aposentou da F1 no fim de 2006;

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP da Austrália 11 DNF GP da Malásia 6 DNF GP do Brasil 4 DNF GP de San Marino 7 DNF GP da Espanha 12 2º GP da Áustria 12 DNF GP de Mõnaco 7 DNF GP do Canadá 10 DNF GP da Europa 3 2º GP da França 6 DNF GP da Grã-Bretanha 8 4º GP da Alemanha 1 DNF

5. Lando Norris (2019 - McLaren)

O porquê da expectativa: Foi campeão da Fórmula Renault e da F3, sendo apoiado pela Academia de Jovens Pilotos da McLaren desde 2017.

Acontecimentos marcantes:

- Pontuou no segundo GP da temporada de estreia, terminando o ano como 11º no campeonato, melhor colocação entre estreantes;

- Conseguiu o primeiro pódio em 2020;

- McLaren melhorou o desempenho e conseguiu mais pódios em 2023; primeira vitória veio em 2024, no GP de Miami;

- Chegou a liderar o campeonato em 2025 e, atualmente, é segundo colocado, estando na briga pelo título;

Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de categorias de base.

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP da Austrália 8 12º GP do Bahrein 9 6º GP da China 15 DNF GP do Azerbaijão 7 8º GP da Espanha 10 DNF GP de Mônaco 12 11º GP do Canadá 8 DNF GP da França 5 9º GP da Áustria 5 6º GP da Grã-Bretanha 8 11º GP da Alemanha 19 DNF

6. Oscar Piastri (2023 - McLaren)

O porquê da expectativa: Foi campeão da F3 e da F2 de maneira consecutiva, nos anos de estreia nessas categorias.

Acontecimentos marcantes:

- Em 2022, sem vaga na F1, era reserva da Alpine; a equipe francesa anunciou Piastri como titular para o ano seguinte, mas o australiano desmentiu nas redes sociais e, dias depois, foi confirmado na McLaren;

- No ano de estreia, subiu ao pódio no GP do Japão, quando foi terceiro; no Catar, venceu a sprint e foi segundo colocado na corrida principal;

- Vence a primeira corrida em 2024, na Hungria; ganha também o GP do Azerbaijão;

- Líder do campeonato em 2025;

Semelhança com Antonelli: Estreia em equipe de ponta e campeão de categorias de base.

Resultados da temporada de estreia - antes da pausa de verão

Classificação Corrida GP do Bahrein 18 DNF GP da Arábia Saudita 8 15º GP da Austrália 16 8º GP do Azerbaijão 10 11º GP de Miami 19 19º GP de Mônaco 11 10º GP da Espanha 9 13º GP do Canadá 8 11º GP da Áustria 13 16º GP da Grã-Bretanha 3 4º GP da Hungria 4 5º GP da Bélgica 5 DNF

Comparativo de resultados e conclusão

Melhor quali Melhor corrida Pior quali Pior corrida Posição/ pontos K. Antonelli 3 3º 19 18º/DNF 7º - 64 M. Verstappen 6 4º 19 17º/DNF 11º - 22 L. Hamilton 1 1º 10 9º 1º - 80 J. Villeneuve 1 1º 10 3º/DNF 2º - 48 J. P. Montoya 1 2º 12 4º/DNF 6º - 15 L. Norris 5 6º 19 12º/DNF 10º - 24 O. Piastri 3 4º 19 19º/DNF 11º - 34

Apesar dos resultados ruins nos últimos quatro GPs (dois DNFs, 16º e 10º), Antonelli tem tido uma estreia sólida, especialmente no início no ano, quando se manteve no top 6 e, mais tarde, conseguiu até mesmo ir ao pódio no Canadá. Porém, comparado aos 'estrelatos iniciais' de Villeneuve e, especialmente de Hamilton, ainda está atrás - os dois dominaram a categoria desde o início e dificilmente um estreante conseguirá tal feito novamente.

Começando com carros menos competitivos, Verstappen e Piastri evoluíram de maneira constante, enquanto Montoya e Norris tiveram que enfrentar cenários mais dramáticos.

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!