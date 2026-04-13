ANÁLISE: Como largadas viraram o problema mais urgente de Antonelli na F1

"Toto ficou muito feliz com a vitória (no Japão), mas vai me dar um chute na bunda por causa da largada que eu fiz", reconheceu Kimi Antonelli após vencer em Suzuka. O italiano foi o primeiro a cruzar a linha de chegada nos últimos dois GPs e é o líder mais novo da história da Fórmula 1, porém, sabe que ainda há muito trabalho a ser feito, especialmente nas largadas.

Duas vitórias em três corridas são o melhor que se poderia esperar em um início de ano acima das expectativas. Que Antonelli pudesse disputar o pódio já estava escrito desde os testes, quando o Mercedes W17 mostrou do que é capaz. Porém, esperar que o jovem de 19 anos conseguisse superar um piloto tão forte e experiente como George Russell, com carros idênticos, parecia arriscado, pelo menos no início da temporada.

E, no entanto, aconteceu. Tanto graças a um pouco de sorte, mas também por um ritmo, sobretudo no Japão, mantido inigualável desde as simulações de corrida na sexta-feira, durante o segundo treino livre. Antonelli foi simplesmente o mais rápido e competitivo de todos em Suzuka. A ajuda involuntária que veio com a intervenção do safety car serviu apenas para abrir ainda mais uma porta que já estava aberta.

Olhar para os troféus é bom, mas também é importante analisar os fatos que o levaram até eles. Em 3 das 4 corridas (considerando também a sprint na China), Antonelli cometeu erros de procedimento de vários tipos que, bem pensando, lhe custaram muito menos do que seria de se esperar, justamente devido ao seu ritmo e a eventos que o viram ser agraciado pela sorte.

Grade de largada Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Na Austrália, o italiano chegou ao grid após dar a volta de formação sem bateria. Isso não lhe permitiu fazer os burnouts necessários para manter a temperatura dos pneus traseiros, nem ter a energia necessária para a primeira volta.

“Tive um problema, nem consegui fazer burnouts ao chegar ao grid porque não tinha potência e fiquei muito preocupado porque o carro não respondia quando eu pisava no acelerador. Depois, parei no box e, quando liguei o modo motor e vi zero na bateria, fiquei um pouco assustado”, disse.

Naquela ocasião, ficou evidente a força das Ferraris na largada e a única vantagem real que elas têm sobre as unidades de potência da Mercedes. Na verdade, a McLaren — mas também a Mercedes, especialmente com Russell — encontrou uma maneira de reduzir a diferença para a Scuderia na largada das corridas.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

Piastri e Russell provaram que o motor fabricado em Brixworth tem potencial para fazer largadas de alto nível, por isso, Antonelli apontou as largadas como algo a ser melhorado nele mesmo, mais do que em seu W17.

Na China, por outro lado, o que causou maiores problemas foi a sprint. Durante a volta de aquecimento, um mal-entendido entre Antonelli e Peter Bonnington, seu engenheiro de corrida, levou à escolha errada dos mapeamentos para a largada. Isso causou uma largada para esquecer e, posteriormente, levou ao contato com Hadjar e a uma penalidade de 10 segundos, a ser cumprida durante a parada nos boxes, enquanto o safety car estava em pista devido ao abandono de Nico Hulkenberg na volta 13.

Já no Japão os problemas não estiveram relacionados a procedimentos da volta de aquecimento ou mapeamento, mas sim a uma questão de liberação da embreagem. Antonelli foi, segundo ele mesmo, muito frenético e, também devido à temperatura errada dos pneus traseiros, o eixo de tração sofreu uma derrapagem.

“Devo dizer que no Japão, no domingo, não aproveitei a vitória como gostaria porque estava irritado com a largada. Certamente estava ciente de ter tido muita sorte. Fiquei contente por ter conseguido aproveitar a oportunidade e também pelo ritmo na corrida, mas estava muito irritado com a largada, porque foi realmente chocante, deu vontade de arrancar os cabelos. Já estou trabalhando nisso", falou.

E isso é bom. Não se pode ficar acomodado com o que já conquistou. Pelo contrário, deve ser apenas um impulso adicional para continuar crescendo, chegar passo a passo à conclusão do quebra-cabeça e se tornar o que a Mercedes espera de Antonelli: um piloto capaz de conquistar o título.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Sendo o rapaz perspicaz que é, ele captou a mensagem intrínseca das primeiras corridas: a pausa deve servir para aperfeiçoar o que não funcionou. Por isso, ele mandou trazer para casa o volante com suas configurações e tentar, de todas as formas possíveis, encontrar um sistema confiável que evite chegar ao grid sem energia ou soltar mal as alavancas da embreagem, fazendo as rodas traseiras patinarem.

“Acho que soltei a embreagem muito rápido, mais do que deveria. Além disso, meus pneus estavam um pouco mais frios, então ultrapassei a aderência disponível e perdi muitas posições. Com certeza [terei que trabalhar] no simulador para as largadas. Digamos que já estou pensando em como trabalhar para melhorar esse aspecto", acrescentou.

O mês de pausa que a F1 está passando pode ser interpretado de duas maneiras pelo italiano: um incômodo, porque interrompe um período que, no mínimo, tem sido de sonho, mas também uma oportunidade. Kimi está apenas no início de um caminho que deve levá-lo ao aperfeiçoamento como piloto e este é um passo que ele terá de dar, tendo a ambição de ser um dos grandes protagonistas da categoria.

Isso não quer dizer que, embora ele ainda tenha muito tempo para melhorar, certas oportunidades só passam uma vez na vida. A Mercedes criou o melhor pacote de carro e unidade de potência e Antonelli divide o box com um dos pilotos mais fortes da F1 atual. Toda a pressão recai sobre os ombros de Russell, mas não tentar realizar uma façanha nesta temporada pode ser um verdadeiro arrependimento.

Por isso, Antonelli faz bem em estar nervoso com o erro cometido no Japão. Grandes campeões prestam atenção a tudo, especialmente aos detalhes, onde, como se sabe, está o diabo. Ou, melhor dizendo, aquele milésimo a mais ou a menos que pode levar você a perder ou a ganhar o prêmio mais cobiçado.

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