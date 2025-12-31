Os carros de 2026 da Fórmula 1 terão uma maneira diferente de gerenciar a energia, toda gerada pelo MGU-K, mas também haverá outro fator muito importante, que deve definir os valores de desempenho e eficiência, pelo menos no início do ano: são os combustíveis, que passam a ser muito diferentes daqueles utilizados até o GP de Abu Dhabi de 2025.

Os combustíveis serão 100% sustentáveis, o que, devido aos custos muito altos - mais altos do que o esperado -, preocupou várias equipes, apesar de não terem sido contabilizados no teto orçamentário da temporada.

"Os custos de combustível estarão fora do limite orçamentário, pelo menos a maior parte, mas ainda assim é preciso financiá-los. Portanto, é preciso encontrar a receita", explicou Ayao Komatsu, chefe da Haas.

Para cada equipe, no entanto, os novos combustíveis não serão importantes apenas em termos de custo, mas, como mencionado, também para garantir um certo nível de desempenho das novas unidades de potência. Hywel Thomas, diretor da Mercedes AMG High Performance Powertrains, explicou a importância dos combustíveis ecologicamente corretos a partir do próximo ano.

"Acho que a gasolina pode ser um fator de desempenho real, especialmente no início, pode haver algum desempenho nisso. Acho que todos provavelmente chegarão a um estágio semelhante em algum momento. Não sei se será antes da primeira corrida ou quando será".

Tambores de combustível do lado de fora da garagem da Ferrari Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Uma coisa interessante que eu não sei se foi compreendida é que, se você deixar de lado o fato de que ele precisa ser sustentável, os regulamentos de combustível mudaram mais este ano do que provavelmente nos últimos 25 anos. Portanto, trata-se de uma formulação completamente nova e, além disso, precisa ser sustentável. Todas as empresas petrolíferas merecem uma grande salva de palmas".

Embora esses combustíveis sejam dedicados à principal categoria de fórmula do automobilismo, eles estarão um pouco mais próximos da gasolina tradicional, a que usamos nas estradas, do que no passado. Isso, no entanto, não significa que os veremos nas bombas de gasolina ao longo de nossas estradas tão cedo.

"Não tenho dados de octanagem no momento", continuou Thomas. "Mas o que eles fizeram foi colocar mais restrições no combustível para torná-lo muito mais semelhante ao que você encontra nas bombas de gasolina. Portanto, há números de octanas e outros elementos que estão muito mais próximos do combustível dos carros de rua. Portanto, algumas coisas que podíamos fazer no passado, não podemos fazer agora".

"Há alguns parâmetros relacionados ao conteúdo de energia, as chamadas características de evaporação e vários componentes do combustível, e todos esses aspectos são bem próximos aos dos carros de rua. No entanto, não acreditamos que o combustível da F1 acabará em um carro de produção já no ano seguinte. Definitivamente, há questões de custo que precisam ser resolvidas para que os custos de produção possam ser reduzidos", destacou Nikolas Tombazis, gerente técnico da divisão de monopostos da FIA.

As empresas envolvidas na produção de combustível tiveram total liberdade para escolher o tipo de combustível, ou seja, sintético ou biocombustível. A única restrição que tiveram de respeitar foi a adesão às especificações definidas pela Federação Internacional de Automobilismo.

Os custos de pesquisa e desenvolvimento da gasolina aumentaram muito nos últimos meses devido à necessidade de se ter um produto eficiente, mas também capaz de permitir que o motor térmico forneça a quantidade necessária de energia.

HAMILTON perdido? Red Bull? MCLAREN? Os PIORES DO ANO na F1 2025! | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!