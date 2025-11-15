Com um déficit de 49 pontos para o líder Lando Norris com 83 em jogo nas três etapas finais da temporada 2025 da Fórmula 1, a luta de Max Verstappen pelo pentacampeonato pode chegar ao fim já no próximo final de semana, dependendo dos resultados do GP de Las Vegas.

Isso representaria uma mudança drástica do que vimos após o GP da Itália. Verstappen chegou a Monza mais de 100 pontos atrás do então líder, Oscar Piastri, e uma série de fortes resultados permitiram que ele cortasse a vantagem em mais de 60%, chegando a 36 no GP do México. E enquanto Verstappen vinha bem, as McLarens pareciam perder ímpeto.

Como Verstappen tirou 68 pontos do líder

entre Monza e Cidade do México Total Verstappen 25 25 18 33 15 116 Norris 18 6 15 18 25 82 Pastri 15 0 12 10 10 47

No entanto, o GP de São Paulo marcou a primeira vez que a série foi interrompida para o piloto da Red Bull : embora ele ainda tenha tirado pontos para Piastri, de modo que agora está apenas 25 pontos atrás do australiano, a diferença para o líder Norris aumentou novamente pela primeira vez, graças ao excelente desempenho do britânico. De um déficit de 36 pontos antes de Interlagos, Verstappen está agora a 49.

Após a etapa de Las Vegas, o 22º dos 24 GPs do calendário, restarão 58 pontos para distribuir: o GP do Catar fornecerá até 33, pois é um fim de semana sprint, enquanto a vitória em Abu Dhabi renderá os outros 25. Portanto, o acordo é simples: se Verstappen sair de Las Vegas 58 ou mais atrás de Norris, o título estará matematicamente fora de suas mãos.

Deve-se ressaltar que, se a diferença entre os dois aumentar em Las Vegas sem que Verstappen seja matematicamente eliminado, ele perderá a possibilidade de um empate nos pontos finais a seu favor.

De fato, se dois pilotos terminarem a temporada com exatamente o mesmo número de pontos, as regras estipulam que eles sejam separados de acordo com o número de vitórias, depois o número de segundos lugares, depois o número de terceiros lugares etc., até que seja possível encontrar um resultado diferente.

Hoje, o holandês tem 5 vitórias contra 7 do britânico, e 5 segundos lugares contra 8 do britânico. Se a diferença entre eles aumentar ainda mais em Nevada, isso significará que :

ou Norris terá vencido, e o cenário de um empate perfeito ainda seria favorável a Norris, que inevitavelmente teria mais vitórias (oito) mesmo se Verstappen vencesse os dois últimos GPs;

ou Norris não teria vencido, mas Verstappen, logicamente, também não teria terminado em segundo. Portanto, mesmo que Verstappen vencesse os dois últimos GPs e os dois pilotos terminassem empatados em pontos e vitórias, seria o número de segundos lugares que coroaria Norris.

Os cenários de eliminação

O GP da Austrália é o único evento de 2025 em que Lando Norris venceu e Max Verstappen terminou em segundo. Foto de: Red Bull Content Pool

Para que Verstappen seja eliminado da disputa pelo título em Las Vegas, ele teria que ceder nove pontos para Norris. Aqui está uma lista de cenários possíveis, que ocorreram em exatamente um terço das corridas já disputadas este ano:

Norris vencedor (25 pts) e Verstappen não melhor que 3º (15 pts ou menos)

>> > Esse cenário ocorreu seis vezes em 2025 (Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México e São Paulo).

Norris em 2º (18 pontos) e Verstappen não melhor que 6º (8 pontos ou menos)

>>> Esse cenário ocorreu uma vez em 2025 (no GP da Espanha, onde Verstappen terminou em quinto na pista antes de ser penalizado e classificado em décimo).

Norris em 3º (15 pts) e Verstappen não melhor que 7º (6 pts ou menos)

>>> Esse cenário exato nunca aconteceu em 2025.

Norris 4º (12 pts) e Verstappen não melhor que o 9º (2 pts ou menos)

>>> Esse cenário exato nunca ocorreu em 2025.

Norris em 5º (10 pontos) e Verstappen não melhor que o 10º (1 ponto ou menos)

>>> Esse cenário específico nunca ocorreu em 2025.

Em qualquer outro cenário, Verstappen permanecerá na luta pelo título até o Catar.

Norris pode ser coroado campeão em Las Vegas?

Se Lando Norris for coroado em 2025, não será antes do Qatar. Foto de: Mario Renzi - Fórmula 1 - Getty Images

Não. Mesmo na improvável hipótese de Norris vencer e nem Piastri nem Verstappen marcarem pontos, o britânico não teria uma vantagem de pontos suficiente para ser matematicamente coroado.

Na verdade, sua vantagem máxima sobre o vice-líder no final de Las Vegas só poderia ser de 49 pontos, quando, como já dissemos, ainda haveria 58 pontos em disputa.

No momento em que escrevemos este artigo, o título não será decidido até o Grande Prêmio do Catar (28 a 30 de novembro).

No entanto, há um cenário em que Norris poderia perder a liderança em Nevada: se Piastri vencer e Norris não marcar mais de um ponto. Nesse caso, o australiano estaria à frente por um ponto, ou empatado, mas à frente em vitórias (oito contra sete).

Em poucas palavras

Aqui está o que você precisa lembrar antes de Las Vegas:

Verstappen será eliminado da corrida pelo título se perder nove pontos ou mais para Norris.

Se Verstappen terminar à frente de Norris, ele permanecerá na disputa pelo título.

Se Norris não terminar entre os 5 primeiros, Verstappen permanecerá na disputa pelo título.

Norris não será coroado campeão em Las Vegas.

