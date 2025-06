Nos últimos quatro anos ou mais, o mundo da Fórmula 1 tem elogiado, com razão, Max Verstappen. Não insultaremos ninguém ao mencionar os (muitos) feitos de glória ou a (já imensa) lista de conquistas do holandês. Ele mostra regularmente seu talento para o público, seja esmagando uma temporada em uma escala sem precedentes, conquistando uma pole ou vitória improvável ou realizando uma manobra de ultrapassagem incrível. Verstappen sabe como fazer jus ao imenso dom para corridas.

Não precisaremos voltar muito para ilustrar isso: a ultrapassagem sobre Oscar Piastri na largada de Ímola é uma joia, uma ação que poucos pilotos poderiam realizar com tanta maestria. Foi uma demonstração da ousadia, confiança, precisão, visão e da habilidade que o holandês é capaz de mobilizar para atingir seus objetivos.

Porém, há um lado sombrio em Verstappen. Um lado que ele mesmo não esconde, mas que muitos na mídia, na equipe - especialmente na equipe - e os fãs fingem não conhecer ou fingem acreditar que é outra coisa. E esse lado sombrio ressurgiu novamente no domingo, em um momento de intensa pressão.

Em um ato que nenhuma pessoa honesta pode considerar como algo que não seja deliberado, Verstappen - tendo sido instruído pela equipe a ceder a posição para George Russell - reduziu a velocidade para deixar o britânico se aproximar dele na parte externa da curva 5, antes de acelerar novamente para cruzar sua trajetória e atingí-lo. Esse foi um comportamento deliberado, sem qualquer dúvida ou nuance possível, e ainda assim foi tratado pelos comissários apenas com uma penalidade quase idêntica àquela que seria imposta a qualquer piloto que agisse de boa fé e causasse uma colisão não intencional.

Agir assim uma vez já é um problema real, mas pode ser desculpável. Vettel não foi tão longe a ponto de exceder o limite em Baku em 2017, recebendo um stop and go de 10 segundos no processo? Não entraremos em uma lista completa de exemplos, mas não é a primeira vez que vemos Verstappen pilotar de maneira antidesportiva.

Teste de freio de Max Verstappen em Lewis Hamilton em Jeddah em 2021. Foto de: Red Bull Content Pool

Considere, por exemplo, o famoso brake test em Lewis Hamilton durante o tenso GP da Arábia Saudita em 2021 - uma tentativa grosseira, para dizer o mínimo, de fazer com que o título mundial fosse decidido pela aposentadoria do rival. Ou as manobras grosseiras e mal-intencionadas para causar o máximo de dano possível ao mesmo Hamilton durante o GP do Brasil em 2021 ou a Lando Norris durante o GP do México em 2024, mesmo que isso significasse, no caso do último, perder posições enquanto o rival direto perdia ainda mais e, em particular, uma chance real de vitória.

Não, essa não é a primeira vez de Verstappen, mas a cada uma delas fica claro: não só não faz sentido as autoridades sequer considerarem o comportamento sistemático e deliberado do holandês, como também são incapazes - seja por escolha, inconsistência ou qualquer outra coisa - de realmente ligar os pontos nesses incidentes específicos e chamar uma manobra deliberada de manobra deliberada.

Leia este modelo da decisão sobre a colisão com Russell em Barcelona, que deixou algumas pontos não muito claros: "O piloto do carro nº 1 estava claramente insatisfeito com a solicitação de sua equipe para devolver a posição. Ao se aproximar da curva 5, o carro nº 1 reduziu consideravelmente a velocidade, parecendo permitir a ultrapassagem do carro nº 63. No entanto, depois que o carro 63 ultrapassou o carro 1 na entrada da curva 5, o carro 1 acelerou repentinamente e colidiu com o carro 63. A colisão foi, sem dúvida, causada pelas ações do carro nº 1."

Além do fato de que eles estão falando sobre as ações do "carro", que é a terminologia usual, embora um tanto cômica nesse contexto, os comissários optaram por não tirar a conclusão lógica que o raciocínio dita: Verstappen agiu em todos os pontos e em todos os momentos de forma a colidir com Russell, deliberadamente, e, portanto, deveria ter sido penalizado nesse contexto de absoluta seriedade no esporte a motor.

Max Verstappen (Red Bull). Foto de: Red Bull Content Pool

No fim de semana anterior, em Mônaco, quando os comissários chegaram à conclusão de que Russell havia "deliberadamente" cortado a chicane (uma ação que era muito menos perigosa em si mesma, embora absolutamente antidesportiva), eles tiveram muito menos escrúpulos em apontar isso e - logicamente - aumentar a penalidade usual para uma curva cortada, dando ao britânico um drive-through em vez de 5 ou 10 segundos.

Nesse caso, apesar da clareza da situação, Verstappen recebeu a penalidade padrão e, portanto, uma penalidade menor do que a de Russell em Monte-Carlo. Bem, não exatamente padrão, pois em vez dos dois pontos habituais na superlicença, ele recebeu três. Vai entender...

Verstappen é um personagem que divide opiniões e isso se tornou ainda mais verdadeiro desde a estreia na F1, com a exposição que recebeu rapidamente, aos 17 anos de idade. No entanto, muitas pessoas pensam, ou fingem pensar, que isso se deve simplesmente ao fato do comportamento na pista ser rude (não necessariamente perdoável) um sinal de total determinação para vencer.

Porém, na realidade, o que é frequentemente criticado é que as ações vão além: o comportamento na pista é frequentemente altamente problemático e - quase assumido quando você ouve ou lê algumas de suas falas depois - antidesportivo (e isso, por outro lado, é muito mais raro).

A ação em Barcelona, que alguns não hesitarão em descartar como um caso de explosões "por acaso", é apenas uma de uma série de situações em que, diante de uma clara má conduta e comportamento antidesportivo, o piloto da Red Bull não recebeu a sanção que merecia.

Como esse problema persiste há muito tempo, parece difícil acreditar que o tetracampeão mundial - já imbuído de uma confiança inabalável em si mesmo e em seus pontos fortes - não tenha percebido que, afinal de contas, até agora não houve realmente nenhuma desvantagem em agir dessa forma, desde que ele se certifique de que pode se dar melhor, seja lá o que isso signifique.

A sanção caso a caso nunca foi suficiente, como demonstrou o gesto insano em Barcelona e Verstappen, como é tão bom em fazer de vez em quando, aproveita as brechas do sistema para se autorizar, quando julgar necessário, a ultrapassar alegremente os limites.

Não estamos falando aqui sobre se uma ultrapassagem foi feita com as quatro rodas fora da pista, se você desviou durante a frenagem para se defender ou se alguém chegou primeiro à linha em uma curva. Estamos falando de colisões deliberadas e ações antidesportivas em veículos de 800kg que às vezes ultrapassam 300km/h.

O problema de Verstappen é sério e teremos que ficar de olho nele.

