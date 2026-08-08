Análise de meio de ano: Aston Martin busca redenção após desastre surpreendente no início de 2026 da F1

Quando Lawrence Stroll começou a montar sua 'superequipe', na novíssima sede de última geração em Silverstone, liderada pelo guru do design Adrian Newey, esperava-se que a Aston Martin usasse a redefinição das regras de 2026 para liderar a Fórmula 1 com facilidade.

Porém, nem ele nem qualquer outra pessoa no time tinha em mente o quão ruim seria esse início de temporada. Entre o desenvolvimento atrasado do carro de 2026 e as dificuldades da Honda, a Aston Martin esteve em desvantagem desde o primeiro dia, sem conseguir completar mais do que algumas voltas consecutivas na Austrália devido a problemas incapacitantes de vibração ligados à unidade de potência e à sua integração com o chassis.

As fraquezas

O início calamitoso da Aston em 2026 remonta ao início de 2025, quando a chegada tardia de Newey e a mudança da equipe para um novo túnel de vento obrigaram, na prática, o time a começar do zero com o projeto de 2026, enfrentando um atraso de três a quatro meses em relação aos rivais.

No início de um novo ciclo regulamentar, uma desvantagem aerodinâmica desse tipo é difícil de superar. Combinado com um processo difícil de construção do carro, o AMR26 chegou tarde, com excesso de peso e subdesenvolvido, falhando o início do shakedown de Barcelona.

A verdadeira dimensão dos problemas do carro era mais difícil de compreender porque a unidade de potência Honda mal conseguia funcionar sem queimar a bateria. Não conseguir rodar mais do que algumas voltas de cada vez atrasou ainda mais a compreensão da equipe sobre seus problemas, um ciclo vicioso que se perpetuou ao longo das primeiras etapas da temporada, quando vibrações incapacitantes continuaram limitando a rodagem do time.

Photo by: Aston Martin Racing

As coisas começaram a melhorar com a primeira distância completa, com Alonso no Japão, mas a falta de força do motor Honda expôs a equipe especialmente em circuitos de alta velocidade, com a Aston Martin presa na última fila do grid na maioria das vezes.

A equipe enfrentou a difícil decisão de guardar as atualizações do carro até que pudessem fazer uma diferença significativa na sua competitividade, em vez de as introduzir gradualmente com pouco efeito. Foi, de todos os pontos de vista, a decisão certa, mas transformou as primeiras 11 corridas numa longa e dolorosa luta, à medida que ficavam ainda mais atrás dos concorrentes do meio do pelotão que melhoraram os carros.

Os pontos fortes

Infelizmente, esta seção é bastante curta, mas a equipe merece respeito por ter persistido. Pode não ser visível aos olhos do público, mas times do fundo do grid trabalham tanto como qualquer outro, se não mais, para buscar sair do abismo.

Um ponto afortunado num GP de Mônaco repleto de penalizações foi uma recompensa vazia, mas ainda assim uma recompensa. Quando uma equipe está numa posição tão desastrosa, é importante celebrar qualquer pequena vitória possível em vez de destruir a própria moral todos os fins de semana.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Entretanto, a fábrica apresentou uma especificação B muito melhor na Hungria, uma remodelação em grande escala que reduziu em raros dois segundos o déficit para os carros da frente, o suficiente para colocar Fernando Alonso e Lance Stroll de volta ao coração do meio do pelotão, à frente da Cadillac e da Williams.

Combinado com um motor Honda mais potente, que chega na primeira corrida após a pausa, na Holanda, isso prepara a Aston Martin para uma segunda metade da temporada em que pode realmente competir, em vez de apenas aparecer. Uma plataforma para crescer pensando em 2027, talvez.

"Estávamos dependendo de ferramentas e processos que tinham sido remendados e improvisados durante anos. Era possível rastrear alguns deles até aos primórdios da Jordan, que tinha sede aqui em Silverstone, muito antes de a Aston Martin voltar ao grid. A certa altura, um sistema que é apenas remendo sobre remendo deixa de ser adequado ao propósito", disse Newey.

"O resultado foi uma construção do carro muito frustrante. As peças não foram encomendadas no momento certo e não porque as pessoas não estivissem fazendo seu trabalho, mas porque o sistema ao seu redor era falho", concluiu.

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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