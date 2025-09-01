ANÁLISE F1: A luta pelo título de 2025 acabou?

É difícil argumentar: depois do GP da Holanda de Fórmula 1, Oscar Piastri surgiu como o claro favorito ao título de 2025. Com outro desempenho dominante convertido em vitória, o australiano lidera o campeonato por 34 pontos - a maior margem até agora neste ano.

Com essa vantagem e apenas nove corridas pela frente, Piastri não precisa vencer todos os finais de semana. O simples fato de terminar logo atrás de Lando Norris na maioria das ocasiões seria suficiente para garantir seu primeiro campeonato mundial em apenas sua terceira temporada de F1.

Mas será que isso significa que o título já está decidido? Ou Norris ainda pode encontrar uma maneira de dar a volta por cima? Os jornalistas do Motorsport.com compartilham suas opiniões.

Todos os outros parecem estar desistindo, Norris não deveria se juntar a eles - Stuart Codling

A falta de energia no paddock após as férias de verão tem sido outra coisa. É como se a maioria das pessoas que trabalham na F1 já tivesse descartado esta temporada e preferisse ter ficado na praia.

Não há uma única coletiva de imprensa sem que alguém arraste o assunto do aqui e agora para 2026, como um indivíduo exigente que está sempre passando o dedo pelo Tinder na esperança de encontrar uma oferta melhor.

Com isso em mente, eu elogio Lando Norris por dizer que ele "vai se esforçar" nas corridas restantes da temporada. Qual é a pior coisa que pode acontecer?

No fim de semana, Toto Wolff deu uma entrevista que não foi nada sincera. Nela, ele disse que um de seus arrependimentos foi não ter deixado seus pilotos "simplesmente correrem" no final de 2016, após a falha de motor de Lewis Hamilton durante o GP da Malásia.

Você deve se lembrar de que, na época, Lewis começou a murmurar obscuramente sobre estar sendo sabotado, o que aumentou o turbilhão de rancor em torno da Mercedes e de seus pilotos. Toto acha que, como o campeonato de construtores estava quase pronto (na próxima rodada) e o título de pilotos também estava indo na direção da Mercedes (Nico Rosberg liderava Hamilton por 288 pontos a 265, com Daniel Ricciardo em um distante terceiro lugar, com 204), ele teria poupado muita angústia e preocupação se tivesse deixado seus pilotos livres.

Portanto, Norris deveria simplesmente fazer isso, e o chefe de equipe Andrea Stella deveria ser menos rígido com as "regras papaia". Afinal de contas, não estamos em uma situação como a de 2007, quando a McLaren se autodestruiu e deixou Kimi Raikkonen levar a prata na última etapa...

É difícil ver um caminho de volta - Filip Cleeren

Até o momento, a batalha entre Piastri e Norris tem sido bem equilibrada, já que nenhum dos pilotos está realmente na liderança. Um erro aqui, uma rajada de vento ali. Em qualquer fim de semana, é quase impossível prever qual carro da McLaren terá a vantagem, o que tornou a luta pelo título intrigante de acompanhar, apesar do domínio da equipe.

Essa batalha acirrada também é a razão pela qual estou achando difícil ver um caminho de volta para Norris. Até o momento, ele tem sido o menos consistente dos dois, cometendo mais erros do que Piastri, que tem sido quase perfeito. Isso dificultará a recuperação de uma média de quatro pontos por fim de semana.

Salvo algum infortúnio, o australiano ainda não nos deu nenhuma indicação de que não vai simplesmente agarrar essa oportunidade com as duas mãos. Supondo que a dupla dividirá a maior parte das vitórias nas corridas restantes, isso significa que Norris precisará de nove finais de semana perfeitos, algo que ele ainda não conseguiu fazer nesta temporada.

Norris precisa manter a calma - Oleg Karpov

A reação imediata de Norris após Zandvoort foi dizer: "Posso me acalmar e seguir em frente". Isso foi compreensível - tanto o sentimento em si quanto o fato de ele ter dito isso apenas alguns minutos depois de abandonar a corrida. Mas, na manhã seguinte, ele pode muito bem refletir sobre isso de forma diferente.

Não havia nada que ele pudesse fazer sobre o que aconteceu em Zandvoort. A diferença agora é: 34 pontos. Para reverter essa situação, Norris precisaria vencer cinco corridas seguidas, com Piastri terminando em segundo em cada uma delas. Isso simplesmente não vai acontecer. Não com Piastri - ele é simplesmente bom demais para permitir isso, e muito sensato para começar a jogar pelo seguro apenas para levar o título para casa. Ele sabe que o tiro pode sair pela culatra com a mesma facilidade.

Então, será que a abordagem "apenasse esforce" é a correta? À primeira vista, sim - parece que sua única opção é se esforçar mais, correr mais riscos e tentar superar Piastri em cada pista. Mas isso também pode ser a receita para o desastre. Pense em Sebastian Vettel em 2018: depois de se acidentar em Hockenheim, ele começou a forçar as coisas e perdeu o campeonato muito antes do que deveria. Provavelmente, ele teria perdido o campeonato de qualquer maneira, pois a Ferrari estava em baixa, mas Norris não tem esse problema. Ele tem o mesmo maquinário que seu rival - e isso continua sendo uma constante.

Ainda há muitas corridas pela frente. Piastri pode parecer imperturbável, mas basta um pequeno erro - como seu deslize em Melbourne - ou uma falha técnica para que a diferença diminua novamente. É claro que Norris não pode contar com isso. Mas se ele se esforçar demais, corre o risco de desperdiçar suas chances de título antes mesmo que essa oportunidade chegue.

Quando Norris faz tudo em conjunto, ele pode vencer seu companheiro de equipe. O desafio é manter a mesma abordagem, sem exagerar. Correr riscos desnecessários agora não o deixará mais perto do título.

Não, mas ficou muito mais difícil - Ben Vinel

Esta é uma longa temporada, e uma diferença de 34 pontos não é intransponível de forma alguma. Mas, com base na dinâmica dos pilotos da McLaren, há poucos motivos para acreditar em Norris.

Uma diferença tão grande - mais de uma vitória em um GP - não precisa ser extremamente significativa em uma temporada de reviravoltas. Aqui, Norris está enfrentando seu próprio companheiro de equipe, e Piastri demonstrou um nível de consistência que ninguém, exceto Max Verstappen, alcançou nos últimos anos. Desde que o australiano saiu da pista no Albert Park, ele tem sido uma força inabalável na frente do pelotão.

Enquanto isso, Norris cometeu um erro caro e de grande visibilidade ao colidir desnecessariamente com Piastri em Montreal, e também deu alguns passos em falso sob pressão no Q3 - exatamente quando era mais importante.

Para que o britânico de 25 anos tenha uma chance de conquistar o título, ele precisa ser impecável no restante da temporada. Só assim o destino poderá favorecê-lo, com um raro erro de Piastri ou uma falha no carro equilibrando as coisas entre os dois pilotos.

Piastri não é intrinsecamente mais rápido que Norris. Mas a mente de Norris pode fazer a diferença.

