ANÁLISE F1: Alpine evolui em 2026, mas perde força na briga do pelotão intermediário

De todas as equipes que 'descartaram' 2025 ou mudaram o foco para 2026 cedo, a Alpine é, na verdade, a que viu os maiores benefícios dessa abordagem na Fórmula 1. Impulsionada por motores Mercedes, teve um forte início de temporada, mas perdeu terreno pois foi alcançada pelas rivais antes da pausa, estando em sexto lugar, cinco pontos atrás da RB.

Pontos fortes

Pierre Gasly e Franco Colapinto foram recompensados por suportarem uma temporada dolorosa em 2025. Este ano, a Alpine começou sua trajetória como cliente da Mercedes com um pacote muito mais competitivo e, depois de uma estreia difícil em Melbourne, sem um fim de semana limpo e com dificuldades para dominar a unidade de potência, a equipe de Enstone passou a dominar o pelotão intermediário.

O A526 apareceu regularmente no Q3, especialmente nas mãos de Gasly, enquanto a equipe marcou pontos consecutivos nos primeiros sete GPs. Essa sequência culminou em um pódio controverso do francês em Mônaco, que inicialmente foi negado devido a penalidades de tempo, mas depois foi revertido por causa de um recurso do time de Enstone.

Gasly deu continuidade à sua impressionante forma de 2025, a qual passou em grande parte despercebida por causa de quão ruim era o carro. Enquanto isso, Colapinto também ganhou confiança, o que o tornou uma presença mais estável no pelotão intermediário e amenizou as dúvidas em torno de seu futuro a longo prazo.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pontos fracos

De forma semelhante à Haas, a Alpine começou forte, mas desde então foi alcançada pelo restante do pelotão intermediário. Perdeu seu status de 'melhor do resto' para uma Racing Bulls impressionantemente consistente, que continuou acumulando pontos para superar a Alpine e chegar ao quinto lugar no campeonato de construtores na Hungria. Além disso, também viu a Alpine dar grandes passos.

De presença regular no Q3, a Alpine teve de lutar para chegar ao Q2 na Hungria, um resultado de estar fora de sintonia com o restante do pelotão intermediário em termos de atualizações e, portanto, carecer de downforce. O próximo grande pacote é esperado em Zandvoort, logo após a pausa, e deve dar uma ideia mais clara de se a Alpine poderá ou não recuperar a vantagem na reta final.

Flavio Briatore and Steve Nielsen, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"A Racing Bulls pontuar com os dois carros novamente nos derrubou para sexto na classificação. Simplesmente temos de admitir que eles fizeram um trabalho melhor nesta fase do ano. Sabemos que desenvolvimentos e atualizações estão chegando muito em breve, e precisamos dar grandes saltos, dos quais sabemos que somos capazes", falou Briatore.

"Precisamos usar esse sentimento como motivação extra em Enstone para virar o jogo. Não temos sido bons o suficiente recentemente, mas ainda resta metade da temporada e o que mais importa é onde terminamos no final", concluiu o italiano.

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