ANÁLISE F1: Alpine traz asa traseira inovadora para 2026; entenda
Equipe de Enstone tem uma longa história de interpretar os regulamentos de forma diferente
Foto de: Formula 1
Alpine precisa virar a página em sua história. O 'chefe' da equipe, Flavio Briatore, insistiu na troca dos motores Renault para Mercedes, eliminando uma desculpa antiga para seu desempenho abaixo do esperado. A equipe de Enstone terminou o ano passado na última posição do campeonato de construtores, e seus engenheiros responderam explorando o novo regulamento da Fórmula 1 com curiosidade e criatividade, incluindo uma solução inovadora para a asa traseira.
O A526, supervisionado por David Sanchez, tem a ambição de levar a marca francesa ao patamar que uma equipe de fábrica deve alcançar, após sua temporada extremamente difícil em 2025.
Uma das razões apontadas para a baixa pontuação da última temporada, além da unidade de potência, foi uma mudança precoce de foco para se dedicar exclusivamente ao desafio de 2026 – e esta semana tivemos a primeira oportunidade real de ver os resultados.
O carro não segue as tendências predominantes de design e apresenta várias soluções intrigantes que certamente vão gerar debate, já que a suspensão dianteira é do tipo pull-rod – um caminho que apenas a novata Cadillac adotou. O conceito foi abandonado por outros (McLaren, Red Bull e Ferrari, para citar as principais equipes), que retornaram a uma configuração push-rod mais convencional.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Alpine
O carro francês demonstra algumas ideias interessantes que merecem uma análise mais detalhada. Os aerodinamicistas de Sanchez também testaram um sistema para ativar a asa móvel traseira de uma forma inteligente, diferente do restante do grid: o atuador abaixa a borda de fuga da seção móvel, em vez de levantar a dianteira.
As placas finais da asa traseira também merecem um olhar mais cuidadoso. Na parte superior, elas são ligeiramente curvadas para fora para aumentar a capacidade de fluxo da asa traseira, que deve ser projetada dentro de uma caixa regulatória muito pequena. É um sinal de que os engenheiros estão lidando com as complexidades de encontrar um bom equilíbrio com a dianteira sob este novo conjunto de regras.
Franco Colapinto in the Alpine A526 on the first day of the Barcelona shakedown. Note the unusually long and tapered sidepod profile, with a bulge for the mandatory side-impact spur
Photo by: Alpine
A entrada do radiador está posicionada muito à frente em relação ao espigão lateral anti-intrusão, que se projeta ligeiramente do sidepod e é integrado a um perfil que permanece destacado do próprio sidepod. No terceiro dia, já havíamos visto as primeiras mudanças, e mais virão com o desenvolvimento contínuo.
O A526 mantém uma seção superior oca no sidepod, enquanto no terceiro dia de testes em Barcelona a tampa do motor foi aberta para ajudar a ventilar o ar quente da unidade de potência construída em Brixworth.
Alpine A526: front wing detail featuring the flow conditioning vanes
Photo by: Formula 1
No bargeboard localizado atrás da roda dianteira, apareceu uma segunda barra de suporte – que não estava presente no primeiro dia de testes. Mas os condicionadores de fluxo sob a asa dianteira foram mantidos, ecoando conceitos do passado recente, que haviam sido proibidos pelas regulamentações anteriores.
