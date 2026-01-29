ANÁLISE F1: Alpine traz asa traseira inovadora para 2026; entenda

Alpine precisa virar a página em sua história. O 'chefe' da equipe, Flavio Briatore, insistiu na troca dos motores Renault para Mercedes, eliminando uma desculpa antiga para seu desempenho abaixo do esperado. A equipe de Enstone terminou o ano passado na última posição do campeonato de construtores, e seus engenheiros responderam explorando o novo regulamento da Fórmula 1 com curiosidade e criatividade, incluindo uma solução inovadora para a asa traseira.

O A526, supervisionado por David Sanchez, tem a ambição de levar a marca francesa ao patamar que uma equipe de fábrica deve alcançar, após sua temporada extremamente difícil em 2025.

Uma das razões apontadas para a baixa pontuação da última temporada, além da unidade de potência, foi uma mudança precoce de foco para se dedicar exclusivamente ao desafio de 2026 – e esta semana tivemos a primeira oportunidade real de ver os resultados.

O carro não segue as tendências predominantes de design e apresenta várias soluções intrigantes que certamente vão gerar debate, já que a suspensão dianteira é do tipo pull-rod – um caminho que apenas a novata Cadillac adotou. O conceito foi abandonado por outros (McLaren, Red Bull e Ferrari, para citar as principais equipes), que retornaram a uma configuração push-rod mais convencional.

O carro francês demonstra algumas ideias interessantes que merecem uma análise mais detalhada. Os aerodinamicistas de Sanchez também testaram um sistema para ativar a asa móvel traseira de uma forma inteligente, diferente do restante do grid: o atuador abaixa a borda de fuga da seção móvel, em vez de levantar a dianteira.

As placas finais da asa traseira também merecem um olhar mais cuidadoso. Na parte superior, elas são ligeiramente curvadas para fora para aumentar a capacidade de fluxo da asa traseira, que deve ser projetada dentro de uma caixa regulatória muito pequena. É um sinal de que os engenheiros estão lidando com as complexidades de encontrar um bom equilíbrio com a dianteira sob este novo conjunto de regras.

A entrada do radiador está posicionada muito à frente em relação ao espigão lateral anti-intrusão, que se projeta ligeiramente do sidepod e é integrado a um perfil que permanece destacado do próprio sidepod. No terceiro dia, já havíamos visto as primeiras mudanças, e mais virão com o desenvolvimento contínuo.

O A526 mantém uma seção superior oca no sidepod, enquanto no terceiro dia de testes em Barcelona a tampa do motor foi aberta para ajudar a ventilar o ar quente da unidade de potência construída em Brixworth.

No bargeboard localizado atrás da roda dianteira, apareceu uma segunda barra de suporte – que não estava presente no primeiro dia de testes. Mas os condicionadores de fluxo sob a asa dianteira foram mantidos, ecoando conceitos do passado recente, que haviam sido proibidos pelas regulamentações anteriores.

