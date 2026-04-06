Não foi nenhuma surpresa que George Russell fosse apontado como o favorito das casas de apostas para o título de 2026 da Fórmula 1 antes mesmo do início da temporada, tendo em vista o desempenho da Mercedes nos testes de pré-temporada.

Poucos concordavam com a ordem esperada a partir daí: alguma combinação de Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri ocupava o segundo e o terceiro lugares nas previsões da pré-temporada, e algumas casas de apostas chegaram a incluir Fernando Alonso entre os favoritos.

Kimi Antonelli, por sua vez, nunca foi realmente considerado por tais bets. No entanto, ele agora está diante de nós com uma vantagem de nove pontos no campeonato, com duas vitórias contra uma de Russell. E, claro, Russell tem enfrentado adversidades até agora nas primeiras etapas, mas o desempenho de Antonelli sugere que o jovem italiano merece sua liderança inicial.

Quando Antonelli chegou à F1 no ano passado, foi recebido com tanto entusiasmo quanto ceticismo. A Mercedes teve que fazer um equilíbrio delicado ao gerenciar as expectativas; a equipe esperava que seu jovem talento de longa data fosse um potencial campeão no futuro, mas manteve o desejo de não colocar pressão precoce sobre ele.

A equipe queria permitir que Antonelli crescesse sob os holofotes da F1, sabendo que o campeonato está repleto de 'diamantes-campeões' que nunca foram adequadamente lapidados.

Embora Russell continue sendo o favorito, Antonelli tem estado muito mais próximo dele do que o esperado. Mas até que ponto eles estão empatados, e qual piloto é mais rápido? Vamos dar uma olhada — com a ressalva de que a amostragem de 2026 não é particularmente extensa no momento.

Ritmo de uma volta: Russell tem uma vantagem mínima

A vantagem de Russell na qualificação nas últimas três etapas equivale a cerca de um décimo no total Foto: Clive Mason / Getty Images

No momento, os dois pilotos da Mercedes estão muito próximos. A maneira mais fácil de analisar o ritmo comparável em uma volta está nos 'supertempos', nos quais se pega a volta mais rápida marcada por um piloto e se compara como uma porcentagem em relação ao tempo mais rápido absoluto.

Na Austrália, Russell conquistou a pole com Antonelli a pouco menos de 0s3 de distância, contribuindo para uma diferença de 0,373% entre os dois. E, embora Antonelli tenha conquistado a pole no GP da China (ajudado por problemas mecânicos de Russell durante o Q3), os tempos da quali sprint foram mais rápidos.

Aqui, Russell novamente se destacou por pouco menos de 0s3, desta vez com uma diferença de 0,313%. A pole de Antonelli no Japão foi por uma margem semelhante, colocando-o 0,336% à frente de seu companheiro de equipe mais experiente.

No geral, a diferença de Russell em relação ao tempo teórico ideal (100%) é de 0,112%, enquanto Antonelli está a 0,230% do tempo teórico de 100%.

Supondo uma volta ideal de 1m30s000, Russell registraria 1min30s101 contra 1m30s207 de Antonelli. Isso gera uma margem mínima de 0s106, que pode ser facilmente superada por uma saída de curva ligeiramente melhor ou alguns quilômetros por hora a mais na velocidade máxima em uma reta.

Ritmo de corrida: Antonelli à frente por menos de um décimo por volta

Medir o ritmo de corrida absoluto entre os dois pilotos é um pouco mais difícil, já que ambos os pilotos da Mercedes se viram no meio do pelotão nas primeiras voltas.

Largadas duvidosas têm sido um problema persistente e parecem ser endêmicas à equipe; nem mesmo a McLaren, equipada com motor Mercedes, teve tantas dificuldades na largada no Japão (embora isso não tenha acontecido com frequência ao longo de 2026...).

O que podemos fazer é comparar as etapas em que ambos os pilotos estavam em pista livre. Isso exclui grande parte do Japão, já que Russell passou a maior parte da prova disputando com os carros da McLaren e da Ferrari, mas podemos analisar as duas etapas na Austrália e na China, quando os dois carros já haviam ultrapassado o resto do pelotão ou tinham diferença o suficiente para não serem afetados pelos carros à frente.

A partir da volta 20 na Austrália, os períodos de safety car virtual já haviam passado e os monopostos da Ferrari (que ainda não haviam feito pit stop até aquele momento) estavam suficientemente à frente, enquanto isso só se aplica na China depois que Russell assumiu a segunda posição na volta 29.

No caso do período entre a volta 21 e o final da corrida na Austrália — após excluir as voltas 33 e 34, com VSC — Antonelli registrou tempos médios de 1min22s958, enquanto Russell teve média de 1min23s057. Ao longo dessas voltas, Antonelli foi 3s543 mais rápido que Russell no total, o que equivale a cerca de 0s1 por volta.

Antonelli x Russell, GP da Austrália de 2026, voltas 21 à 58

Volta Antonelli Russell Dif. 21 82,781 82,67 0,111 22 82,862 82,892 -0,03 23 82,582 82,828 -0,246 24 83,222 83,466 -0,244 25 84,545 82,879 1,666 26 83,138 83,093 0,045 27 83,103 83,188 -0,085 28 83,03 83,39 -0,36 29 82,968 83,486 -0,518 30 82,889 83,272 -0,383 31 82,88 83,147 -0,267 32 83,239 83,54 -0,301 35 83,292 83,017 0,275 36 82,865 82,729 0,136 37 82,966 82,839 0,127 38 82,989 82,863 0,126 39 82,921 82,738 0,183 40 82,672 82,915 -0,243 41 82,928 83,073 -0,145 42 82,942 83,054 -0,112 43 83,015 82,893 0,122 44 83,079 82,856 0,223 45 83,123 83,477 -0,354 46 83,038 83,751 -0,713 47 83,066 83,033 0,033 48 82,992 83,034 -0,042 49 83,245 82,844 0,401 50 82,903 83,087 -0,184 51 82,625 82,762 -0,137 52 82,558 83,106 -0,548 53 82,613 83,069 -0,456 54 82,842 83,1 -0,258 55 82,928 82,67 0,258 56 82,603 82,757 -0,154 57 82,417 83,188 -0,771 58 82,653 83,351 -0,698

Vamos considerar o GP da China a partir da volta 30, a primeira volta “limpa” com Russell à frente dos SF-26. Vamos excluir o deslize de Antonelli na volta 53, onde o nervosismo de estar na liderança talvez tenha falado mais alto e resultado em um travamento de rodas na curva 14; afinal, trata-se de uma anomalia estatística.

Antonelli tem uma vantagem mínima no ritmo de corrida até agora em 2026 Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A média de volta de Antonelli nesse período, sem contar a volta 53, é de 1min35s869; a média de Russell é de 1min35s860. Assim, Russell foi apenas 0s2 mais rápido ao longo de todo o período de 26 voltas, ou 0s009 por volta.

Antonelli x Russell, GP da China de 2026, voltas 30 à 56

Volta Antonelli Russell Dif. 30 96,166 96,438 -0,272 31 96,108 96,207 -0,099 32 95,983 95,977 0,006 33 96,443 96,107 0,336 34 96,021 95,852 0,169 35 96,037 96,162 -0,125 36 96,014 95,914 0,1 37 96,159 95,531 0,628 38 95,526 95,529 -0,003 39 95,494 95,497 -0,003 40 96,15 95,636 0,514 41 95,343 95,641 -0,298 42 95,93 96,661 -0,731 43 95,936 95,644 0,292 44 95,332 95,542 -0,21 45 95,528 95,677 -0,149 46 95,282 96,407 -1,125 47 95,501 95,668 -0,167 48 95,706 96,095 -0,389 49 95,523 95,87 -0,347 50 95,659 95,681 -0,022 51 96,011 95,531 0,48 52 95,275 95,547 -0,272 54 96,176 96,457 -0,281 55 96,378 95,695 0,683 56 96,929 95,4 1,529

Com os dados que temos disponíveis, houve muito pouca diferença entre os dois pilotos em termos de desempenho nas primeiras etapas do campeonato.

Sem o benefício de voltas simultâneas representativas em pista livre no Japão, perdemos mais um dado, mas basta dizer que Antonelli parecia ter sido mais forte no geral ao longo do fim de semana.

As mudanças de configuração feitas por Russell antes da classificação prejudicaram o comportamento do W17, algo com que ele teve de lidar durante todo o GP, e seu azar foi agravado quando Antonelli se beneficiou do safety car.

Mas a sorte funciona nos dois sentidos e, se Antonelli não tivesse ficado em 'stall' após perder o ponto de engate da embreagem na largada, seria razoável supor que ele teria saído à frente de seu companheiro de equipe.

No fim das contas, estamos diante de uma diferença entre os dois pilotos de talvez cerca de um décimo, e isso pode pender para qualquer lado, considerando o fim de semana e os pontos fortes de cada um.

No entanto, as habilidades de Antonelli nas três primeiras pistas do calendário não estavam sendo questionadas; ele terminou entre os seis primeiros em todas as três na estreia, em 2025.

O verdadeiro teste decisivo surgirá assim que a 'perna' europeia começar. Russell tem vasta experiência nos circuitos do 'velho continente', enquanto Antonelli teve dificuldades para se adaptar devido à mudança da Mercedes para um pacote de suspensão anti-lift que tirou o conforto do então novato com o carro.

Se Antonelli quiser se tornar o campeão mais jovem da história da F1 e se juntar ao astro do tênis Jannik Sinner na liderança da atual onda de jovens talentos esportivos da Itália, ele terá alguns demônios na Europa para exorcizar.

Russell, por sua vez, precisa se destacar e afirmar sua autoridade como piloto sênior da Mercedes se quiser aproveitar sua melhor oportunidade até agora. Não há quase nada separando os dois neste momento.

Russell e Antonelli estão lado a lado... por enquanto Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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