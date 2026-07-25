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ANÁLISE F1: Antonelli pode revidar contra Ferrari na Hungria?

Apesar da liderança da Ferrari nos dois treinos livres, as simulações de corrida mostram uma disputa mais intensa na frente

Kevin Hermann
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

À primeira vista, a Ferrari teve um dia impressionante de treinos no GP da Hungria de Fórmula 1. A Scuderia dominou ambas as sessões de sexta com uma vantagem de cerca de meio segundo sobre seus adversários mais próximos. No entanto, as aparências enganam, já que a disputa parece, na verdade, estar muito mais acirrada do que as tabelas de tempos sugerem.

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As simulações de corrida com alta carga de combustível no final do TL2 mostraram um quadro completamente diferente. Líder do campeonato, Kimi Antonelli, que teve que abandonar sua simulação com pneus macios após uma bandeira vermelha e um erro em sua segunda tentativa, apresentou com facilidade o melhor ritmo em voltas longas de todo o grid.

Ajustado para diferentes durações de stints e compostos de pneus, o italiano foi, em média, 0s46 por volta mais rápido que Charles Leclerc, da Ferrari, cuja simulação de corrida foi tudo menos consistente.

Para onde foi o ritmo de corrida da Ferrari?

A grande questão agora é: por que a Ferrari parecia tão forte em volta lançada, mas teve tantas dificuldades nas long runs? Essa é precisamente a questão que a Scuderia analisará durante suas reuniões, a fim de otimizar a configuração para o restante do fim de semana.

A simulação de Lewis Hamilton (média de +0s67) também esteve longe de ser convincente. Tanto o piloto da McLaren, Lando Norris (+0s52), quanto George Russell, na segunda Mercedes (+0s61), foram mais rápidos na simulação de corrida.

O quadro parecia um pouco diferente no TL1. Nela, a simulação de Hamilton foi cerca de 0s4 por volta mais rápida que a de Russell. No entanto, a verdadeira referência da Mercedes na Hungria parece ser, mais uma vez, Antonelli, que ficou de fora da sessão de abertura enquanto Frederik Vesti assumia o volante.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Assim como a Ferrari, será que a Red Bull só é rápida em uma volta?

Um padrão semelhante também se observou na Red Bull. Max Verstappen terminou em segundo lugar na primeira sessão de treinos e em quarto na segunda, mas, assim que os carros passaram a rodar com cargas pesadas de combustível, a dupla da Red Bull também teve dificuldades para manter o ritmo.

Isack Hadjar perdeu, em média, 0s79 por volta para Antonelli durante as simulações, enquanto seu companheiro de equipe, Verstappen, ficou 0s82 mais lento. Ao contrário da Ferrari, porém, o ritmo da Red Bull nas simulações do TL1 já haviam dado poucos motivos para otimismo.

Como resultado, a Red Bull também pode ser forçada a ajustar sua configuração mais voltada para o desempenho de corrida a partir de sábado, mesmo que o Hungaroring seja notoriamente difícil para ultrapassagens, tornando a classificação tradicionalmente muito mais importante.

Como analisar a atualização da Aston Martin?

A Aston Martin também esteve sob os holofotes na sexta-feira. A equipe chegou à Hungria com um pacote extenso de atualizações, na esperança de, no mínimo, se livrar do rótulo indesejado de ser a equipe mais lenta e se reconectar com o meio do pelotão.

Com base nas primeiras impressões, no entanto, o grande salto à frente que se esperava parece não ter se concretizado. Isso também se deve ao fato de que a diferença em relação aos concorrentes já era enorme antes mesmo disso. Nas simulações durante o TL2, Fernando Alonso foi o segundo piloto mais lento do grid, ficando 3s42 atrás por volta.

Pelo menos ele conseguiu ficar à frente de Valtteri Bottas (+3s93). No entanto, a Aston Martin continua à distância da ponta do pelotão do meio. O maior ponto fraco da equipe continua sendo a velocidade máxima: especialmente no primeiro setor, a Aston Martin perde muito tempo para seus rivais nas retas mais longas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Meio do pelotão: Audi, Racing Bulls e, em seguida, uma grande diferença?

Nico Hulkenberg (+1s25) mais uma vez impressionou na sexta-feira com um forte ritmo em simulação de corrida, assim como tem feito nos últimos finais de semana de corrida. No entanto, o alemão até agora não conseguiu converter essa velocidade em pontos.

Seu principal rival em Budapeste será a Racing Bulls (+1s46) mais uma vez. A Alpine (+2s16), por outro lado, parece estar ficando cada vez mais para trás na corrida de desenvolvimento.

A Haas (+1s94) apresentou um desempenho sólido, embora não excepcional. A sexta-feira se mostrou consideravelmente mais difícil para a Williams (+3s01): a equipe atualmente se encontra muito mais próxima da Cadillac e da Aston Martin do que a uma distância que lhe permita alcançar o top 10.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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