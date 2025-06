Pela primeira vez nesta temporada da Fórmula 1, a McLaren ficou fora do pódio. Depois de um início de campeonato dominante em termos de desempenho de corrida, com sete vitórias em nove etapas, o primeiro revés da temporada aconteceu no Canadá, interrompendo uma série positiva em que a equipe havia terminado no pódio em todas as corridas anteriores.

Um revés mais nos resultados do que no desempenho puro: se é verdade que a McLaren nunca esteve realmente na disputa pela vitória em Montreal, devido à posição de largada, é igualmente verdade que ela manteve um bom ritmo, permanecendo nas zonas superiores da classificação mesmo antes da intervenção do SC.

Isso confirma um fato importante: mesmo nos finais de semana mais difíceis, o MCL39 prova ser o carro mais versátil de todo o grid. A Mercedes passou por finais de semana muito complicados, como em Jeddah ou Ímola. A Red Bull, em algumas corridas, ficou longe do pódio e a Ferrari, muitas vezes, teve que correr atrás largando de muito longe.

Mesmo no que a própria McLaren descreveu como o fim de semana mais difícil da temporada, o MCL39 conseguiu se manter nas primeiras posições, no meio da luta pelo pódio - um resultado que, sem o duelo final entre os papaias, provavelmente estaria ao alcance. Uma situação que lembra o que aconteceu com o Red Bull RB19 em 2023, confirmando a grande versatilidade do projeto.

Não foi possível explorar a eficácia nas seções lentas

Mas o que tornou o fim de semana em Montreal o mais complicado do ano para a McLaren? A equipe de Woking sempre se destacou nos trechos lentos e era de se esperar um MCL39 sólido também no circuito canadense. No entanto, não foi esse o caso. Portanto, é importante fazer uma distinção: nem todas as curvas lentas são iguais e cada uma apresenta características e desafios diferentes.

Até dois anos atrás, as seções lentas eram uma das grandes limitações do monoposto inglês, que sofria saindo nde dianteira na aproximação: quanto mais lenta e longa a curva, maiores as dificuldades, destacando as limitações do projeto. Com o MCL38, especialmente a partir da metade da temporada, isso se tornou um dos pontos fortes da McLaren.

Hoje, quanto mais longa for uma curva lenta, mais o MCL39 pode fazer a diferença, graças à precisão e à eficiência da parte dianteira em comparação com a concorrência. No entanto, embora existam várias curvas de baixa velocidade no Canadá, elas não são longas, mas sim parada e aceleração, aprimorando qualidades como frenagem e tração, áreas em que a Mercedes sempre teve um bom desempenho em 2024.

Não é coincidência que a granulação da parte dianteira sempre tenha sido um grande problema em Montreal, não apenas por causa da pista frequentemente suja, mas também pela falta de curvas capazes de transferir tanta energia para os pneus. Como resultado, não apenas é mais difícil colocar os pneus na temperatura certa, mas a própria McLaren teve dificuldades em uma das melhores áreas.

MCL39 estava 'muito nervoso'

Isso desviou a atenção para outros aspectos, como a capacidade de frenagem e a tração — sendo as freadas um dos principais problemas da McLaren durante o fim de semana. Na classificação, Oscar Piastri perdeu terreno consistentemente nas frenagens em comparação com os adversários, conseguindo superar a Ferrari de Lewis Hamilton apenas graças a uma última chicane impecável, enfrentada, porém, assumindo grandes riscos.

Em uma pista mais traiçoeira do que pode parecer à primeira vista, o MCL39 mostrou-se nervoso desde as primeiras sessões de sexta-feira, colocando os pilotos no limite e, em algumas circunstâncias, induzindo-os ao erro. Certamente não é nenhum mistério que, apesar do alto potencial, a McLaren não é o carro mais fácil de manejar na classificação, como já demonstrado em outros lugares. Portanto, o fato de não ter se mostrado o melhor em uma única volta no Canadá não é surpreendente.

A equipe tentou fazer experiências com a configuração, avaliando diferentes soluções, dedicando parte da sexta-feira a uma comparação direta de alguns novos recursos, como a asa dianteira redesenhada para melhorar o gerenciamento do fluxo, antes de ser arquivada. Entretanto, apesar do progresso, domar o MCL39 não foi fácil para os pilotos. Além disso, a escolha do composto C6 no Q3 não rendeu o resultado esperado.

Em Montreal, a posição de largada foi crucial, ainda mais considerando que Piastri caiu para a quarta posição assim que as luzes se apagaram, ultrapassado por Andrea Kimi Antonelli. Ainda mais complicada foi a situação de Lando Norris, que, tendo largado apenas em sétimo, teve que contar com uma estratégia alternativa.

Asfalto a 50°C, mas degradação não foi um problema

Apesar de um bom ritmo, os dois pilotos da McLaren se viram na posição de ter que perseguir, tornando-se caçadores em vez de lebres, sem poder contar com o excelente gerenciamento da degradação como a arma vencedora que fez a fortuna do MCL39 em outros lugares.

O asfalto muito liso de Montreal, que limita o superaquecimento e o desgaste, juntamente com o tipo de curvas, teve um efeito duplo. Por um lado, reduziu a degradação térmica, pois a borracha tende a se mover menos e gerar menos calor, como acontece em curvas rápidas. Por outro lado, como há poucas curvas de alta energia, isso fez com que a granulação se tornasse um elemento fundamental.

Se olharmos para trás, a granulação frontal tem sido um dos principais problemas da McLaren há anos e, mais uma vez, neste ano, as corridas mais desafiadoras foram aquelas em que ela sofreu esse fenômeno, especialmente na dianteira. Não é de surpreender que, enquanto muitos estavam preocupados com a aderência traseira, a dupla da papaia se sentiu mais limitada pelos pneus dianteiros.

O time de Woking sempre se destacou pela capacidade de gerenciar as temperaturas do núcleo do pneu, a parte mais interna, com benefícios que, por sua vez, também se refletiam no nível da superfície na área externa. Mas no Canadá, precisamente nessa frente, os rivais foram mais eficazes, tanto que, mesmo com compostos muito macios, não manifestaram os problemas encontrados em outros lugares.

Apesar dos 50°C do asfalto, os dados devem ser colocados em contexto. O desenho da pista, com curvas lentas, freadas fortes e longas retas que ajudam a resfriar os pneus, criou as condições para que os pontos críticos do MCL39 viessem à tona. No entanto, mesmo em um fim de semana difícil, a McLaren permaneceu na luta pelo pódio, sem desaparecer do radar - o testemunho mais claro da bondade e versatilidade do desenho.

