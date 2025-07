A expectativa no paddock era de que a Ferrari manteria na temporada 2025 da Fórmula 1 o mesmo bom ritmo visto no fim do campeonato passado, quando os resultados a colocaram na briga pelo Mundial de Construtores, o primeiro desde 2008. Isso não se concretizou. Não somente a McLaren avançou e se distanciou como a equipe de Maranello retrocedeu, graças a uma abordagem diferente do carro.

Ambos os casos são compreensíveis, e é importante observar que uma equipe não pode necessariamente pular de uma árvore para outra e esperar começar no mesmo lugar com seu desenvolvimento. Novos conceitos deixarão lacunas no conhecimento que só se tornam aparentes com a experiência na pista.

A Ferrari acredita, no entanto, que a atualização do assoalho introduzida na Áustria proporcionou um bom avanço. A dupla do SF-25 ainda ficou um pouco aquém das duas McLarens, que se distanciaram do pelotão. Enquanto Lando Norris e Oscar Piastri duelavam pela liderança, a Ferrari teve como prêmio de consolação o "melhor do resto", com Charles Leclerc e Lewis Hamilton em terceiro e quarto.

As atualizações, que incluíram mudanças de detalhes em todas as quatro facetas do assoalho (grades, bordas, carenagem central e difusor), tinham como objetivo proporcionar um nível mais consistente de downforce nos vários estágios de curvas e tração que um carro de F1 experimenta; não adianta ter o pico de downforce se você nunca o atinge.

"Acho que avançamos", disse Hamilton após terminar em quarto. "A atualização foi bem pequena, então não sabíamos realmente [como funcionaria] - eles nem mencionaram nenhum tempo porque era tão pequena".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Mas acho que talvez tenha sido um resultado melhor por termos um assoalho novo. Isso é realmente positivo. É muito bom ver a equipe trazendo a atualização. Nós avançamos. Fomos o segundo mais rápido neste fim de semana. O terceiro e quarto lugares são realmente positivos".

"Há muitas coisas boas para se tirar do fim de semana e muitas áreas em que devemos nos concentrar. A classificação foi melhor. Encontramos um problema que eu tinha na minha volta de classificação, que me custou quase um décimo, e havia algum problema no carro, então isso é novamente positivo. Tenho que encontrar o ritmo da corrida, isso é fundamental".

Leclerc, que terminou em terceiro, concordou que as atualizações foram "definitivamente um passo à frente, e acho que nos ajudaram a estar no pódio hoje". Ele revelou que há mais atualizações a caminho, com a Ferrari buscando se aproximar da McLaren - e, por associação, bater equipes como Red Bull e Mercedes "em seus bons dias".

A falta de desempenho na Áustria, exibida tanto pela Red Bull quanto pela Mercedes, tirou um pouco do brilho. A Mercedes teve dificuldades para lidar com as temperaturas de 50°C da pista, enquanto o líder da Red Bull, Max Verstappen, foi eliminado por Andrea Kimi Antonelli na primeira volta. Silverstone será, portanto, um teste um pouco mais rigoroso para as novas peças, especialmente porque se espera que as temperaturas sejam mais baixas do que as observadas no Red Bull Ring; pode até chover...

Mas será que é tarde demais para a Ferrari? Quando se trata de disputar o campeonato, esse barco já partiu - mas parece que o objetivo não é mais tirar a McLaren e seus pilotos de seus pedestais.

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

No entanto, o potencial para manter a vice-liderança do campeonato continua possível, e a Ferrari está interessada em continuar buscando ganhos de desempenho. Poder-se-ia supor que agora seria o momento de encerrar o ano de 2025 e dedicar a maior parte dos recursos aos novos regulamentos que estão por vir, mas os diretores de Maranello acham que é importante manter o desenvolvimento do carro deste ano.

Embora os desenvolvimentos não influenciem diretamente o carro do próximo ano, a compreensão e a melhora de suas ferramentas de fábrica ajudarão no processo. Grande parte disso consiste em manter atualizadas essas capacidades de simulação e desenvolvimento, e seguir a curva de 2025 garante que a empresa possa eliminar quaisquer falhas nos processos na base.

Explorar os recursos de seu novo pacote de suspensão para 2025 também será importante, pois isso pode influenciar o que os dinamistas de veículos tentarão fazer com o carro de 26.

"Em termos de desenvolvimento futuro, obviamente não vou revelar aqui como vamos abordar os próximos seis meses, mas digamos que obviamente estamos em uma fase da temporada em que precisamos [pensar em recursos] e, na verdade, é algo em que estamos pensando desde o início do ano", explicou o vice-chefe da equipe, Jerome d'Ambrosio, após o GP da Áustria.

"2026 traz uma grande mudança, mas há 2025 também. Queremos progredir, queremos continuar avançando, equilibrando os dois e isso é algo que estamos levando em consideração. Obviamente, há muitas coisas nas quais estamos trabalhando em segundo plano, em todos os aspectos do carro, e queremos avançar. Novamente, é uma consideração importante entre o próximo ano e este ano, mas se pudermos, e o que fazemos na fábrica é tentar ultrapassar os limites e melhorar o carro, então vamos ver".

Se a Ferrari conseguirá atingir esse objetivo de equilibrar os dois carros só ficará claro no início da próxima temporada, mas a equipe parece bastante satisfeita em continuar no caminho atual. Ela acredita que pode dar a volta por cima em 2025 após a segunda metade do ano, mas, fundamentalmente, quer colocar esses planos em ação em vez de deixá-los como cenários puramente hipotéticos.

E se a McLaren deixar a bola cair de forma catastrófica, a Ferrari quer ser a principal beneficiária. Não seria a primeira vez que a Ferrari se aproveitaria do infortúnio repentino de um rival.

