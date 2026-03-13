Pular para o conteúdo principal

Análise
Fórmula 1 GP da China

ANÁLISE F1: Audi inova com configuração de freios inédita para 2026

Marca alemã se destaca por escolher pinças Brembo com oito pistões, novidade 'mais avançada' permitida no regulamento deste ano

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Car of Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Em seu primeiro GP de Fórmula 1, na etapa da Austrália da última semana, a Audi já entrou para a história. Gabriel Bortoleto chegou até o Q3 e terminou a corrida na oitava colocação, conquistando dois pontos e deixando o time na sétima posição entre equipes. 

A marca alemã lançou um projeto de longo prazo, com o objetivo de conquistar o campeonato mundial em cinco anos, mas a intenção da equipe de Hinwil é crescer constantemente, cultivando suas ambições para crescer de forma gradual e contínua. 

O monoposto projetado por James Key, apresentado no lançamento em Berlim como um carro que parecia muito conservador, na verdade tem algumas características inovadoras. O exemplo mais marcante é  o formato dos sidepods, com a entrada de ar dos radiadores em posição vertical, o que permitiu laterais muito alargadas e incomuns.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

As aberturas nas laterais do T-tray também não passaram despercebidas. Elas têm o objetivo de encontrar carga aerodinâmica local em uma área do carro que voltou a ser crucial, assim como a aba móvel da asa traseira em forma de delta que abre ao contrário, como no Alpine A526.

Audi R26: ecco l'evoluzione dell'ala mobile

Audi R26: eis a evolução da asa móvel

Foto de: Audi

No segundo GP da temporada, é possível apreciar outra particularidade do R26: os fotógrafos da Getty Images conseguiram capturar o eixo dianteiro desmontado, com o conjunto sem os dutos de resfriamento. E a surpresa foi descobrir que a Audi ousou no sistema de freios, escolhendo pinças Brembo com oito pistões.  

O carro de Bortoleto e Nico Hulkenberg é, até onde sabemos, o único carro no paddock que optou pela solução mais avançada permitida pelas novas regulamentações da F1: os oito pistões e quatro pastilhas são a opção inovadora introduzida com os novos carros mais ágeis.

Se a Cadillac, outra equipe estreante, apostou no sistema ultra testado da AP Racing, seguindo as escolhas da McLaren, atual campeã mundial, a Audi decidiu ir na direção oposta, para abrir com convicção o caminho ditado pelo novo regulamento. 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

