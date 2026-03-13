Em seu primeiro GP de Fórmula 1, na etapa da Austrália da última semana, a Audi já entrou para a história. Gabriel Bortoleto chegou até o Q3 e terminou a corrida na oitava colocação, conquistando dois pontos e deixando o time na sétima posição entre equipes.

A marca alemã lançou um projeto de longo prazo, com o objetivo de conquistar o campeonato mundial em cinco anos, mas a intenção da equipe de Hinwil é crescer constantemente, cultivando suas ambições para crescer de forma gradual e contínua.

O monoposto projetado por James Key, apresentado no lançamento em Berlim como um carro que parecia muito conservador, na verdade tem algumas características inovadoras. O exemplo mais marcante é o formato dos sidepods, com a entrada de ar dos radiadores em posição vertical, o que permitiu laterais muito alargadas e incomuns.

As aberturas nas laterais do T-tray também não passaram despercebidas. Elas têm o objetivo de encontrar carga aerodinâmica local em uma área do carro que voltou a ser crucial, assim como a aba móvel da asa traseira em forma de delta que abre ao contrário, como no Alpine A526.

No segundo GP da temporada, é possível apreciar outra particularidade do R26: os fotógrafos da Getty Images conseguiram capturar o eixo dianteiro desmontado, com o conjunto sem os dutos de resfriamento. E a surpresa foi descobrir que a Audi ousou no sistema de freios, escolhendo pinças Brembo com oito pistões.

O carro de Bortoleto e Nico Hulkenberg é, até onde sabemos, o único carro no paddock que optou pela solução mais avançada permitida pelas novas regulamentações da F1: os oito pistões e quatro pastilhas são a opção inovadora introduzida com os novos carros mais ágeis.

Se a Cadillac, outra equipe estreante, apostou no sistema ultra testado da AP Racing, seguindo as escolhas da McLaren, atual campeã mundial, a Audi decidiu ir na direção oposta, para abrir com convicção o caminho ditado pelo novo regulamento.

