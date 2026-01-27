O carro de 2026 da Audi muda toda vez que é visto: no primeiro dia de testes coletivos em Barcelona, a equipe de Hinwil completou apenas 28 voltas com Gabriel Bortoleto. A marca dos quatro anéis teve a oportunidade de avaliar o ponto de partida para o mundo da Fórmula 1, deparando-se com os problemas iniciais do R26, que estava diferente do modelo do dia de filmagem realizado anteriormente.

Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi, não falou em quebras na segunda-feira (26), mas sim em uma parada preventiva imposta ao brasileiro já durante a manhã. A equipe optou por não rodar no segundo dia para fazer uma avaliação detalhada dos dados e analisar os problemas, ciente de que o carro precisa lidar com uma evidente falta de experiência.

O R26 é realmente um laboratório em constante mudança e impressiona como o carro desenhado por James Key se transforma toda vez que aparece em público. A versão experimental que rodou em Barcelona no dia de filmagem é definitivamente diferente daquela que voltou à pista espanhola.

O bico foi completamente redesenhado tanto em relação à estreia na Catalunha quanto à infinidade de imagens renderizadas que foram divulgadas na internet.

Foi feito um excelente trabalho de refinamento, pois o bico está muito mais aerodinâmico e a protuberância que caracterizava a R26 no dia de filmagens foi bastante reduzida, a ponto do bico ficar muito mais côncavo na parte inferior, com o claro objetivo de aumentar o fluxo de ar sob a carroceria para uma área do carro que pode gerar downforce.

A asa dianteira é claramente mais evoluída em comparação com a versão bastante básica da primeira aparição. Ela exibe uma 'colher' central não exagerada, mas é interessante notar a presença de um esboço de área de vórtice que se forma bem antes da placa lateral. Com isso, cria-se um canal aerodinamicamente relevante, que permite direcionar o ar sob o segundo elemento nas proximidades da placa final.

O footplate permaneceu como era conhecido, enquanto a parte superior é mais marcada, voltado para a busca do efeito outwash.

Em relação às renderizações mais recentes, o R26 vista na pista confirma que não é o tirante do push rod que está ancorado no ponto mais alto do chassi, mas sim o braço dianteiro do triângulo superior, enquanto o braço da direção está posicionado ligeiramente acima do triângulo inferior.

Os sidepods não levam ao limite o undercut sob as entradas dos radiadores, mas o ponto que mais se destaca é o fato de a linha de cintura da carroceria ser significativamente mais baixa do que a do cockpit.

A lateral do assoalho deixou de ser reto e agora apresenta um perfil ascendente na saída, logo atrás da região do bargeboard. Ali, observa-se uma “veneziana” composta por três elementos desalinhados, ainda sem a divisão vertical, já que a estrutura que sustenta esse conjunto, chamado de “castelo”, é formada por reforços metálicos e um único tirante fixado diretamente ao chassi.

À frente da roda traseira, não passam despercebidas as três ranhuras pensadas para controlar o tyre squirt (ar expelido lateralmente pelo pneu traseiro) e empurrar parte do fluxo para fora do pneu, ajudando a limpar o comportamento da esteira aerodinâmica. Também na traseira há um tirante metálico para evitar flexões do assoalho.

Na base da tampa do motor, foram abertas saídas visíveis para evacuação do ar quente extraído dos radiadores. O projeto do carro da Audi ainda é imaturo, mas com potencial interessante: as dúvidas recaem sobre a confiabilidade da unidade de potência produzida na sede de Neuburg, onde fica o Competence Center Audi Motorsport, que está começando a trabalhar com um motor de F1.

