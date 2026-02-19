Pular para o conteúdo principal

Análise
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

ANÁLISE F1: Audi surpreende com inovações técnicas nos testes do Bahrein; entenda

Equipe alemã confirma boa confiabilidade do motor na estreia e, com isso, Audi consegue levar adiante o desenvolvimento do carro

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Onde está a Audi na ordem de forças da Fórmula 1 2026? Não é fácil encontrar uma resposta após oito dias de testes. A marca alemã entrou na categoria neste ano com o R26, um carro que apresentou conceitos muito tradicionais e que, depois, revelou interpretações interessantes do regulamento, que estão sendo avaliados pelos adversários.

Leia também:

O monoposto, projetado por James Key, chamou a atenção coletiva pelas aberturas verticais dos radiadores, que permitiram liberar a parte dianteira das laterais, propondo uma ideia que vai contra a tendência do resto da concorrência. Porém, com o passar dos dias de testes, o R26 introduziu soluções técnicas a serem observadas, que estão levando a um crescimento gradual do desempenho. 

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nico Hulkenberg, com um conjunto de pneus C3 novos, surpreendentemente alcançou uma provisória quinta posição a pouco mais de um segundo do melhor tempo do dia naquele momento, enquanto, na primeira sessão em Sakhir a diferença era de 03s3.  

A unidade de potência desenvolvida em Neuburg está se revelando melhor do que o previsto: se o motor da Red Bull Powertrains tem o trocador de calor montado na posição horizontal acima dos 6 cilindros, a da Audi tem-no na mesma área, mas numa posição ligeiramente mais recuada e inclinada para a frente.  

Audi, dettaglio tecnico del T-tray con i soffiaggi

Audi, detalhe técnico do T-tray com as saídas de ar

Foto de: AG Photo

Observando o carro de Hinwil, vemos uma série de curiosidades que merecem ser mencionadas: os especialistas não deixaram passar despercebido a "bandeja em formato de T" , que apresenta uma série de aberturas laterais em uma área do carro que voltou a ser estratégica com o novo regulamento. 

Audi R26: ecco la verifica per evitare lo sfregamento della gomma con la palpebra in carbonio

Audi R26: eis a verificação para evitar o atrito do pneu com a pálpebra em carbono

Foto de: AG Photo

Pela manhã, chamou a atenção o aparecimento de um elemento estranho que foi montado na parte externa da aba de carbono que faz parte do duto de freio: trata-se de um instrumento deformável útil para avaliar a proximidade do pneu dianteiro, visando estudar as tolerâncias e evitar atritos perigosos. Esta investigação destaca o cuidado com que a equipe comandada por Mattia Binotto, de olho dos mínimos detalhes. 

Audi R26: ci sono due piccoli profili sul fondo

Audi R26: há dois pequenos perfis na parte inferior

Foto de: AG Photo

Com a adoção das laterais curtas no R26, viu-se também uma novidade na parte inferior: atrás da fixação do bargeboard apareceram dois pequenos desviadores de fluxo que têm a função de orientar o ar da camada limite para o exterior do carro. A Audi, em resumo, enquanto aprofunda o conhecimento dos sistemas do carro, também começou a ajustar o monoposto. 

Audi R26: una micro camera verifica l'apertura delll'ala mobile

Audi R26: uma microcâmera verifica a abertura da asa móvel

Foto de: AG Photo

Na traseira, há outra particularidade do R26: o perfil principal foi equipado com uma câmera de alta resolução para controlar o tempo de abertura dos dispositivos móveis. Como já descrevemos, a Audi decidiu por um sistema de abertura que os move com um levantamento em forma de flecha. 

