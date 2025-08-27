O anúncio da Cadillac de Sergio Pérez e Valtteri Bottas como seus pilotos de Fórmula 1 estava garantida há várias semanas, mas se tornou oficial na terça-feira (27).

Isso significa que o projeto de F1 da General Motors está tomando forma: os pilotos são conhecidos, assim como as três bases (a equipe operará a partir de Fishers e Charlotte, nos Estados Unidos, e em Silverstone, no Reino Unido), e Graeme Lowdon está comandando a equipe como chefe.

Sobre este último, TWG Motorsports - que, juntamente com a General Motors, comandará a equipe da Cadillac na F1 - revelou que não haverá mudanças no futuro próximo. O nome de Christian Horner estava sendo mencionado, mas durante a apresentação de Bottas e Pérez, o chefe da TWG Motorsports, Dan Towriss, anunciou que estava feliz em acabar com esse boato.

Towriss expressou confiança em Lowdon e acrescentou que a Cadillac não estava interessada em contratar Horner. De certa forma, isso também é explicável, já que Horner provavelmente aspiraria a ações e a equipe da Cadillac está praticamente fechada em termos de estrutura financeira - pelo menos por enquanto - com a GM e a TWG.

Como Coulthard usou sua experiência e seus contatos na Red Bull

David Coulthard visto no Red Bull Showrun em Praga Foto de: Red Bull Content Pool

Dito isso, é claro que Horner foi cofundador da equipe Red Bull na F1. Essa formação não foi uma nova entrada como a Cadillac, mas assumiu a vaga existente da Jaguar. No entanto, era uma equipe em declínio, tornando o desafio quase tão grande quanto o atual na Cadillac.

Não é de surpreender que David Coulthard tenha dito anteriormente a este site que ele e seu empresário Martin Brundle não viram nada em uma mudança para a Jaguar, apesar do escocês ter que deixar a McLaren após a temporada de 2004: "Eu decidi que não assinaria com a Jaguar. Eu preferiria deixar a Fórmula 1 a assinar com eles".

Com a chegada da Red Bull e, principalmente, com a visão de Dietrich Mateschitz, um dos fundadores da marca de bebidas energéticas, Coulthard mudou de rumo, embora deva ser dito que a formação de pilotos com Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi talvez não fosse a mais atraente do grid na época. Aqui você pode encontrar imediatamente uma semelhança, mas também uma diferença, com a Cadillac.

Como a Red Bull naquela época, a Cadillac agora está buscando um piloto experiente com a bagagem de uma equipe de ponta na mochila. Para Coulthard, isso era verdade sobre a McLaren na época, e também para Bottas e Pérez na Mercedes e na Red Bull. Todos esses pilotos sabem o que é necessário para pilotar em uma equipe de ponta e, portanto, o que é preciso nos bastidores para chegar lá.

A Red Bull apostou em dois de seus pilotos juniores para a segunda vaga. Klien já havia sido autorizado a pilotar na Jaguar por um ano e tinha 22 anos na época; Liuzzi (que pilotaria apenas quatro GPs em 2005) tinha 24 anos no início da temporada.

Isso marca uma diferença em relação à Cadillac, que por enquanto tem ignorado os novatos, embora a filosofia seja mais importante. Pouco antes de sua demissão da Red Bull, por exemplo, Horner revelou que havia recebido uma mensagem clara de Mateschitz sobre a seleção de pilotos na fase de formação da equipe.

"Lembro-me claramente de Dietrich Mateschitz me dizendo: 'não precisamos do melhor piloto se ainda não tivermos o melhor carro'. Naquela primeira fase, tudo se resumia à formação da equipe".

Em outras palavras, recrutar um piloto extremamente caro e extremamente veloz não pode ser a prioridade máxima se o carro e o restante do projeto ainda não estiverem nesse nível, independentemente do fato de que não é possível conseguir um piloto estrela logo de cara. Isso era verdade para a Red Bull na época e certamente é verdade para a Cadillac agora.

Na primeira fase, é mais importante ter pilotos que possam contribuir para a formação da equipe, como Coulthard fez em grande parte na Red Bull - especialmente porque ele atraiu o 'guru do design' Adrian Newey.

"David trabalhou ainda mais rápido do que o Tinder hoje em dia! O encontro se tornou realidade em pouco tempo", riu Horner em retrospectiva. "David organizou um jantar secreto no Bluebird, em Londres, com Adrian e sua esposa - porque as mulheres acabam tomando todas as decisões - e foi assim que nos conhecemos".

A experiência de Coulthard na McLaren veio a calhar. "Eu trabalhava com Adrian desde que era piloto de testes da Williams - na época, eu tinha vinte e poucos anos. Depois, é claro, também trabalhei com ele na McLaren".

As qualidades de Newey eram amplamente conhecidas no paddock, mas isso não tira o fato de que esses contatos e laços mútuos são importantes para atrair as pessoas certas - com o mandato de Mateschitz em segundo plano.

"Dietrich nem sempre dizia 'sim' quando eu sugeria algo, claro que não, porque isso faz parte do jogo. Mas as coisas em que você realmente acreditava e que eram realmente importantes - não com base em um PowerPoint, mas com base na pura paixão e na crença de que alguém poderia mudar a equipe - então nove em cada dez vezes ele dizia 'OK, vá em frente'", lembra Coulthard.

A importante diferença em relação a um novato

David Coulthard, Red Bull Racing RB1 Foto de: Andre Vor / Sutton Images

Pérez e Bottas não conseguirão conquistar grandes nomes como Newey imediatamente, com certeza, mas sua experiência e contatos no paddock podem ajudar a formar uma nova equipe. O quadro geral destaca que, na fase inicial, não se trata apenas de desempenho na pista.

De fato, a diferença durante essa fase de construção também está em estabelecer uma boa base para o futuro e atrair as pessoas certas. Nesse sentido, um piloto experiente pode contribuir de três maneiras possíveis: feedback técnico no desenvolvimento de um carro, contatos no paddock para deixar as pessoas empolgadas com a Cadillac e, finalmente, uma visão dos bastidores das principais equipes, como a Mercedes e a Red Bull, o que lhes dá conhecimentos fundamentais para melhorar a equipe a longo prazo.

Isso marca uma diferença importante em relação aos novatos. Vários pilotos - incluindo Max Verstappen - revelaram, ao relembrar sua temporada de estreia, como a F1 é diferente: muito mais viagens, mais compromissos com a mídia, mais engenheiros do que nas categorias de formação e, é claro, muito mais pressão.

São coisas com as quais é preciso se acostumar, o que geralmente significa que os novatos já estão ocupados consigo mesmos e não conseguem ver o panorama geral no primeiro ano.

Para Bottas e Pérez, todas essas facetas - apesar das reservas quanto à sua velocidade pura - são simples, permitindo que o foco seja a formação da equipe. Portanto, a formação de pilotos da Cadillac pode não ser a mais atraente, mas certamente faz sentido.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!