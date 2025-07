A corrida em casa, no GP da Áustria de Fórmula 1, provou ser dolorosa para a Red Bull. Helmut Marko, consultor e voz forte da equipe taurina, concluiu depois que outro título com Max Verstappen não é viável, mas qual é o tamanho dos problemas?

"Ainda temos algumas atualizações para as próximas duas corridas, mas um desempenho como esse nos obriga a descartar o campeonato", disse Marko em tom pessimista.

"Um desempenho como esse" referia-se ao domínio da McLaren, mas as palavras do consultor poderiam facilmente se aplicar à própria Red Bull. A exibição da equipe na pista de Spielberg, sua casa, não foi o que ela esperava. Ou, como Christian Horner disse no início de sua sessão de mídia após a corrida: "Bem, essa foi uma corrida em casa para esquecer..."

A bandeira amarela causada por Pierre Gasly durante a classificação e a batida de Andrea Kimi Antonelli na primeira volta da corrida não ajudaram, mas a verdadeira história vai além desses incidentes.

Max Verstappen foi o primeiro a reconhecer isso após a corrida. Falando na sala de imprensa, ele perdoou Antonelli: "Todo piloto já cometeu um erro como esse. Kimi é um grande talento, ele aprenderá com isso".

Assim como no sábado, Verstappen não usou nenhuma desculpa e se concentrou no desempenho da Red Bull: "Tive um pouco de azar na classificação de ontem e também na corrida de hoje, mas se você olhar para todo o fim de semana, simplesmente não estamos onde queremos estar".

A Red Bull está falhando em três áreas importantes em comparação com a McLaren

Essa afirmação se aplica em várias frentes. A Red Bull ainda está sem ritmo de corrida: Marko estimou uma diferença de 0,3s em uma volta de teste e cerca de meio segundo por volta durante as corridas.

Esse é um problema, mas está longe de ser o único. A janela de operação do RB21 ainda é extremamente estreita, como o fim de semana em Spielberg demonstrou mais uma vez.

O carro da Red Bull parecia competitivo nas condições mais frias do TL3 após as mudanças de configuração, mas teve dificuldades consideráveis na sessão de classificação mais quente. Como Verstappen disse: "Tudo simplesmente desmoronou".

Isso torna a situação da Red Bull mais complexa. Os dois problemas - ritmo bruto e uma pequena janela de operação - estão interconectados.

Como o diretor técnico Pierre Waché explicou no ano passado, ampliar a janela de configuração do carro poderia comprometer seu potencial geral: "Em um mundo ideal, com certeza, você gostaria de ter as duas coisas. Mas você sabe que o potencial geral de um carro pode ficar menor se você ampliar a janela".

Waché acrescentou que seria melhor encontrar a janela de configuração ideal para cada circuito, mas o calor na Áustria provou que é mais fácil falar do que fazer.

O resultado é que a McLaren não só tem um carro mais rápido em termos de potencial máximo, mas também uma janela muito mais ampla para usar esse potencial. Resolver ambos os problemas em apenas algumas corridas é quase impossível - apesar de mais partes do novo pacote de assoalho da Red Bull terem chegado em Silverstone e outra atualização estar programada para Spa.

E ainda há um terceiro fator: o gerenciamento dos pneus. A McLaren também tem uma clara vantagem nesse aspecto - possivelmente a maior de todas. Marko e Horner consideraram esse aspecto o mais revelador do GP da Áustria.

"O que é realmente impressionante e, para mim, não consigo ver nenhuma outra equipe sendo capaz de fazer isso, é quando você olha o quão perto Oscar é capaz de correr atrás de Lando com um carro cheio de combustível no início da corrida. Ele está basicamente fazendo amor com a porra do escapamento por volta após volta após volta, e os pneus não estão morrendo. Para mim, essa é a vantagem deles".

Horner terminou sua resposta com palavras que podem ser as mais reveladoras: "Eu realmente não entendo". A Red Bull ainda não entende completamente como a McLaren gerencia seus pneus traseiros de forma tão eficaz, mesmo depois de estudar imagens térmicas dos dutos de freio.

Marko expressou um sentimento semelhante fora da área de hospitalidade da equipe taurina: "O que eles estão fazendo em altas temperaturas é algo que nos intriga há algum tempo".

Na verdade, há um quarto fator: a diferença de 61 pontos na classificação do campeonato, mais de dois abandonos de margem para Oscar Piastri, de modo que a conclusão de Marko faz todo o sentido. Especialmente porque os problemas mencionados são complexos e não são fáceis de resolver, como Horner também reconhece: "Não existe bala de prata na Fórmula 1. O progresso leva tempo".

Isso faz com que uma reviravolta em 2025 seja praticamente impossível, especialmente com os regulamentos de 2026 se aproximando.

O que isso diz sobre a Red Bull?

A questão mais importante é o que isso diz sobre a Red Bull a longo prazo. Com relação à vantagem dos pneus da McLaren, o chefe de equipe Andrea Stella observou em Miami que alguns conhecimentos sobre o gerenciamento dos pneus traseiros podem ser transferidos para o próximo ano, apesar dos novos carros e pneus.

Horner, no entanto, não acredita que a Red Bull levará essa desvantagem para 2026: "No momento, é como comparar futebol e rúgbi. É jogado no mesmo campo, mas as regras são completamente diferentes".

Ainda assim, a pergunta permanece: o que a luta atual da Red Bull diz sobre a perspectiva de longo prazo da equipe? Desde Miami, no ano passado, a equipe técnica da Red Bull não conseguiu reverter a situação.

Isso é importante, independentemente dos regulamentos, também para a percepção de Verstappen. Horner disse que a equipe está "totalmente ciente da situação com Verstappen e do contrato", mas já declarou várias vezes que não quer manter um piloto contra sua vontade com apenas um pedaço de papel. "Isso está correto", ele confirmou novamente na Áustria.

Isso leva a uma pergunta maior: a Red Bull, em seu estado atual, é capaz de dar a volta por cima, independentemente das mudanças no regulamento? "Ainda acredito que temos força e profundidade nesta equipe, mas infelizmente não temos visto o desempenho que gostaríamos", respondeu Horner.

"Estamos no final de um conjunto de regulamentos. Acho que estamos comprometidos por algumas das ferramentas que temos", referindo-se especificamente ao túnel de vento ultrapassado. "Mas é o mesmo grupo fundamental de pessoas que, há 18 meses, projetou um carro que venceu todos os GPs, exceto um. Eles não se tornaram idiotas de repente, da noite para o dia".

Dito isso, ainda é extremamente importante mostrar progresso - especialmente para manter Verstappen. Se 2025 tiver que ser descartado e terminar sem um título, ainda há pontos de interrogação em 2026 sobre a nova unidade de potência e o restante da equipe.

A boa notícia: A Red Bull acredita que seu antigo túnel de vento ainda é bom o suficiente para lidar com as primeiras grandes etapas de desenvolvimento sob um novo conjunto de regulamentos.

Nesse sentido, as ferramentas podem ser uma limitação menor do que são agora. Mas, como Adrian Newey corretamente apontou em Mônaco: "No final das contas, não é o túnel de vento que faz a diferença. É o aspecto humano, o design que você coloca nele".

Nesse sentido, esses meses ainda são importantes, especialmente se a Red Bull quiser manter Verstappen a longo prazo. E, dadas as lutas contínuas com o segundo assento, isso é algo que a equipe deve querer a todo custo. O GP da Áustria pode ter oferecido um vislumbre de como será a Red Bull sem o holandês.

A equipe passou a depender muito do atual campeão mundial, o que significa que manter sua total confiança pode ser o aspecto mais importante de 2025. E isso vai além de uma batida cara de Antonelli ou de uma bandeira amarela azarada.

